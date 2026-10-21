El emocionante reencuentro del reparto de ‘10 razones para odiarte’ con tributo a Heath Ledger: “Su impacto se sigue sintiendo en nuevas generaciones”

Heath Ledger y Julia Stiles en '10 razones para odiarte'

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El elenco original de 10 razones para odiarte se reunió en Dancing with the Stars para rendirle homenaje a Heath Ledger, el actor que protagonizó la película junto a Julia Stiles y murió en 2008. La reunión tuvo lugar durante la “Noche de Dedicatoria” del programa de baile de ABC, emitida el martes. Stiles y su compañero de baile, Ezra Sosa, dedicaron su presentación a Ledger, con quien la actriz compartió protagónico en la comedia romántica de 1999.

La pareja bailó al ritmo de Can’t Take My Eyes Off You, de Frankie Valli, la misma canción con la que el personaje de Ledger, Patrick Verona, serenateaba a Kat Stratford, interpretada por Stiles, durante una práctica de fútbol en la película. En esa escena original, Patrick corre y baila entre las gradas del estadio mientras la banda del colegio toca el tema. El gesto buscaba conquistar a Kat, después de que Joey Donner, personaje de Andrew Keegan, le pagara para invitarla a salir.

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La coreografía de Sosa y Stiles incluyó algunos de los movimientos característicos de Ledger en aquella secuencia. Al finalizar el número, sonó en el estudio el poema que el personaje de Kat lee sobre Patrick hacia el final del filme. Stiles colocó entonces una flor en el piso, en homenaje al actor fallecido. El gesto marcó el cierre emotivo de una presentación pensada como tributo directo a su memoria. Después del momento de la flor, se sumaron al estudio varios de los compañeros de reparto de Stiles en 10 razones para odiarte: Andrew Keegan, Joseph Gordon-Levitt, Larisa Oleynik, Gabrielle Union y Susan May Pratt.

Keegan interpretó a Joey Donner, Gordon-Levitt dio vida a Cameron James, Oleynik fue Bianca Stratford, Union encarnó a Chastity y Pratt interpretó a Mandella en la película dirigida por Gil Junger. El reencuentro completo del elenco en el escenario de Dancing with the Stars fue el punto central de la “Noche de Dedicatoria”, en la que los participantes del programa dedicaron sus coreografías a personas significativas en sus trayectorias personales o profesionales.

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Heath Ledger en la icónica escena de baile de '10 razones para odiarte'

Recordando a una estrella

Antes de la emisión del episodio, Sosa compartió en Instagram una publicación conjunta con Stiles en la que explicó el proceso detrás de la preparación del homenaje. “No creo que hayamos abordado nunca una presentación con más cuidado, sensibilidad e intención que esta”, escribió el bailarín en el posteo. “Desde el principio fue muy importante tanto para Julia como para mí que este homenaje se creara con el máximo respeto, cuidado y con la guía cercana de quienes conservan más presente la memoria de Heath”.

Sosa aclaró que la intención del tributo no era “definir una relación ni contar una historia que no nos corresponde relatar”. El objetivo, señaló, era “honrar un momento hermoso, una película que cambió muchas vidas y a alguien cuyo impacto se sigue sintiendo en generaciones”. “Pusimos mucho amor en esta pieza y estamos muy agradecidos por la confianza que se nos dio para llevarla a cabo”, agregó. “Nuestra única esperanza es que honre su memoria con la dignidad, el amor y el respeto que merece”.

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Heath Ledger murió en 2008 a los 28 años por una sobredosis accidental. Su papel como Patrick Verona en 10 razones para odiarte es considerado uno de los que lo lanzó a la fama antes de su carrera posterior en Hollywood. 10 razones para odiarte, dirigida por Gil Junger, sigue a un adolescente llamado Joey que quiere salir con Bianca, pero no puede hacerlo hasta que su hermana mayor, Kat, de carácter huraño, tenga novio, según la estricta regla impuesta por el padre de ambas. Ahí es cuando Joey le paga a un joven misterioso, Patrick, para que invite a salir a Kat, en la trama que terminó por consolidar a la película como una de las comedias románticas adolescentes de referencia de los años 90.