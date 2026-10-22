Cancelan el 25º aniversario de ‘Operación Triunfo’: todo lo que se sabe sobre el fin del reencuentro entre las diferentes generaciones

Los concursantes de 'Operación Triunfo 1'. (RTVE)

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Este 22 de octubre se cumplen 25 años de la primera gala de Operación Triunfo, el concurso musical que marcó a toda una generación y dio sus primeros pasos a artistas como David Bisbal, David Bustamante, Chenoa y Rosa López. Sin embargo, la fecha, que prometía convertirse en una gran celebración para recordar la historia del formato, llega envuelta en incertidumbre. Lo que comenzó como un proyecto para reunir a los protagonistas de sus distintas ediciones habría terminado paralizado, después de acumular dificultades organizativas, problemas económicos y negativas de algunos de los nombres más conocidos.

Según ha publicado Vanitatis con fuentes cercanas al proyecto, la conmemoración no solo se ha aplazado, sino que su realización habría quedado finalmente descartada. Una situación que ha provocado desconcierto y decepción entre numerosos antiguos concursantes.

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La iniciativa fue anunciada el pasado abril por Tinet Rubira, director de Gestmusic, productora responsable del formato. La propuesta contemplaba invitar a los 208 concursantes que han pasado por la Academia, así como a profesores, miembros del jurado y otros profesionales vinculados al programa.

La noticia despertó una enorme expectación entre los seguidores y llevó a numerosos antiguos participantes a contactar con la productora para mostrar su interés. En un primer momento, se llegó a señalar el 23 de octubre como fecha de grabación en Madrid. Sin embargo, a principios de octubre trascendió que el proyecto se aplazaba hasta febrero de 2027 por cuestiones organizativas.

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Los concursantes de 'Operación Triunfo 1'. (RTVE)

Ahora, según han informado fuentes al citado medio, la celebración habría quedado finalmente descartada. Muchos de los concursantes aseguran que no han recibido información directa sobre los planes y que han conocido las novedades a través de la prensa. “No sabemos ni qué quieren hacer, ni cuándo, ni dónde, nada”, lamentan algunos de ellos a Vanitatis.

Los problemas para reunir a los protagonistas de ‘OT 1’

La idea inicial pasaba por recuperar a los participantes de la primera edición, siguiendo el ejemplo de OT. El reencuentro, el especial que TVE organizó en 2016 con motivo del 15 aniversario. No obstante, las agendas de varios de los artistas más reconocidos habrían dificultado la convocatoria. Su ausencia habría reducido el atractivo del proyecto y complicado la búsqueda de financiación necesaria para sacarlo adelante.

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A esto se suma el distanciamiento entre algunos de los integrantes de aquella primera generación. Aunque durante su paso por la Academia forjaron relaciones muy estrechas, con los años sus caminos personales y profesionales se han separado. De hecho, algunos aseguran que ni siquiera se ha planteado organizar una celebración privada para conmemorar la fecha.

Imagen de la 'Gala 1' del concurso musical 'Operación Triunfo 2025'. (Prime Video)

Rosa López expresa su descontento

Una de las voces que se ha pronunciado públicamente ha sido la de Rosa López, ganadora de aquella primera edición. La cantante compartió un vídeo en redes sociales en el que explicó que no aceptaría todas las propuestas relacionadas con el aniversario. “Lo que no llego a encajar es que no tiene ningún sentido que a los artistas de OT 1 nos llamen cada año como si esto fuera invitarnos a una boda y tengamos que estar sí o sí”, afirmó. “Voy a denegar muchas cosas o algunas cosas en este 25º aniversario, porque creo que es mi momento”, añadió.

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Rosa también expresó su sensación de no haber contado siempre con el respaldo profesional que esperaba. Sus declaraciones generaron reacciones enfrentadas entre los seguidores, mientras que compañeros como Manu Tenorio y Mireia Montávez mostraron su apoyo. La cantante no sería la única que ha rechazado algunas de las propuestas. Según las informaciones publicadas, otros artistas tampoco estaban dispuestos a reservar sus agendas sin conocer los detalles de la convocatoria.