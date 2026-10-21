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Iberdrola gana 5.816 millones hasta septiembre, un 9,6% más, tras vender su filial mexicana a Cox

La eléctrica elevó además su previsión de beneficio neto ajustado para 2026 a un crecimiento de al menos el 10%, con el que apunta a ganancias récord cercanas a los 6.900 millones de euros

Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola. (Europa Press)
Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola. (Europa Press)
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Iberdrola ganó 5.816,1 millones de euros entre enero y septiembre, un 9,6% más que en el mismo periodo de 2025. El resultado incluye una plusvalía neta de 953 millones de euros por la venta de su negocio en México a la empresa Cox. Al excluir ese efecto extraordinario y sumar el impacto positivo de los llamados capital allowances en Reino Unido (algunas deducciones fiscales sobre los beneficios vigentes en el país), por 277,6 millones de euros, el beneficio neto ajustado llegó a 5.140,5 millones de euros, con una subida del 8,8%.

Con estas cifras sobre la mesa, la eléctrica presidida por Ignacio Sánchez Galán elevó su objetivo de crecimiento del beneficio neto ajustado para todo 2026 a al menos el 10%, frente al más del 8% que manejaba hasta ahora. La compañía apunta así a cerrar el año con ganancias récord de alrededor de 6.900 millones de euros, por encima del récord de 6.231 millones de euros que había alcanzado en 2025. Iberdrola se propone además mantener ese ritmo de crecimiento anual medio del 10% en el beneficio neto ajustado durante los próximos cinco años.

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Las redes impulsan el resultado operativo

El resultado bruto de explotación (Ebitda) ajustado alcanzó los 11.890,6 millones de euros al cierre de septiembre, un 7,5% más, con la aceleración del negocio de redes como principal motor. Sin el efecto del tipo de cambio, que restó 36,1 millones de euros, ese Ebitda ajustado habría crecido un 7,8%.

El logotipo de la empresa española de servicios públicos Iberdrola en su sede central de Bilbao, España, el 25 de octubre de 2022. REUTERS/Vincent West/Foto de archivo
El logotipo de la empresa española de servicios públicos Iberdrola en su sede central de Bilbao, España, el 25 de octubre de 2022. REUTERS/Vincent West/Foto de archivo

En términos reportados, sin embargo, el Ebitda cayó un 0,7%. Pesaron el reconocimiento de costes pasados en Estados Unidos, por 530 millones de euros, y la venta de los contadores inteligentes en Reino Unido, por 382 millones de euros, ambos registrados en 2025. Los ingresos del grupo en los nueve meses sumaron 34.405 millones de euros, frente a los 31.871 millones del mismo periodo del año anterior, un incremento del 8%.

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Inversiones por encima de 10.000 millones de euros

Iberdrola elevó sus inversiones un 13% hasta los 10.087 millones de euros entre enero y septiembre. Cerca del 75% de ese monto se destinó a Reino Unido, Estados Unidos y Brasil, los tres mercados prioritarios de su estrategia de electrificación.

Las redes concentraron el grueso del esfuerzo inversor: 6.277 millones de euros, un 28% más, que equivalen al 62% del total invertido por la compañía. Como consecuencia, los activos regulados de redes (RAB) crecieron un 14%, hasta los 56.000 millones de euros, con un avance del 31% en el segmento de transporte.

Más de 3.000 megavatios nuevos en renovables

El área de Generación y Clientes recibió 3.600 millones de euros de inversión, de los cuales 3.257 millones se dirigieron a energías renovables. Esos recursos se concentraron principalmente en eólica terrestre y marina, con más del 80% del total repartido entre Estados Unidos, Reino Unido, Europa continental y Australia.

Con ese impulso, Iberdrola sumó unos 3.300 megavatios instalados en los últimos doce meses, dentro de un plan que contempla llegar a 15.000 megavatios nuevos para 2030.

La combinación de mayor inversión en redes, crecimiento en renovables y la plusvalía por la salida de México explica el nuevo objetivo de la compañía: cerrar el año con un beneficio neto ajustado cercano a los 6.900 millones de euros, una cifra que superaría el récord alcanzado en 2025.

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