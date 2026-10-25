España Cultura

Muere a los 85 años el cineasta José Luis García Sánchez, Oso de Oro en Berlín por ‘Las truchas’ y guionista de ‘Belle Époque’ y ‘Tirano Banderas’

Su colaboración con Rafael Azcona dejó títulos como ‘La corte de Faraón’, ‘El vuelo de la paloma’, ‘Suspiros de España (y Portugal)’ y ‘Siempre hay un camino a la derecha’

Fotografía de archivo del pasado 22 de octubre de 2017 del director de cine José Luis García Sánchez. (EFE/R. García)
Fotografía de archivo del pasado 22 de octubre de 2017 del director de cine José Luis García Sánchez. (EFE/R. García)
Guardar

El director y guionista de cine José Luis García Sánchez ha fallecido este domingo a los 85 años en Madrid, según han confirmado fuentes de la Academia de Cine. El cineasta y productor obtuvo el Oso de Oro de la Berlinale por Las truchas en 1978, un galardón compartido ex aequo con Emilio Martínez-Lázaro, por Las palabras de Max, y Tomás Muñoz, por su cortometraje Ascensor, en un festival que premió “la totalidad de las contribuciones españolas” presentadas en esa ocasión.

José Luis García Sánchez nació en Salamanca en 1941 y se licenció en Derecho y Sociología. Su hijo, Víctor García León, también desarrolló una carrera como director de cine. García Sánchez construyó una trayectoria que incluyó comedias, adaptaciones literarias, documentales, guiones para otros realizadores y trabajos teatrales. También recibió dos premios Goya por los guiones de Belle Époque y Tirano Banderas.

PUBLICIDAD

Comenzó dirigiendo cortometrajes como Gente de boina y Pólipos en las trompas, y su estreno en el largometraje fue El love feroz, de 1975, seguida por Colorín, colorado un año después. El éxito internacional le llegó con Las truchas, una película que retrataba el encuentro anual de los integrantes de una asociación de pesca deportiva en un restaurante de las afueras. El banquete se deteriora ante la llegada de invitados no previstos, la huelga de los cocineros y el hallazgo de que las truchas ganadoras no procedían de la pesca.

Su colaboración con Rafael Azcona, el mítico guionista de algunas de las mejores películas de Luis García Berlanga, dejó títulos como La corte de Faraón, El vuelo de la paloma, Tirano Banderas, Suspiros de España (y Portugal) y Siempre hay un camino a la derecha. En La corte de Faraón, una comedia sobre la censura, dirigió a Ana Belén, Fernando Fernán Gómez y Antonio Banderas. La película obtuvo la Concha de Plata a la mejor dirección en el Festival de San Sebastián. El cineasta también se ocupó de la figura de Dolores Ibárruri, La Pasionaria, en el documental Dolores, estrenado en 1981.

PUBLICIDAD

Manolo Solo, actor ganador de un Premio Goya en 2016 por su interpretación en Tarde para la ira, ha muerto a los 62 años, enfermo de cáncer. El actor, reconocido por sus papeles en cintas como '7 vírgenes', 'El laberinto del fauno', 'Celda 211', 'La isla mínima' y 'El buen patrón', se alzó con el Premio Goya al mejor actor de reparto por su papel en 'Tarde para la ira'.

Los guiones, el teatro y una defensa de Valle-Inclán

Como guionista, colaboró en Habla, mudita y Camada negra, dirigidas por Manuel Gutiérrez Aragón. Junto con Fernando Trueba escribió Belle Époque, trabajo que fue distinguido con el Goya al mejor guion original. Y la obra ganaría también el Oscar a Mejor Película Extranjera. También dirigió en España el montaje teatral de El beso de la mujer araña, de Manuel Puig.

Sobre su oficio, García Sánchez ha declarado: “Es el oficio más bonito del mundo. No es un trabajo fijo, los compañeros cambian, no son siempre los mismos; y, a veces, te pagan”. La Academia recordó, en declaraciones difundidas por EFE, que García Sánchez pasó cerca de 60 años “levantando proyectos, viendo películas, interesándose por el patrimonio cinematográfico, ganando premios y, sobre todo, haciendo amigos”.

En su última aparición pública, dentro del documental La memoria del cine, respondió a una pregunta sobre la muerte con una frase que resumía el tono de muchas de sus intervenciones, cuando le preguntaron si pensaba a menudo en ella: “Yo no, pero ella sí piensa en mí”.

