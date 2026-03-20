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El thriller sobrenatural que protagonizó Cillian Murphy y se rodó en España: médiums, farsantes y terror en Barcelona

El actor de ‘Oppenheimer’ encabezó el reparto de una película con elenco internacional, pero cuyo director era español

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Cillian Murphy protagonizó una película
Cillian Murphy protagonizó una película española

El actor irlandés Cillian Murphy se encuentra de nuevo de actualidad por el estreno de la película Peaky Blinders: El hombre inmortal, en la que retoma el personaje de la mítica serie de Netflix.

En los últimos tiempos, después del Oscar que consiguió gracias a Oppenheimer, de Christopher Nolan, ha mantenido un perfil bajo con producciones pequeñas en su país de origen. Sin embargo, es algo que siempre le ha caracterizado, la combinación entre ‘blockbusters’ y cine independiente, al mismo tiempo que ha apostado por nuevos talentos de diferentes cinematografías.

Así, el mismo año que estrenó El caballero oscuro: La leyenda renace también se aproximó al cine de nuestro país en la tercera película de Rodrigo Cortés tras su éxito internacional Buried (Enterrado).

Un thriller con Sigourney Weaver y Robert de Niro

Se trataba de Luces rojas, una película en la que el director planteaba el reto de discernir entre la ciencia y lo sobrenatural a través de una intriga marcada por el enfrentamiento entre fraude y realidad.

En el centro de la trama se sitúan Sigourney Weaver y Cillian Murphy, dos investigadores que dedican su labor a desmontar supuestos fenómenos paranormales, cuando la reaparición de un enigmático ‘mentalista’ interpretado por Robert De Niro pone en jaque sus convicciones racionales.

Luces rojas muestra a la doctora Margaret Matheson (Weaver) y a su ayudante, Tom Buckley (Murphy), analizando una amplia gama de supuestos poderes paranormales con el objetivo declarado de demostrar la falsedad que los rodea.

Sigourney Weaver y Cillian Murphy
Sigourney Weaver y Cillian Murphy en 'Luces rojas', de Rodrigo Cortés (2012)

El regreso de Simon Silver (de Niro), un médium célebre ausente de los escenarios durante treinta años, introduce un elemento de duda incluso entre los científicos más escépticos, abriendo la posibilidad de que existan fenómenos fuera del alcance de la ciencia.

La película se caracterizó por distanciarse del terror clásico para adentrarse en el terreno del thriller, situando la acción en la actualidad y subrayando el papel de los protagonistas como “cazafarsantes” con un método propio. La trama se inicia con una intervención en un caserón típico de la iconografía del miedo y presenta después episodios en los que los investigadores desvelan las estrategias de quienes fingen tener poderes extraordinarios, incluida una escena donde desenmascaran a un ‘mentalista’ que simula ser italiano, un papel breve de Leonardo Sbaraglia.

Un homenaje al thriller y al cine fantástico

Luces rojas dentro de la tradición del cine fantástico de los años cincuenta, relacionando el enfoque de Cortés con el claroscuro moral y metafísico planteado por autores como Roger Corman y Jacques Tourneur.

El cineasta Dani De La Torre cuenta los secretos del rodaje de 'Zeta', destacando la preparación de sus protagonistas, Mario Casas y Mariela Garriga, y sus espectaculares despliegues físicos para la película de acción.

Así, la película transita entre la ciencia y la fe, entre la duda racional y la posibilidad de una realidad sobrenatural. La segunda mitad de Luces rojas adquiere un tono más intenso y ambiguo, situando la acción en un territorio donde se entrelazan miedo, superstición, engaños y la búsqueda de certezas. El clímax del filme se desarrolla en un contexto escénico marcado por la tensión entre la investigación racional y el riesgo de caer en el autoengaño o en la aceptación de lo paranormal como verdad.

La película contó con un reparto internacional espectacular. Además de Cillian Murphy, Sigourney Weaver y Robert De Niro, también participaron Elizabeth Olsen, Toby Jones y Joely Richardson. Parte de Luces rojas se rodó en Ontario, en Canadá, pero también en diferentes localizaciones de Barcelona.

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