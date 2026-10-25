Elecciones generales 29-N, en directo: Feijóo reúne a sus cabezas de lista en Salamanca y Ada Colau interviene en Móstoles

El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en un acto de precampaña. (ÁLEX CÁMARA/EUROPA PRESS)

La precampaña electoral sube de decibelios mientras sus líderes enlazan mítines por toda España, a un día del cierre de candidaturas al Congreso de los Diputados y el Senado. En la carrera a las urnas no se descansan los domingos. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, reúne en Salamanca a todas sus cabezas de lista en un acto junto con el barón castellanomanchego, Alfonso Fernández Mañueco, mientras que Ada Colau y otros candidatos de Frente Amplio celebran un acto de precampaña en la localidad madrileña de Móstoles.

La capital también acogerá este domingo una manifestación convocada por el colectivo Mujeres Caballas de Ceuta, que reclama medidas al Gobierno ante la situación que atraviesa la ciudad autónoma tras la entrada masiva de migrantes. En Cataluña, el Ayuntamiento de Barcelona evalúa los daños en comercios y mobiliario urbano después de los disturbios registrados durante la protesta juvenil que el sábado alteró el centro de la ciudad y terminó con 128 detenidos.