España

La región que se arrepintió de cambiar la hora dos veces al año y ha decidido no mirar atrás

Mientras los relojes españoles retrocederán una hora este domingo, una provincia canadiense vive su primer año con horario fijo, una decisión que algunos expertos empiezan a cuestionar

El cambio de hora llega puntual a España, aunque en otro lugar ya es historia. (PxHere)
El cambio de hora llega puntual a España, aunque en otro lugar ya es historia. (PxHere)
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Este fin de semana, como cada año, los relojes en España se atrasarán una hora en la madrugada del sábado al domingo. Este cambio se produce desde hace más de un siglo y nació como una forma de ahorrar energía. A la par, se abre el debate de si tiene sentido cambiar la hora dos veces al año.

Mientras en España y el resto de la Unión Europea la discusión sigue sin resolverse, al otro lado del Atlántico una región ya tomó la decisión de terminar con el cambio de hora por su cuenta. Lo hizo este mismo año, sin esperar el acuerdo de sus vecinos más cercanos.

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Se trata de Columbia Británica, la provincia canadiense de la costa del Pacífico que adoptó el horario de verano de forma permanente. Su experiencia, apenas ocho meses después del cambio, empieza a mostrar algunas de las consecuencias que España todavía no ha tenido que afrontar.

Siete años de espera y un arrepentimiento que ya anticipan los expertos

El cambio de hora se producirá el 25 de octubre de madrugada. (Canva)
El cambio de hora se producirá el 25 de octubre de madrugada. (Canva)

El parón de horario de la Columbia se aplicó este 2026 en primavera. Sin embargo, la provincia aprobó en 2019 una ley para eliminar el cambio de hora y con un respaldo del 93% de los participantes del territorio en una consulta pública, es decir, 223.000 personas.

El gobierno, sin embargo, prefirió esperar a que Washington, Oregón y California adoptasen la misma medida antes de activarla, dado el peso de las relaciones comerciales con esos estados.

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La espera se prolongó más de lo previsto. Varias iniciativas legislativas en esos territorios de Estados Unidos quedaron condicionadas a una autorización del Congreso que nunca llegó. “Y esperamos, y esperamos, y esperamos, así que finalmente decidimos avanzar por nuestra cuenta”, resumió el premier David Eby en una entrevista con NPR. El anuncio se produjo el 2 de marzo de 2026 y los relojes avanzaron por última vez el 8 de marzo. Este 1 de noviembre, cuando debía producirse el retroceso habitual, no habrá ningún cambio.

El contexto de tensión comercial con la administración del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, también tuvo peso en la decisión, según documentos internos revelados por la Investigative Journalism Foundation. Pero no todos ven con buenos ojos el resultado. Patricia Lakin-Thomas, profesora de biología de la Universidad de York, advirtió sobre los efectos de los amaneceres tardíos de invierno en el reloj biológico. “Predigo con confianza cierto arrepentimiento del comprador”, declaró al medio The Free Press, en referencia a los posibles problemas de sueño y concentración que podría traer la medida a largo plazo.

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España ya tiene fecha para su próximo cambio de hora, el último domingo de octubre, el día 25. La transición se producirá en la madrugada del sábado 24 al domingo 25, cuando a las 03:00 horas los relojes deberán retrasarse 60 minutos para marcar de nuevo las 02:00. El ajuste afecta a la Península, Baleares, Ceuta y Melilla, mientras que en Canarias el cambio se realiza a la 01:00, cuando serán de nuevo las 00:00. Ese domingo tendrá, oficialmente, 25 horas.

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