El PSOE da la bienvenida a Javier Milei con una lona en Ferraz que reivindica su condición de “zurdos” (Europa Press)

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Javier Milei se encuentra en Madrid en su séptima visita a España desde que asumió la Presidencia de Argentina, con una agenda para este miércoles que combina actos económicos y encuentros políticos a lo largo de la jornada. No se reunirá con Sánchez, pero sí con representantes de Vox y, a falta de confirmación del Partido Popular, con Ayuso, cuyo gobierno aseguraba ayer no haber cerrado esta cita y que “retrasaba su decisión”, sin negar que vaya a producirse.

Con motivo de la llegada del presidente argentino, el PSOE ha colgado una lona en la fachada de su sede nacional, en la calle Ferraz, con un mensaje dirigido al mandatario: “Hola, Milei. Los zurdos y las zurdas te dan la bienvenida a España, el país que más crece de Europa”. Pedro Sánchez ha respaldado el mensaje desde la red social X, donde ha reivindicado su condición de “zurdo” en respuesta a las críticas que Milei suele dirigir a los dirigentes de izquierda.

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“Hay quienes creen que nos insultan llamándonos zurdos o zurdas”, ha escrito el jefe del Ejecutivo, que ha aprovechado el mensaje para repasar medidas de su Gobierno en materia de pensiones, salario mínimo, conciliación familiar, aborto y defensa de la paz frente a la guerra, en contraste con las políticas impulsadas por el mandatario argentino.

Javier Milei se encuentra en Madrid en su séptima visita a España desde que asumió la Presidencia de Argentina (EFE/Lenin Nolly)

Milei adelanta una reunión con Ayuso que el PP niega haber confirmado

La agenda de Milei en Madrid no contempla un encuentro con Sánchez, igual que en visitas anteriores del mandatario argentino. La jornada de este miércoles arranca con una intervención en el Nueva Economía Forum, cerca de la Puerta del Sol, a la que seguirá un encuentro con el economista Jesús Huerta de Soto y su participación en la apertura de la 10ª Conferencia Anual de Madrid sobre Economía Austríaca, en la Universidad Rey Juan Carlos, donde se espera una manifestación en su contra convocada por la plataforma URJC por la Pública.

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En un comunicado, el colectivo califica la visita de “intento de injerencia electoral”, al considerar que el presidente argentino llega a España con una agenda orientada a respaldar a la ultraderecha de cara al 29 de noviembre. Ha cuestionado, además, la validez científica de la escuela austríaca de economía y ha señalado a Milei como representante de su variante “más radical”, el anarcocapitalismo, que, según la plataforma, ha convertido a Argentina en un “laboratorio” con un elevado coste social. Milei ridiculizaba hace unos días el hecho de que dos tercios de los argentinos no lleguen a fin de mes. “¿Me pueden decir cómo hacen 10 días sin comer y sin beber? ¿A nadie se le ha ocurrido la pregunta?“, dijo con sorna.

Convocan una protesta universitaria contra la participación de Milei "y su agenda propagandística" en un acto en la URJC (URJC por la Pública)

El texto también ha apuntado contra declaraciones del mandatario sobre la justicia social, a la que ha calificado de “aberración”, y las ha enmarcado como una contradicción con los valores de la universidad pública. A esto se suma una referencia al conflicto que mantiene su Gobierno con las universidades argentinas, en pie de protesta por los recortes presupuestarios. La plataforma ha exigido a la URJC que cancele la participación de Milei en cualquier acto dentro del campus, que el rectorado se desvincule públicamente de la visita, que se hagan públicos los costes institucionales asumidos y que se garantice el derecho a la protesta sin sanciones.

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Más tarde está previsto que se reúna con la Fundación Disenso, organización vinculada a Vox. Tampoco figura en la agenda, esta vez, una cita con Santiago Abascal, quien no se encuentra en Madrid sino en A Coruña. Sí está prevista una reunión con Ignacio Garriga, secretario general del grupo.

A las cinco de la tarde, según la Casa Rosada, Milei será recibido por Isabel Díaz Ayuso, aunque fuentes del Gobierno madrileño adelantaron este martes que el encuentro todavía no está cerrado a pesar de que desde Argentina lo dan por confirmado desde principios de semana. Desde el Partido Popular (PP), su portavoz de campaña, Ester Muñoz, defendió la normalidad de esa posible cita y calificó a Argentina de “nación hermana” de España. “Yo lo suscribo a unas relaciones normales de lo que tiene que ser con un jefe de Estado de una nación hermana como es Argentina”, señaló en declaraciones a Telecinco.

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