España

Elecciones generales 29-N, en directo: Feijóo reúne a sus cabezas de lista en Salamanca y Ada Colau interviene en Móstoles

La precampaña electoral continúa subiendo de decibelios a un día del cierre de candidaturas, con el telón de fondo de los disturbios en Barcelona y la acampada en Sol por la vivienda

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El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en un acto de precampaña. (ÁLEX CÁMARA/EUROPA PRESS)
El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en un acto de precampaña. (ÁLEX CÁMARA/EUROPA PRESS)

La precampaña electoral sube de decibelios mientras sus líderes enlazan mítines por toda España, a un día del cierre de candidaturas al Congreso de los Diputados y el Senado. En la carrera a las urnas no se descansan los domingos. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, reúne en Salamanca a todas sus cabezas de lista en un acto junto con el barón castellanomanchego, Alfonso Fernández Mañueco, mientras que Ada Colau y otros candidatos de Frente Amplio celebran un acto de precampaña en la localidad madrileña de Móstoles.

La capital también acogerá este domingo una manifestación convocada por el colectivo Mujeres Caballas de Ceuta, que reclama medidas al Gobierno ante la situación que atraviesa la ciudad autónoma tras la entrada masiva de migrantes. En Cataluña, el Ayuntamiento de Barcelona evalúa los daños en comercios y mobiliario urbano después de los disturbios registrados durante la protesta juvenil que el sábado alteró el centro de la ciudad y terminó con 128 detenidos.

10:03 hsHoy

Pedro Sánchez se graba corriendo con Carlos Cuerpo: ¡A por cuatro más!

Durante la carrera al aire libre, ambos dialogan comparando el ritmo del entrenamiento con la situación del empleo y la economía nacional, al tiempo que comentan la posibilidad de sumar cuatro años más de legislatura al frente del Ejecutivo

Día libre de mítines para el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ayer se dio un baño de masas en Granada, donde recitó un poema de Federico García Lorca. No obstante, el candidato del PSOE sigue mostrándose muy activo en las redes. A primera hora de la mañana ha compartido un vídeo corriendo con el ministro de Economía, Carlos Cuerpo. “Vamos a darle ritmo, ¡A por cuatro más!”, alienta el presidente al titular de Economía. No es ningún secreto que el presidente no se refiere a kilómetros.

09:12 hsHoy

Vox y Aliança Catalana atribuyen el caos en Barcelona a la inmigración

Primeras reacciones políticas a la caótica noche del sábado en la capital catalana. Los partidos de extrema derecha Vox y la independentista Aliança Catalana han vinculado los actos vandálicos con la inmigración. “No son estudiantes indignados pidiendo mejor climatización en las aulas, son inmigrantes subsidiados destruyendo Cataluña”, ha escrito la líder de AC, Sílvia Orriols, en un mensaje en X. Las cifras oficiales aportadas por los Mossos d’Esquadra hablan de un total de 128 jóvenes detenidos, de ellos 72 menores, y 15 policías heridos, cuatro de ellos graves.

Minutos antes se refería a ello la candidata de Junts per Catalunya, Míriam Nogueras: “Cataluña no puede ser un país donde unos levantan la persiana cada mañana y otros la revientan por la noche: Esto no es Francia ni queremos que lo sea”, ha agregado en la misma red social.

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