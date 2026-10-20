España

Las protestas por la educación llegan a Marruecos: la policía interviene para frenar a los profesores que se manifiestan en el Parlamento

Profesores de preescolar han mostrado su enfado en Rabat para exigir su incorporación a la función pública y mejoras salariales

Agentes con chalecos reflectantes avanzan por una calle frente a un grupo de personas junto a una muralla histórica de noche
Efectivos de las fuerzas de seguridad intervienen durante una manifestación de profesores frente al Parlamento de Marruecos (X Morocco News)
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El fenómeno de protestas en Europa está llegando a niveles históricos. Francia se ha convertido en el foco principal, con manifestaciones pacíficas mezcladas con graves disturbios que no se veían en décadas. En Bélgica, los detenidos se cuentan por cientos, mientras que en Italia, el ejecutivo ha decidido desplegar soldados en Milán. España continúa con la acampada de Sol por la vivienda y la huelga general del 11 de noviembre, con todo dentro de los márgenes pacíficos. Este lunes, su sumó un nuevo país a la oleada de protestas: Marruecos.

Profesores de Rabat han tomado las calles de la ciudad y se han dirigido al Parlamento, provocando la respuesta policial. Así lo han contado pocos medios marroquíes, como Aabbir, que recoge en su canal de Youtube varios vídeos de los manifestantes. En los últimos dos años existe un claro repunte de la movilización social en Marruecos. A finales de 2025, el grupo Gen Z 212 lideró el auge de las protestas por la falta de servicios públicos. En este caso, los protagonistas son maestros de educación preescolar que reclaman su incorporación a la función pública y mejoras salariales.

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En su cuenta de X, Morocco News ha cubierto más de 30 minutos de protestas en los que se puede ver el avance de las fuerzas del orden, equipadas con escudos antidisturbios. Varios manifestantes se acercan a los micrófonos para gritar sus demandas, mientras que en varias partes de las imágenes tienen que salir corriendo de los policías. Hace cuatro días, cuatro personas fueron encarceladas por manifestarse, aunque era con el asunto más tenso para Rabat: demandaban la independencia del Sáhara Occidental.

Manifestante en Marruecos quema imagen del rey Mohamed VI en medio de las revueltas en 2025

Primeras propuestas del Gobierno

Coincidiendo con esta oleada de protestas, la jefa del Gobierno marroquí, Fatima Ezzahra El Mansouri, presentó este lunes ante el Parlamento un programa para la legislatura que combina metas de estabilidad fiscal, ampliación de las ayudas sociales, incentivos a la inversión privada y planes dirigidos a reducir el desempleo juvenil. El Ejecutivo sostiene que lograrán un crecimiento económico medio del 5% anual. También fijó como objetivo limitar el déficit público al 3% del producto interno bruto (PIB) y reducir la deuda hasta cerca del 62% del PIB en 2031.

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Entre las medidas para los hogares contadas, destaca una ayuda automática para cubrir las facturas de electricidad de hasta 100 dírhams (9,12 euros) mensuales en viviendas habituales. A su vez, las transferencias sociales directas subirán de 500 a 1.000 dírhams mensuales al final del mandato, según los ingresos de cada familia. El programa incluye una reforma de las pensiones. La pensión mínima legal llegará de forma gradual a 3.000 dírhams mensuales y las viudas podrán recibir el 100% de los derechos de jubilación de su cónyuge fallecido, frente al 50% vigente.

Desde 2027, el Gobierno buscará capacitar a 100.000 jóvenes por año y facilitar el primer empleo a otros 100.000. En educación, la meta es que el 80% de los alumnos alcance los conocimientos básicos antes de 2031 y erradicar el abandono escolar para 2030. El plan contempla además 100.000 viviendas nuevas o rehabilitadas en áreas rurales. Una de las primeras promesas de El Mansouri fue la subida del salario mínimo, algo que ya aseguró su predecesor, Aziz Akhannouch, ya aseguró pero no llegó a implementar.

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