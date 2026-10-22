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El truco de una experta para quitar la grasa quemada del horno sin productos argresivos ni frotar

La tiktoker Cris Etxebarría comparte un procedimiento sencillo, con ingredientes caseros, que deja la bandeja del horno como nueva en apenas diez minutos

Bandeja rectangular de metal con residuos oscuros de grasa quemada sobre una superficie de madera en una cocina.
El paso a paso para limpiar la bandeja del horno en diez minutos. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La preparación de la receta lleva dos horas, esfuerzo y técnica para cortar los ingredientes. Los mejores trucos de cocina dan su fruto y dan como resultado una comida deliciosa. Sin embargo, los minutos de disfrute de ese pollo al horno o ternera asada son unos pocos y en el fregadero queda una pila de cacharros con grasa que parece estar incrustada.

La bandeja de horno es uno de ellos y encima tiene algunos restos quemados que conllevarán rascar con una nana. Es uno de los retos de limpieza de todas las cocinas, pero no tiene por qué ser así.

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Cris Etxebarría, conocida en TikTok como @brillaycocinaconcris, mostró en un vídeo un método para quitar esa suciedad sin productos agresivos ni necesidad de frotar con fuerza. La creadora de contenido, que acumula casi 30 mil seguidores en la plataforma, dedica sus publicaciones a compartir consejos y trucos del hogar.

En la grabación, Etxebarría parte de una bandeja en mal estado, con restos de grasa tan adheridos que ni siquiera un tenedor logra desprenderlos. “Ya veis que no sale ni con el tenedor y parece que no va a salir ni a la de tres”, explica la experta al mostrar el estado inicial del utensilio. A partir de ahí, detalla paso a paso la técnica que emplea para devolverle el aspecto original sin recurrir a químicos ni a un esfuerzo físico considerable.

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El resultado, según se observa en el propio vídeo, deja la bandeja prácticamente como nueva en apenas diez minutos de espera y un breve pasaje de estropajo suave.

Así se elimina la grasa quemada del horno sin productos agresivos

Cuchara con bicarbonato, cuchara con jabón líquido, cazuela con agua caliente y bandeja con grasa quemada sobre una mesa de madera.
Elimina la suciedad incrustada en la bandeja del horno sin productos agresivos ni esfuerzo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El procedimiento que propone la especialista combina tres elementos habituales en cualquier cocina. El primer paso consiste en espolvorear una cucharada de bicarbonato de sodio sobre toda la superficie de la bandeja. A continuación, se añade una cucharada de jabón de platos por encima, de manera que ambos productos queden distribuidos sobre las zonas con grasa incrustada.

El siguiente paso resulta clave para que la mezcla actúe de forma correcta. “No hace falta que esté hirviendo, pero sí hace falta que esté muy caliente”, señala Etxebarría sobre el agua que se vierte después sobre el bicarbonato y el jabón. La combinación de ambos ingredientes con agua a alta temperatura genera una reacción que ayuda a aflojar la grasa quemada y despegarla de la superficie metálica.

Una vez cubierta la bandeja con esta mezcla, la recomendación es dejarla reposar durante unos diez minutos. Transcurrido ese tiempo, se retira toda el agua, que para entonces arrastra ya buena parte de la suciedad disuelta. “Ya veis cómo ha salido llena de grasa”, comenta la creadora mientras muestra el líquido oscuro que queda tras el reposo.

Una experta en limpieza revela el mejor truco para que tus platos queden perfectos al usar el lavavajillas.

El paso final consiste en frotar la bandeja con un estropajo suave, sin necesidad de aplicar fuerza ni de recurrir a estropajos abrasivos que puedan dañar el metal. Después solo resta aclarar con agua para retirar los restos de bicarbonato y jabón. “La verdad que nos queda una bandeja prácticamente nueva”, resume Etxebarría al mostrar el resultado final del proceso.

La experta subraya que la eficacia del método radica precisamente en no requerir ni productos agresivos ni un esfuerzo de frotado intenso. “Así es como ha quedado la bandeja de horno, sin frotar, sin productos agresivos y en nada, en diez minutos”, concluye en el vídeo publicado en su cuenta de TikTok, donde continúa compartiendo trucos similares orientados al cuidado y la limpieza del hogar.

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