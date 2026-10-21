Leire Díez se escuda en su “condición de periodista” para justificar sus contactos con Sáenz de Tejada: “Nos reunimos con la gente para que nos cuenten cosas”

La exmilitante socialista Leire Díez. (Carlos Luján / Europa Press)

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Después de 139 días de silencio, Leire Díez ha vuelto a hablar. Lo ha hecho cuando la investigación judicial sobre sus contactos ha situado bajo sospecha las maniobras contra Beatriz Biedma, la jueza que instruyó la causa contra David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno. En una entrevista emitida este martes en ‘Código 10′, de Cuatro, la exmilitante socialista ha ofrecido su versión de los hechos y ha cargado contra lo que considera una sucesión de acusaciones sin fundamento. “Este sainete ya hace tiempo que ha desbordado toda la capacidad imaginativa”, ha dicho para explicar por qué ha decidido romper su silencio.

La investigación que dirige el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz trata de esclarecer si Díez y otras personas participaron en una trama para obtener información comprometedora sobre agentes de la Guardia Civil y miembros de la Justicia, con el propósito de desacreditarlos y debilitar investigaciones que podían perjudicar al PSOE. Entre las líneas que examina la Unidad Central Operativa (UCO) figura la presunta campaña contra Biedma, que dirigió el procedimiento contra David Sánchez y acabó procesándolo.

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El nombre de la magistrada apareció en las diligencias después de que los investigadores recabaran testimonios sobre posibles seguimientos y contactos con personas vinculadas al narcotráfico de Badajoz. Uno de esos testimonios, el de Cintia Rocho, conocida como “La Celsa” y relacionada con el clan de los Rocho, atribuye al exmagistrado Luis Sáenz de Tejada comentarios hostiles contra Biedma y la intención de “eliminarla”. Sáenz de Tejada, investigado en la causa, niega haber mantenido esas conversaciones.

La jueza compareció el 8 de octubre ante Pedraz como perjudicada. Durante su declaración relató la angustia que había sentido al conocer distintos episodios que interpretó como intimidatorios, incluidos avisos sobre presuntas visitas al colegio de sus hijas. Biedma aseguró que desconocía si Díez estaba detrás de esos hechos. Días después, denunció ante la Policía un nuevo episodio que ha situado el enfrentamiento en otro terreno: el supuesto seguimiento en coche cuando regresaba a Badajoz.

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La denuncia que ha reavivado el caso

Según la denuncia, presentada cinco días después de su declaración en la Audiencia Nacional, Biedma viajaba con sus dos hijas desde el aeropuerto de Talavera la Real hacia su domicilio cuando un coche blanco se colocó en paralelo al suyo. Una de las menores identificó al conductor como Sáenz de Tejada. La magistrada manifestó su temor a que alguien hubiera instalado un dispositivo de localización en su vehículo y denunció también amenazas en redes sociales y otros episodios que, a su juicio, ponían en riesgo su seguridad y la de su familia. Interior le asignó escolta.

Sáenz de Tejada ha negado haberla seguido. El lunes 19 de octubre aseguró que aquel día se encontraba en Uceda (Guadalajara), a unos 450 kilómetros de Badajoz, y que dispone de registros para acreditar dónde estaba. Ha sostenido que la denuncia es falsa y ha cuestionado las conclusiones de la UCO sobre su supuesta participación en las maniobras contra la jueza.

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Díez ha respaldado esa versión durante la entrevista. “Si yo me entero de que un coche se ha puesto en paralelo al mío viniendo del aeropuerto y mi hija me dice que ha visto a Luis Sáenz de Tejada, lo primero que hago es ir a la comisaría. No espero cinco días más tarde hacerlo”, ha afirmado. También ha insistido en que la geolocalización del exmagistrado lo situaba lejos de Badajoz. “Que se asegure que se ha visto a Luis Sáenz de Tejada cuando Luis Sáenz de Tejada está a cuatrocientos cincuenta kilómetros geolocalizado...”, ha añadido.

La exmilitante socialista ha llegado a acusar a Biedma de mentir deliberadamente. “Esta señora es jueza, tiene que tener algo más que un instinto para acusar de según qué circunstancias”, ha dicho. Y ha resumido su posición con una frase: “Quien ha redactado este guion se le ha ido de las manos”.

