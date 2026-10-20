La policía portuguesa desaloja por la fuerza las acampadas por la vivienda en Lisboa y Oporto

Manifestantes en la acampada en Lisboa, ubicada en la plaza del Rossio. (REUTERS/Pedro Nunes)

Guardar

La Policía portuguesa ha desalojado durante la madrugada del martes las acampadas pacíficas por la vivienda instaladas en Lisboa y Oporto contra la crisis de la vivienda. La operación ha dejado varias detenciones en la capital, donde los agentes han retirado por la fuerza a los manifestantes que se resistieron a abandonar el lugar.

Las protestas, como las que continúan en la madrileña Puerta del Sol, reclaman más vivienda pública, alquileres asequibles, el fin de los desalojos sin alternativa habitacional y límites a la compra de inmuebles por fondos buitre. El movimiento también exige retirar la reforma de los arrendamientos impulsada por el Gobierno, que contempla mayor flexibilidad contractual y procedimientos de desahucio más rápidos.

PUBLICIDAD

El ministro portugués de Administración Interna, Luís Neves, ha defendido la intervención afirmando que “la ley está para cumplirse”. Neves ha sostenido que el derecho de manifestación es respetado, aunque insistió en que las concentraciones debían ajustarse a la legislación vigente.

Según la agencia EFE, la intervención de la Policía de Seguridad Pública comenzó alrededor de las 06:00 hora local, después de un ultimátum lanzado por el gobierno para desmontar las tiendas. Una información del diario portugués Publico ha relatado que los agentes rodearon la acampada con escudos y perros, ordenando por megafonía que abandonasen las plazas.

55 detenidos en Lisboa

En Lisboa, los manifestantes llevaban desde el sábado en la plaza del Rossio, donde formaron un cordón humano y corearon consignas antes de que el Cuerpo de Intervención avanzara contra ellos. Algunos participantes denunciaron agresiones policiales. Tras el desalojo, se trasladaron a la plaza de Figueira, celebraron una reunión y anunciaron que mantendrán las movilizaciones. El desalojo se ha saldado con 55 detenidos.

PUBLICIDAD

En Oporto, los agentes acudieron a la plaza de Dom João I, ocupada durante 10 días por personas que protestaban por la falta de vivienda asequible. Aunque inicialmente se resistieron, los participantes retiraron las tiendas después de recibir la advertencia de que serían detenidos; la noche anterior, 35 participantes habían votado mantener la acampada.

Noticia con información de EFE