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Pedro Pascal se ha emocionado con ‘La bola negra’ y alaba a su reparto: “Demasiadas historias de amor enterradas en los campos”

El actor ha compartido un post en redes y actores desde Penélope Cruz a Guitarricadelafuente han agradecido sus comentarios

Pedro Pascal ha compartido en redes un post de apreciación a 'La bola negra'
Pedro Pascal ha compartido en redes un post de apreciación a 'La bola negra'
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Pedro Pascal se ha emocionado con La bola negra, la nueva película de Los Javis, y ha alabado a su reparto a través de una publicación en Instagram que incluye varias fotografías de los actores de la cinta. El mensaje del intérprete chileno parafrasea una frase de Federico García Lorca y ya ha generado respuestas de parte del elenco. “... demasiadas historias de amor enterradas en los campos. Hay que arañar la tierra para que salgan. #LaBolaNegra. Live. Love. Y liberación”, escribió Pascal en su publicación, haciendo alusión a la famosa frase del personaje de Federico García Lorca en la película.

La publicación de Pascal no se limitó a un texto: incluyó varias fotografías junto a imágenes del elenco de La bola negra, gesto que explica el carácter elogioso hacia los actores de la cinta. El actor combinó la cita inspirada en Lorca con las palabras “Live”, “Love” y “liberación”, en línea con el tono del filme. La bola negra ya es la película más taquillera de la última década en España. El respaldo de Pascal, una de las figuras más reconocibles de Hollywood, se suma a la repercusión que ha tenido la cinta desde su estreno. El mensaje del actor no tardó en generar reacciones entre parte del reparto. Entre quienes respondieron a la publicación de Pascal se encuentran Guitarricadelafuente, Milo Quifes y Carlos González, grandes protagonistas del filme.

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“Te quiero”, le escribió la mismísima Penélope Cruz, mientras que el resto del reparto, desde Guitarricadelafuente a Milo Quifes o Carlos González, pasando por Miguel Bernardeau, se sumaron a los agradecimientos. Conscientes de la fuerza de la voz de alguien como Pedro Pascal, la película sigue encontrando fieles más allá de nuestras fronteras, y tras su estreno en Estados Unidos va más fuerte que nunca en la carrera por el Oscar. Aunque cuidado, porque también le están saliendo competidores por el camino.

Pedro Pascal alaba 'La bola negra' y recibe el agradecimiento del reparto
Pedro Pascal alaba 'La bola negra' y recibe el agradecimiento del reparto

Un actor bien valorado en Hollywood

La bola negra está dirigida por Javier Calvo y Javier Ambrossi, conocidos como Los Javis, y toma como punto de partida una obra inacabada de Federico García Lorca. La cinta aborda la memoria, los silencios impuestos durante décadas y las historias de amor que permanecieron ocultas por la represión social y política. La frase que Pascal citó en su publicación, sobre historias de amor enterradas en los campos que es necesario “arañar” para que salgan a la luz, resume el eje central del relato que proponen sus creadores.

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Durante los últimos años, Pascal se ha consolidado como una de las voces más activas de Hollywood en la defensa de distintas causas sociales. El actor ha mostrado reiteradamente su apoyo a los derechos del colectivo LGTBIQ+, especialmente de las personas trans. Se trata de una cuestión sobre la que se ha pronunciado en numerosas ocasiones y que también le toca de cerca por la relación que mantiene con su hermana, la actriz Lux Pascal. El actor también ha utilizado su altavoz mediático para defender los derechos de las personas migrantes y refugiadas. Pedro Pascal procede de una familia que abandonó Chile durante la dictadura de Augusto Pinochet. En distintas intervenciones públicas también ha respaldado iniciativas de carácter humanitario y ha expresado su posición sobre conflictos internacionales.

Pedro Pascal nació en Santiago de Chile en 1975 y es uno de los actores más populares de Hollywood. Desarrolló buena parte de su carrera en televisión, con apariciones en series como Buffy cazavampiros, The Good Wife u Homeland. Su gran salto a la fama llegó en 2014 gracias a su papel de Oberyn Martell en Juego de Tronos. A partir de ahí encadenó proyectos cada vez más relevantes, hasta convertirse en uno de los rostros más reconocibles de la industria. Ha protagonizado series de gran éxito como Narcos, donde interpretó al agente Javier Peña; The Mandalorian, ambientada en el universo Star Wars; y The Last of Us, adaptación del videojuego en la que da vida a Joel Miller. En cine también ha participado en producciones destacadas como Kingsman: El círculo de oro, Wonder Woman 1984, El insoportable peso de un talento descomunal, o Gladiator II.

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