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La exmilitante socialista Leire Díez a su salida de los Juzgados de Plaza de Castilla. (EFE / Sergio Pérez)

La denuncia de la magistrada y la versión del exjuez siguen enfrentadas. Los datos de localización que invoca Sáenz de Tejada forman parte de su defensa, pero no constituyen por sí solos una resolución judicial sobre lo ocurrido. La investigación deberá contrastar las circunstancias del episodio y determinar si guarda relación con las maniobras que se examinan en la Audiencia Nacional. Díez, por su parte, ha querido dejar claro que condena cualquier hostigamiento a Biedma y a sus hijas. “Me parece mal, peor, condenable, despreciable, que nadie acose a nadie, e infinitamente menos a los menores”, ha afirmado. “Si todo eso ha sucedido, mi más rotunda condena”, ha sentenciado.

Las agendas y la referencia a “La Celsa”

El supuesto seguimiento no es el único elemento que ha alimentado las sospechas sobre una posible actuación contra Biedma. La UCO ha relacionado una anotación encontrada en una agenda incautada a Díez con los contactos que investiga en Badajoz. La nota, fechada el 25 de marzo de 2025, recoge las expresiones “Jueza de Badajoz. La Celsa. Heroína o gitano”.

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Los investigadores vinculan la referencia a “La Celsa” con Cintia Rocho. Según el testimonio que esta prestó, Sáenz de Tejada habría contactado con ella y se habría referido a Biedma como “un puto grano en el culo”, para después plantear que había que “eliminarla”. El exmagistrado niega esa conversación. La UCO examina si los contactos y las anotaciones responden a un intento de obtener información sobre la jueza o de intimidarla.

Díez ha rechazado que sus apuntes permitan extraer esa conclusión. “La anotación pone jueza Badajoz, no pone jueza Biedma. Debe ser que en Badajoz solo está esta jueza”, ha replicado en el programa de Cuatro. También ha negado conocer a Rocho y ha advertido de que no se puede interpretar cada apunte de sus agendas como una instrucción o una prueba de actuación. “Como periodista he apuntado muchas cosas y eso no significa absolutamente nada”, ha señalado.

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La exmilitante socialista ha denunciado, además, el daño que le causa que se la vincule con un clan de narcotraficantes. “Imagínate a las mías, que alguien me vincule con un clan de narcotráfico cuando nada de todo esto es verdad”, ha dicho en referencia a sus hijas. La investigación, sin embargo, no se limita a esa anotación: también incluye testimonios sobre contactos y supuestos seguimientos, cuyo alcance deberá determinar el juez.

El encuentro con Sáenz de Tejada

En la entrevista, Díez ha explicado también por qué se reunió con el exmagistrado. Según su versión, fue el empresario Joaquín Parra quien propició el encuentro para que les facilitara información sobre la situación judicial en Badajoz. “Me reúno con él para que me cuente lo que tenía que contarme. ¿Para qué nos reunimos los periodistas con la gente? Para que nos cuenten cosas", ha argumentado.

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Díez ha reprochado a la UCO que no haya recogido correctamente el origen de esa reunión. “Quien nos propone conocer a Sáenz de Tejada es el juez Joaquín Parra”, ha afirmado. Según su relato, el interés inicial no se centraba específicamente en Biedma, sino en conocer qué estaba ocurriendo en los juzgados de la ciudad.

La exmilitante socialista ha acusado a Parra de intentar distanciarse de la causa a costa de implicar a otras personas. “Está intentando salir de la causa metiéndonos a los demás”, ha asegurado. El empresario, por su parte, ha sostenido que no escuchó ninguna propuesta para agredir físicamente a la magistrada, aunque declaró que tuvo conocimiento, a través de un tercero, de que había sido objeto de seguimientos.

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La investigación deberá aclarar qué se habló en aquellos encuentros y si los contactos respondían a una búsqueda de información o formaban parte de las maniobras que examina la Audiencia Nacional. Las versiones de los implicados son contradictorias y ninguna de ellas resuelve por sí sola los hechos.

La jueza Beatriz Biedma, que procesó al hermano de Pedro Sánchez, comparece este jueves en la Audiencia Nacional para denunciar ante el juez maniobras en su contra de la presunta trama de la exmilitante del PSOE Leire Díez, que habrían incluido contactos con un clan del narcotráfico para amenazarla.

La entrevista ha incluido asimismo una referencia al correo filtrado relacionado con Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno. “Yo en las casualidades no creo, en las causalidades muchísimo”, ha afirmado Díez, sin desarrollar en ese fragmento una acusación concreta sobre el origen o la finalidad de la filtración.

Después de meses sin pronunciarse, Díez ha decidido ofrecer su relato de los hechos y cuestionar el de quienes la señalan. La causa deberá determinar si las anotaciones, los contactos y los testimonios reunidos por la Guardia Civil permiten acreditar una actuación coordinada contra Biedma. Por ahora, la exmilitante socialista niega haber participado en ella y el supuesto seguimiento continúa pendiente de esclarecimiento judicial.