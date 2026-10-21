España

El Gobierno pone un límite de 700 euros diarios en el juego online

El Ministerio de Consumo ha creado una plataforma digital que controlará la actividad de juego online que realiza cada persona

Un cartero se juega 23 euros en una casa de apuestas online y aparecen 380.000 euros en su cuenta por error. (Canva)
Un joven introduce su tarjeta bancaria en una plataforma de juego online. (Canva)
Guardar

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha aprobado este miércoles un límite diario, semanal y mensual del dinero que pueden gastar los usuarios en el juego online. Lo hará a través de dos herramientas, con las que pretende que el mundo digital de las apuestas sea más transparente y seguro.

La medida, actualmente en fase de prueba, funciona a partir de dos herramientas: el sistema de límites de depósitos conjuntos y el portal del jugador, que permitirá ver la actividad que realiza día a día cada usuario.

PUBLICIDAD

Con estos controles, los españoles no podrán gastar más de 700 euros diarios en estas páginas web. Por defecto, el límite semanal será de 1.750 euros y el mensual (cada cuatro semanas), de 3.300 euros. Estos topes no son definitivos y podrán ser modificados o eliminados voluntariamente para adaptarlos a las preferencias individuales de juego y a las necesidades de control de cada uno.

La medida afecta de forma directa a quienes operan en más de un sitio de apuestas. Según los datos del propio Ministerio de Consumo, este perfil representa aproximadamente un tercio de los usuarios activos en el mercado de juego online en España.

PUBLICIDAD

Así funcionan los nuevos controles al juego online

El nuevo sistema de límites de depósitos conjuntos establece por primera vez un tope a los depósitos globales que hace cada persona, sin importar en qué operador se conecte. Hasta ahora, cada plataforma aplicaba sus propios límites, lo que permitía superar las cantidades previstas al repartir los depósitos entre varios operadores. El nuevo sistema complementa esos topes individuales y permite generar y descargar certificados electrónicos de la actividad correspondiente a años completos.

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha informado de que el Ministerio impuso sanciones superiores a los 140 millones de euros a operadores del sector de las apuestas y los juegos de azar online en España durante el año 2024. "El principio es garantizar la protección y los derechos de los consumidores y combatir el fraude y las prácticas abusivas", ha señalado. (Fuente: Senado / Europa Press)

Los límites se aplican inicialmente a todos los jugadores, aunque pueden modificarse o eliminarse mediante un procedimiento que incluye información adicional sobre los riesgos del juego. Los cambios tardan tres días hábiles en hacerse efectivos y el aumento de los topes solo puede solicitarse una vez cada tres meses.

Será la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ) la encargada de gestionar este sistema, a partir de una herramienta tecnológica capaz de coordinar la información necesaria para verificar el cumplimiento de los límites en tiempo real. Se trata del portal del jugador, una plataforma que refuerza la capacidad de las personas jugadoras para conocer, comprender y controlar sus hábitos de juego, facilitando el acceso a la información sobre su propia actividad.

Con esta herramienta, los propios jugadores podrán consultar los depósitos realizados, las participaciones, las ganancias y pérdidas, así como la evolución de su actividad y los históricos y estadísticas agregadas. Una de las funciones adicionales del portal es la verificación de identidad: el usuario puede comprobar qué cuentas de juego aparecen asociadas a su nombre, lo que permite detectar posibles casos de suplantación en plataformas autorizadas. El acceso al portal es gratuito y ya está disponible para todos los interesados, a partir de identificación Cl@ve. No obstante, las medidas no entrarán en vigor hasta el 26 de marzo de 2027.

Temas Relacionados

Ministerio de Consumo EspañaConsumo DigitalLotería Juegos de AzarGobierno de EspañaÚltima Hora EspañaEspaña-SociedadEspaña-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Feijóo plantea crear “una nueva generación de propietarios” en plena precampaña: se compromete a construir un millón de viviendas y a desalojar okupas en 48 horas

El plan del Partido Popular incluye también licencias urbanísticas por silencio administrativo tras 90 días y deducciones para renovar contratos de alquiler

Feijóo plantea crear “una nueva generación de propietarios” en plena precampaña: se compromete a construir un millón de viviendas y a desalojar okupas en 48 horas

