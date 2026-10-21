Entrevista a Nicolas Winding Refn, director de ‘Drive’, que estrena ‘Su propio infierno’: “Con Ryan Gosling nos queda una tercera película por hacer juntos”

Tráiler de 'Her Private Hell', la nueva película de Nicolas Winding Refn ('Drive') que se estrenó mundialmente en el Festival de Cannes.

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Hacía diez años que Nicolas Winding Refn no estrenaba una película, desde The Neon Demon, aunque hizo alguna incursión en el formato miniserie con Demasiado viejo para morir joven (Prime Video) y Cowboy de Copenhague.

Ahora regresa con Su propio infierno, que se presentó en el pasado Festival de Cannes donde el director reveló que la película había nacido de una experiencia límite que sufrió en 2023, cuando una intervención para reparar una válvula cardíaca le mantuvo muerto durante 25 minutos. El director danés convirtió aquel episodio, que ha definido como “un regalo de Dios”, en una inmersión nocturna de niebla, luces de neón, sonido y color.

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La película se ubica en una ciudad imaginaria dominada por rascacielos y niebla, donde una actriz (Sophie Thatcher) atrapada en una relación tóxica con su padre y un odio enfermizo hacia su madrastra, mientras una figura monstruosa, ‘el hombre de cuero’, perpetra crímenes y un soldado llamado K, desciende al infierno para recuperar a su hija desaparecida.

Sophie Thatcher en 'Su propio infierno', de Nicolas Winding Refn

“Tenía dos ideas, una era la de una joven que llegaba a una ciudad que no existía. La otra, la de un agente llamado K que iba al infierno a recuperar a su hija. Eran dos tramas muy contradictorias y, para combinarlas, necesitaba una tercera, que se convirtió en ‘el hombre de cuero’, el monstruo. Así ya tuve el triángulo que necesitaba”, cuenta Nicolas Winding Renf a Infobae durante su paso por el Festival de Sitges.

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En ese camino paralelo que emprenden los protagonistas, encontramos un cúmulo de referencias que nos llevan de la literatura griega hasta la Biblia. “Es un cuento de hadas, pero sí que hay mucha iconografía en torno a la fe. Por ejemplo, la historia del padre y la hija sí que tiene una base bíblica, que es algo que ya utilicé entre hija y madre en Solo Dios perdona. Es una especie de base entre los seres humanos”.

Nicolas Winding Refn contra el algoritmo

Las películas de Nicolas Winding Renf (que se aman o se odian) han ido tendiendo cada vez más hacia la abstracción. Casi ya no importa la narración, sino las imágenes y las sensaciones que desprenden. Lo que merece la pena, es el viaje hipnótico que propone que, por supuesto, no está hecho para todos los públicos. “Para mí, la creatividad tiene cada vez más que ver con una emoción, con una experiencia, porque creo que la mente humana se beneficia más que con una serie de información sin más. Vivimos en una época en la que nuestra cultura está cada vez más dominada por la IA o por el algoritmo y, por lo tanto, más ‘higienizada’, más impersonal y eso me parece muy triste”, cuenta el director.

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Una imagen de 'Su propio infierno', de Nicolas Winding Refn

En ese sentido, Su propio infierno, rompería todas las reglas de los algoritmos de las plataformas. Podríamos considerarla una película ‘anti-Netflix’. “Siempre he considerado el algoritmo como el enemigo de la creatividad. Creo que es una obligación del creador hacia el público ofrecer una inspiración que sea singular. Porque la singularidad es un punto de vista y un punto de vista es un acto de violencia para violar la mente e inspirar una experiencia. Inspira la creación de un pensamiento, que es una emoción, que es una reacción, una sensación. Una sensación permanece contigo el resto de tu vida”, cuenta el autor.

Un cóctel de referencias: “Soy una esponja cultural”

Son muchas las referencias que se pueden identificar en Su propio infierno. Una de ellas es el ‘giallo’. No resulta casual que el director haya recurrido al compositor italiano Pino Donaggio, que ha colaborado con directores como Dario Argento o Brian de Palma. “Esta película es como un caleidoscopio de todo lo que me gusta. Soy una esponja cultural”, dice Nicolas Winding Renf. “Pero en cuanto a Pino Donaggio, necesitaba a un compositor que pudiera hacer ópera, porque gran parte del diseño de la película giraba en torno a la música”.

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Una imagen promocional de 'Her Private Hell', de Nicolas Winding Renf

Cuenta que trabajar con el mítico compositor ha sido un privilegio. “Me encantó. Le podía decir: más terror, más acción, más melodrama, más ‘camp’, y él lo entendía todo.

El director se encuentra ahora enfrascado en la producción de un ‘remake’ de Maniac Cop, la icónica película de William Lusting escrita por Larry Cohen sobre un policía psicópata.

Sin embargo, también deja abierta la puerta a seguir trabajando con Ryan Gosling, al que catapultó a la fama dentro del cine de autor gracias a Drive y con el que volvieron a colaborar en Solo Dios perdona. “Siempre estamos hablando de nuestra tercera película juntos. Sabemos que aún nos queda una por hacer. No sabemos cuándo será, pero ya lo descubriremos”.

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