Hannah Montana vuelve a los cines españoles 17 años después: cuándo y cómo comprar las entradas

La ficción cumple 20 años este 2026, y para celebrarlo, la película regresa a la gran pantalla por tiempo limitado

Es oficial: Miley Cyrus vuelve a ser Hannah Montana... O al menos, por un rato. La actriz y cantante que hizo historia en Disney Channel vuelve a enfudarse en su mítica peluca rubia para el especial Hannah Montana 20th Anniversary Special, un programa con el que Disney Plus quiere celebrar las dos décadas de una de sus series más emblemáticas y populares. Será el 24 de marzo cuando tenga lugar este especial que encabezará la actriz, aunque por ahora España no ha anunciado que vaya a estrenarse en nuestro país.

Según ha anunciado la compañía en Estados Unidos, el programa reunirá a la actriz con varios de los elementos más emblemáticos de la serie. El especial contará con material nunca visto, recreaciones del plató original, un repaso por algunas de las escenas más recordadas y distintos momentos musicales que definieron la identidad del personaje.

Desde Disney destacan que el público podrá volver a escuchar “melodías familiares que regresan al centro del escenario”. La grabación se ha realizado ante público en directo y también incluye una entrevista a Cyrus conducida por Alex Cooper, presentadora del podcast Call Her Daddy.

El especial con el que Hannah Montana celebrará 20 años de su estreno llegará a la plataforma de Disney el 24 de marzo. Crédito: Disney

Con ello, este especial quiere hacer un homenaje a la serie que se estrenó en 2006 en Disney Channel y se mantuvo en emisión durante cuatro temporadas, hasta su final en 2011. La ficción narraba la vida de Miley Stewart, una adolescente aparentemente normal que llevaba una doble identidad: una adolescente corriente en Malibú durante el día y superestrella por la noche bajo el nombre artístico de Hannah Montana. Para mantener ese secreto, la protagonista recurría a su icónica peluca rubia, que le permitía separar su vida cotidiana de la fama.

Reestreno en España en Cinesa y Yelmo Cines

Lo que sí es seguro que llegará a España es el reestreno de Hannah Montana: La película, el salto al cine del fenómeno televisivo que marcó a toda una generación a finales de los 2000. El largometraje volverá a proyectarse en salas españolas 17 años después de su estreno original.

La cinta podrá verse en distintas salas de Cinesa y Yelmo Cines, aunque durante un tiempo limitado. Cinesa ha anunciado proyecciones solo para el viernes 27 de marzo, mientras que Yelmo ampliará la exhibición hasta el domingo 29 de marzo, incluido. Las entradas pueden comprarse desde ya en ambas webs o a través de las aplicaciones móviles.

(Disney+)
(Disney+)

Drigida por Peter Chelsom, se estrenó originalmente en 2009. Protagonizada por Miley Cyrus, junto a Billy Ray Cyrus, el padre de la actriz en la vida real y también en la ficción, y Emily Osment, la cinta ampliaba el universo de la serie con una historia centrada en el conflicto entre la vida anónima de Miley y su vida estrella del pop.

La película fue un éxito en España y en mayo de 2009 fue numero uno en taquilla en el fin de semana de su estreno. Ajustada por la inflación, la recaudación de 2,7 millones de euros que logró en su primer fin de semana en España en mayo de 2009 equivaldría hoy a alrededor de 3,74 millones de euros. Solo en sus primeros días, en nuestro país fueron a verla 439.000 espectadores

