El Gobierno pone un límite de 700 euros diarios en el juego online

Un joven introduce su tarjeta bancaria en una plataforma de juego online. (Canva)

Guardar

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha aprobado este miércoles un límite diario, semanal y mensual del dinero que pueden gastar los usuarios en el juego online. Lo hará a través de dos herramientas, con las que pretende que el mundo digital de las apuestas sea más transparente y seguro.

La medida, actualmente en fase de prueba, funciona a partir de dos herramientas: el sistema de límites de depósitos conjuntos y el portal del jugador, que permitirá ver la actividad que realiza día a día cada usuario.

PUBLICIDAD

Con estos controles, los españoles no podrán gastar más de 700 euros diarios en estas páginas web. Por defecto, el límite semanal será de 1.750 euros y el mensual (cada cuatro semanas), de 3.300 euros. Estos topes no son definitivos y podrán ser modificados o eliminados voluntariamente para adaptarlos a las preferencias individuales de juego y a las necesidades de control de cada uno.

La medida afecta de forma directa a quienes operan en más de un sitio de apuestas. Según los datos del propio Ministerio de Consumo, este perfil representa aproximadamente un tercio de los usuarios activos en el mercado de juego online en España.

PUBLICIDAD

Así funcionan los nuevos controles al juego online

El nuevo sistema de límites de depósitos conjuntos establece por primera vez un tope a los depósitos globales que hace cada persona, sin importar en qué operador se conecte. Hasta ahora, cada plataforma aplicaba sus propios límites, lo que permitía superar las cantidades previstas al repartir los depósitos entre varios operadores. El nuevo sistema complementa esos topes individuales y permite generar y descargar certificados electrónicos de la actividad correspondiente a años completos.

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha informado de que el Ministerio impuso sanciones superiores a los 140 millones de euros a operadores del sector de las apuestas y los juegos de azar online en España durante el año 2024. "El principio es garantizar la protección y los derechos de los consumidores y combatir el fraude y las prácticas abusivas", ha señalado. (Fuente: Senado / Europa Press)

Los límites se aplican inicialmente a todos los jugadores, aunque pueden modificarse o eliminarse mediante un procedimiento que incluye información adicional sobre los riesgos del juego. Los cambios tardan tres días hábiles en hacerse efectivos y el aumento de los topes solo puede solicitarse una vez cada tres meses.

PUBLICIDAD

Será la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ) la encargada de gestionar este sistema, a partir de una herramienta tecnológica capaz de coordinar la información necesaria para verificar el cumplimiento de los límites en tiempo real. Se trata del portal del jugador, una plataforma que refuerza la capacidad de las personas jugadoras para conocer, comprender y controlar sus hábitos de juego, facilitando el acceso a la información sobre su propia actividad.

Con esta herramienta, los propios jugadores podrán consultar los depósitos realizados, las participaciones, las ganancias y pérdidas, así como la evolución de su actividad y los históricos y estadísticas agregadas. Una de las funciones adicionales del portal es la verificación de identidad: el usuario puede comprobar qué cuentas de juego aparecen asociadas a su nombre, lo que permite detectar posibles casos de suplantación en plataformas autorizadas. El acceso al portal es gratuito y ya está disponible para todos los interesados, a partir de identificación Cl@ve. No obstante, las medidas no entrarán en vigor hasta el 26 de marzo de 2027.

PUBLICIDAD