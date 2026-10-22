Nacen en España las primeras crías de torillo andaluz: el ave extinta en nuestro país hace 45 años que Andalucía trata de reintroducir

Tres crías de torillo andaluz nacidas en el marco del proyecto de reintroducción de la especie en España. (Junta de Andalucía)

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El proyecto de reintroducción del torillo andaluz (Turnix sylvatica) en España ha alcanzado un nuevo hito importante en poco más de un mes. Tras la llegada a Andalucía de 18 ejemplares de esta ave extinta en España hace 45 años, el Centro de Conservación de la Biodiversidad Zoobotánico de Jerez, en Jerez de la Frontera (Cádiz), ha dado la bienvenida a las primeras crías nacidas en el marco de este programa.

En concreto son seis pollos procedentes de las primeras puestas que han realizado dos de las hembras que llegaron en septiembre desde Marruecos, donde se encuentra la única población superviviente de la subespecie T. s. sylvatica, la que vivía en el pasado en España. Además, hay un séptimo huevo que permanece en incubación y que, según ha señalado la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, presenta una evolución favorable.

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El torillo andaluz ocupó los herbazales y pastizales españoles hasta los años 80. A partir de las segunda mitad del siglo XX, esta pequeña ave sufrió un declive generalizado y en los años 70 ya solo había unas pocas citas seguras de su presencia en Huelva y Cádiz, posiblemente también en Sevilla y Málaga. El último registro indudable de la especie en nuestro país data de 1981, concretamente de un ejemplar cazado en Doñana, que podría haber sido el último torillo andaluz de España.

Torillo andaluz. (Alandmanson/Wikimedia Commons)

En la actualidad, esta ave se distribuye por amplias zonas del África subsahariana y del sur y este asiático, pero se considera extinta en toda Europa. La subespecie que vivió en España, T. s. sylvatica, se encuentra en una situación muy vulnerable, ya que no solo se cree que la única población se encuentra en el litoral atlántico de Marruecos, sino que también esta cuenta con pocos individuos y los últimos registros apuntan a una tendencia descendente.

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La evolución de las primeras crías de torillo andaluz en España

El punto de partida del proyecto de reintroducción en España del torillo andaluz, en el que Andalucía colabora con instituciones estatales y de Marruecos, fue el traslado desde el país africano a Andalucía de 18 ejemplares, que llegaron al puerto de Algeciras el pasado 9 de septiembre. Desde entonces permanecen en el Centro de Conservación de la Biodiversidad Zoobotánico de Jérez, que ya planteaba la reintroducción de esta especie en nuestro país hace años.

Según señala en un comunicado la Junta de Andalucía, la adaptación de estos torillos ha sido “muy favorable”: “Desde su llegada, las aves mostraron un comportamiento normal y, en apenas un mes y medio, dos hembras han realizado sus primeras puestas, con cuatro huevos en una instalación y tres en otra”.

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Ejemplares de torillo andaluz llegados a España procedentes de Marruecos. (Zoobotánico de Jerez)

Los siete huevos fueron sometidos a incubación artificial y los técnicos del centro se encargaron de supervisar el desarrollo embrionario con ovoscopia, con dos revisiones semanales para comprobar la evolución de los embriones. También se tomaron medidas biométricas y se conservaron muestras para futuros estudios.

Los seis primeros pollos nacieron sin necesidad de intervención entre la madrugada del domingo 11 de octubre y la tarde del lunes 12. Tras ello, pasaron a la nacedora, donde se controla la temperatura y humedad. Cada una de las crías cuenta con una anilla identificativa, puesto que el registro de los datos es clave para la gestión de la genética de la población reproductora con el objetivo de evitar la consanguinidad.

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Los torillos andaluces recién nacidos reciben sus tomas cada 30 minutos. En esta primera fase, la dieta se basa principalmente en larvas de tenebrio y pequeños grillos. A medida que los pollos crecen, se incorporan progresivamente otros alimentos, como mixtura de semillas para canarios, pienso para aves insectívoras, zanahoria, vegetales de hoja verde y mijo, entre otros.

Siguientes pasos en el proyecto de reintroducción

Este proyecto de reintroducción del torillo andaluz sigue los pasos del de otras especies amenazadas que se han recuperado en nuestro país, como el lince ibérico. La primera fase consiste en la cría ex situ, es decir, fuera del medio natural. Una vez se establezca un núcleo reproductor, los descendientes podrán participar en futuros programas de conservación in situ, es decir, dentro del hábitat natural, mediante su reintroducción en enclaves seleccionados del litoral andaluz.

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Se prevé que se realicen, al menos, otras cuatro campañas más en Marruecos durante los próximos años para que el grupo reproductor sea suficiente y con la mayor variabilidad genética posible. Además, en paralelo, se ha establecido un segundo núcleo de conservación ex situ en el Parque Zoológico de Aïn Sebaâ, en Casablanca, que se gestiona de forma coordinada con el de Jerez de la Frontera.

¿Por qué se extinguió el torillo andaluz en España?

La principal amenaza con la que se encontró esta especie en nuestro país y que motivó su fuerte declive fue la destrucción de su hábitat. Los herbazales y matorrales costeros en los que habitaba quedaron profunda y radicalmente transformados por la acción del ser humano, a través de la implantación de regadíos, las reforestaciones y la creación de nuevas infraestructuras por la urbanización de la costa.

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Además, su aspecto similar a una codorniz —con una longitud de unos 15 centímetros y una envergadura de 25-30 centímetros— ha podido convertirle en víctima de la caza por confusión, lo que habría contribuido a la reducción de sus poblaciones. El resultado ha sido que el torillo andaluz se extinga a nivel europeo y que su supervivencia en general esté amenazada.