Temas Relacionados

CineCine EspañaCine EspañolSucesos EspañaPremios GoyaÚltima Hora EspañaEspaña-CulturaEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

‘Clayface’ se olvida de los superhéroes y se centra en el body horror: así es la película más oscura y trágica de DC

Enfocada en un histórico villano de Batman, pero sin contar con el caballero oscuro, el filme se adentra en la perturbadora vida de un actor con el rostro desfigurado

‘Clayface’ se olvida de los superhéroes y se centra en el body horror: así es la película más oscura y trágica de DC

El thriller protagonizado por Luis Zahera que retrata la violencia extrema y quiere servir como “terapia de choque”: “Está tan normalizada que nos aliena”

Albert Pintó dirige ‘Leones en invierno’, un thriller policial sobre un antiguo líder de los Ultras Sur cuya hija muere en un atropello. Inma Cuesta, Roberto Álamo, Irene Escolar, Ana Wagener y Jordi Mollà completan el reparto

El thriller protagonizado por Luis Zahera que retrata la violencia extrema y quiere servir como “terapia de choque”: “Está tan normalizada que nos aliena”

Flavia Costa: “El desarrollo de la IA aplicado a la guerra es peligrosísimo y no va a poder frenarse con una regulación”

La investigadora argentina, autora del libro ‘Vidas artificiales’, repasa el mapa de poder detrás de la inteligencia artificial, reflexiona sobre lo que llama “guerra cognitiva” y “guerra contra las instituciones” en nuestro hemisferio y advierte sobre el avance de una “IA agéntica” que, según los principales institutos de seguridad del mundo, ya no es posible controlar

Flavia Costa: “El desarrollo de la IA aplicado a la guerra es peligrosísimo y no va a poder frenarse con una regulación”

El actor de ‘Breaking Bad’ que se ha ‘colado’ en ‘Clayface’: su papel iba a ser mucho más que un cameo

Este importante actor de la icónica serie iba a tener un rol mucho más importante, aunque todo se quedó fuera del montaje final

El actor de ‘Breaking Bad’ que se ha ‘colado’ en ‘Clayface’: su papel iba a ser mucho más que un cameo

Ricardo Gómez debuta como director con ‘Una familia’: un guiño a su infancia en ‘Cuéntame’ y un homenaje a su madre que va más allá de la ‘autoficción’

El actor que dio vida a Carlos Alcántara en la famosa serie de televisión, se pone detrás detrás de la cámara para contar esta historia sobre una madre, un padre y un hijo que se ha presentado en la Seminci

Ricardo Gómez debuta como director con ‘Una familia’: un guiño a su infancia en ‘Cuéntame’ y un homenaje a su madre que va más allá de la ‘autoficción’
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Elecciones generales 29-N, en directo: Vivas reitera que la situación es “insostenible” y exige que se aceleren las devoluciones de migrantes

Elecciones generales 29-N, en directo: Vivas reitera que la situación es “insostenible” y exige que se aceleren las devoluciones de migrantes

Los disturbios de Barcelona, en imágenes: escaparates rotos, clientes atrapados, incendios en comercios y 128 detenidos

Los Mossos atribuyen a grupos organizados de TikTok el “reclutamiento” de los jóvenes que protagonizaron los disturbios en Barcelona

Noche de caos y disturbios en Barcelona: la cifra de detenidos sube a 128, la mayoría menores de edad, y hay 15 policías heridos

Sanidad quiere controlar si hay consumo de fentanilo analizando las aguas residuales en ocho comunidades durante dos años: solo 148 personas se han tratado por adicción

ECONOMÍA

Brecha salarial en la industria del metal: un peón en Navarra cobra casi un 25% más por hora que un ingeniero en Badajoz

Brecha salarial en la industria del metal: un peón en Navarra cobra casi un 25% más por hora que un ingeniero en Badajoz

España “tira a la basura” el 17% de su energía renovable, una electricidad suficiente para abastecer a 6,3 millones de hogares

Frente Amplio presenta su plan de pensiones: jubilación a los 65 años y cuantía mínima igual al SMI

Deuda récord, inflación al alza y la prima de riesgo disparada: los datos económicos que explican la ira de los franceses

Así funciona el permiso remunerado de Suecia para faltar al trabajo cuando tu hijo se pone malo

DEPORTES

Los Clásicos de José Mourinho: de la “manita” en su bienvenida al dedo en el ojo y el adiós invicto

Los Clásicos de José Mourinho: de la “manita” en su bienvenida al dedo en el ojo y el adiós invicto

Tote, el exjugador del club blanco, analiza el Clásico: “En cuanto a sensaciones en la temporada y calidad, es mejor el Barça, pero el Madrid nunca es fácil”

A qué hora y dónde ver el Clásico de LaLiga entre el FC Barcelona y el Real Madrid: un duelo clave para la clasificación

Rafa Lozano Jr., el boxeador que salió de la estela de su padre y sueña ahora con un oro olímpico: “Cuando empecé, me decían que estaba ahí por ser ‘el hijo de’”

Las emotivas palabras que le ha dedicado Leonor a Messi recordando a un exjugador del Sporting: “Convertía lo extraordinario en rutina”