Javier Milei llama “impresentable dictador” a Pedro Sánchez y desea que los españoles lo echen “a patadas” en las elecciones generales

El presidente de Argentina se ha declarado “amigo” de Ayuso y Abascal y dice haber venido a España a “enfrentar” al “liberticida”

Javier Milei llama “impresentable dictador” a Pedro Sánchez y desea que los españoles lo echen “a patadas” en las elecciones generales

Kate Middleton deslumbra con joyas históricas en la cena de gala del sultán de Omán: la tiara favorita de Diana y un brazalete de Isabel II

La princesa de Gales ha lucido algunas de las piezas más importantes del joyero real en la cena de gala con el sultán de Omán, Haitham bin Tarik

Kate Middleton deslumbra con joyas históricas en la cena de gala del sultán de Omán: la tiara favorita de Diana y un brazalete de Isabel II

Von der Leyen denuncia que “actores estatales y no estatales” usan la migración como en Ceuta para “desbordar a las autoridades y sembrar el miedo” en la Unión Europea

La presidenta de la Comisión Europea ha denunciado este miércoles la instrumentalización de la migración para presionar “deliberadamente” las fronteras de la Unión Europea, en alusión a la crisis vivida este verano en Ceuta, con el objetivo de generar división y desestabilizar al bloque comunitario

Von der Leyen denuncia que “actores estatales y no estatales” usan la migración como en Ceuta para “desbordar a las autoridades y sembrar el miedo” en la Unión Europea

El divertido momento entre Felipe VI y Leonor en los Premios Princesa de Asturias: “¡No te aplaudas a ti misma!”

La princesa recibió una gran ovación tras su discurso en 2022 y, al regresar a su asiento junto al rey, se sumó por error a los aplausos del público

El divertido momento entre Felipe VI y Leonor en los Premios Princesa de Asturias: “¡No te aplaudas a ti misma!”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Javier Milei llama “impresentable dictador” a Pedro Sánchez y desea que los españoles lo echen “a patadas” en las elecciones generales

Javier Milei llama “impresentable dictador” a Pedro Sánchez y desea que los españoles lo echen “a patadas” en las elecciones generales

Von der Leyen denuncia que “actores estatales y no estatales” usan la migración como en Ceuta para “desbordar a las autoridades y sembrar el miedo” en la Unión Europea

EEUU impide a Ada Colau viajar a Puerto Rico tras preguntarle por su activismo propalestino y su participación en la flotilla para ayudar a Gaza

La Guardia Civil compra por 2,5 millones un sistema para acceder a los móviles de personas que puedan tener información clave en una investigación

Leire Díez se escuda en su “condición de periodista” para justificar sus contactos con Sáenz de Tejada: “Nos reunimos con la gente para que nos cuenten cosas”

ECONOMÍA

Feijóo plantea crear “una nueva generación de propietarios” en plena precampaña: se compromete a construir un millón de viviendas y a desalojar okupas en 48 horas

Feijóo plantea crear “una nueva generación de propietarios” en plena precampaña: se compromete a construir un millón de viviendas y a desalojar okupas en 48 horas

José Carlos Díez, economista, ensalza la oportunidad de España frente a la caída de Alemania: “Tenemos costes laborales más bajos, pero nos falta red eléctrica y nos sobra burocracia”

Iberdrola gana 5.816 millones hasta septiembre, un 9,6% más, tras vender su filial mexicana a Cox

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

La realidad de los jornaleros en la campaña de la aceituna: 57 euros al día, contratos fijos discontinuos “contaminados” y buscar casa “para mes y medio”

DEPORTES

Así te hemos contado la victoria del PSG sobre el FC Barcelona en Champions

Así te hemos contado la victoria del PSG sobre el FC Barcelona en Champions

El duelo entre el PSG y el FC Barcelona deja mermadas las plantillas de ambos equipos: Dembélé, Kvaratskhelia, Marquinhos y Dani Olmo a la enfermería por lesión

Las palabras de Hansi Flick tras la derrota ante el club parisino en Champions: “Al final el PSG ha demostrado que es un equipo mejor que nosotros”

Así te hemos contado el empate entre el Stuttgart y el Atlético de Madrid en la tercera jornada de Champions League

Anfield da la vuelta al Villarreal: el Submarino amarillo muere en la orilla tras acariciar la hazaña