La reflexión de Martin Scorsese, director estadounidense, sobre el cine: “Todo se ha convertido en ‘contenido’. El debate serio se ha cortado de raíz”

El director de cine Martin Scorsese en los Premios Princesa de Asturias. (Damián Arienza/Europa Press)

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A sus 83 años, Martin Scorsese (Nueva York, 1942) ha recibido todos los premios habidos y por haber: desde un Oscar, a tres Globos de Oro, tres BAFTA y hasta una Palma de Oro, el director de Taxi Driver (1976) o Los asesinos de la luna (2023) tiene una larga lista de reconocimientos que acompaña a más de seis décadas dedicadas al cine. Pero si algo ha hecho el director estadounidense durante todo ese tiempo, además de rodar películas, ha sido pensar y hablar sobre el propio cine.

Y eso fue lo que hizo cuando en 2018 recogió el Premio Princesa de Asturias de las Artes en Oviedo. El jurado le otorgó el galardón por su “trascendencia de labor creadora” y por haber dirigido una veintena de obras que son historia del cine, entre ellas El aviador (2004), El infiltrado (2006), Shutter Island (2010) o El lobo de Wall Street (2013).

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En un discurso de ocho minutos de duración, reivindicó el valor del séptimo arte en tiempos donde la tecnología avanza a pasos agigantados. “Acepto este premio en nombre del cine y con gran agradecimiento y gratitud hacia todos los artistas que me precedieron e hicieron posible el trabajo que yo he hecho. Porque no hay ni una sola película ni un solo cineasta que existan de forma aislada”, comenzó a reflexionar en su discurso, después de arrancar agradeciendo “pisar la tierra que nos dio a Cervantes, Goya, Unamuno, Picasso, Lorca y Luis Buñuel, uno de los más grandes artistas de la historia del cine”.

Spain's King Felipe VI and Queen Letizia (C) speak with US film director Martin Scorsese after a family picture during an audience at the Reconquinta Hotel in Oviedo, on October 19, 2018. (Photo by MIGUEL RIOPA / AFP)

Con ello, el cineasta reconoció su inquietud -“Estoy preocupado. Preocupado por el pasado del cine, sí, y muy preocupado por su futuro —por la forma en que la sobreabundancia de imágenes y las nuevas formas de consumo estaban cambiando la relación del público con las películas. El problema no era que hubiera más acceso, dijo, sino que este terminara diluido hasta convertirse en un producto más.

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Hacer cine en la era del “contenido”

“Dondequiera que mires hoy en día, las 24 horas del día, las imágenes en movimiento inundan nuestras vidas. Sé que el cine en sí está compuesto de imágenes en movimiento, pero ahora el cine se ha convertido en solo una corriente dentro de un enorme torrente de imágenes en movimiento: los anuncios, los episodios de una serie de TV, un video de gatos o perros, videos didácticos, los reality shows, Lawrence de Arabia, reportajes y así sucesivamente”, dijo, para posteriormente reflexionar: “Todo se ha convertido en lo que llaman ahora “contenido”, una palabra que realmente no me gusta. Y el debate serio sobre el cine, el juicio crítico –particularmente en mi país– se ha cortado de raíz".

Esa mezcla no solo había cambiado la manera de ver películas, sino también la forma de valorarlas. “Ahora que el cine se está devaluando continuamente, y al mismo tiempo la tecnología permite que cualquiera ‘haga una película’, ¿qué supone eso para los jóvenes?”, se preguntó. Su preocupación era que las nuevas generaciones acabaran tomando como referencia únicamente “lo comercial” y perdieran el contacto con una tradición cinematográfica que, a su juicio, debía servir también como inspiración.

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“Podemos encontrar la manera de conquistar nuestra propia tecnología para que los artistas puedan usarla en lugar de al contrario, donde la tecnología utiliza al artista”, defendió. Por ello, cerró su intervención reivindicando algo mucho menos técnico: la libertad de los artistas para encontrar su propio camino, sin dejarse arrastrar por “consignas”, “ganchos comerciales”, sistemas de calificación o modas pasajeras.