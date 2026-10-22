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La Séptima desvela su parrilla completa y pone nombre al programa de Sarah Santaolalla para las sobremesas

La nueva cadena de la TDT, impulsada por José Miguel Contreras, ultima los preparativos para su estreno el 5 de noviembre

Los presentadores de La Séptima en el FesTVal 2026. (Europa Press)
Los presentadores de La Séptima en el FesTVal 2026. (Europa Press)
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La cuenta atrás para el nacimiento de La Séptima ha entrado en su recta final. La nueva cadena de la TDT, impulsada por el empresario José Miguel Contreras, ya ha definido su primera parrilla completa antes de su lanzamiento, previsto para el jueves 5 de noviembre. La actualidad será el hilo conductor de buena parte de sus emisiones, con una programación que repartirá sus principales rostros entre las mañanas, las sobremesas, las tardes y el horario de máxima audiencia.

Entre las novedades destaca el nombre del espacio que presentará Sarah Santaolalla, una de las apuestas del canal para una franja especialmente competida.

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Tal y como ha avanzado El Independiente y ha confirmado verTele, el programa de la colaboradora se llamará En línea... con Sarah Santaolalla y ocupará las sobremesas de lunes a viernes. De esta manera, la periodista tendrá un espacio propio dentro de una parrilla que busca hacerse un hueco en el panorama televisivo con información, análisis y opinión.

Sarah Santaolalla. (RTVE)
Sarah Santaolalla. (RTVE)

La actualidad marca la programación de lunes a viernes

La jornada televisiva comenzará con El Pulso, el espacio matinal que conducirá Verónica Sanz. La periodista será la encargada de abrir las emisiones para repasar las últimas noticias y analizar los asuntos que marquen la agenda informativa.

Después llegará el turno de Santaolalla, que dará paso a una tarde dividida en dos propuestas. Rocío Delgado se pondrá al frente de Sobre la mesa, mientras que Noor Ben Yessef conducirá La Diana. El cierre de la jornada recaerá en Javier Ruiz, director de la cadena, con La última hora, el programa reservado para el prime time.

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Javier Ruiz en 'Mañaneros 360' (RTVE)
Javier Ruiz en 'Mañaneros 360' (RTVE)

Esta distribución responde a una apuesta clara por la información a lo largo de todo el día. No obstante, queda por comprobar si la estructura se mantendrá intacta después de las elecciones generales del 29 de noviembre. Antes de que se anunciara el adelanto electoral, el plan inicial contemplaba que Ben Yessef asumiera el horario de máxima audiencia, por lo que el reparto definitivo de las franjas podría volver a cambiar más adelante.

La Séptima también ha diseñado una oferta específica para sábados y domingos. Luján Argüelles se encargará de las mañanas con Fin de semana, mientras que Héctor de Miguel, conocido popularmente como Quequé, conducirá La comedia nacional en la sobremesa.

Por la tarde, la cadena contará con Fuera de control, un formato presentado por Alba Carrillo y Marta Márquez. El objetivo es completar la oferta informativa de los días laborables con propuestas que permitan ampliar el registro de la cadena durante el fin de semana.

Alba Carrillo en una imagen de archivo. (Europa Press)
Alba Carrillo en una imagen de archivo. (Europa Press)

El sábado por la noche tendrá, además, un espacio propio dedicado al cine. Según la información de verTele, se tratará de un programa sin presentador fijo: distintas figuras de la cadena se pondrán al frente cada semana en función de la película elegida y de los temas que permita abordar. La previsión es que las cintas se emitan sin cortes publicitarios.

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