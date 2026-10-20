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Llega a plataformas la película basada en hechos reales que visibiliza el síndrome de Tourette, y por la que su actor podría estar nominado a los Oscar

Se estrena en Movistar Plus+ ‘Incontrolable (I Swear)’, sobre la vida del activista John Davidson y por la que el actor Robert Aramayo podría entrar en la carrera de premios internacionales este año

Robert Aramayo interpreta al activista con síndrome de Tourette, John Davidson en 'Incontrolable (I Swear)'
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Aterriza en Movistar Plus+ la película británica Incontrolable, protagonizada por Robert Aramayo, que lleva a la pantalla la vida de John Davidson, activista escocés que convirtió su experiencia con el síndrome de Tourette en una labor pública de divulgación y acompañamiento.

Incontrolable (I Swear) sigue durante varias décadas las dificultades, la exclusión y el activismo de Davidson, diagnosticado con síndrome de Tourette a los 16 años. La película muestra cómo sus tics afectaron su vínculo con el entorno, su acceso al trabajo y la vivienda, así como su paso hacia la visibilidad pública en el Reino Unido.

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Robert Aramayo recibió el premio BAFTA a Mejor actor por su interpretación de John Davidson el pasado año. En esa categoría también estaban nominados Timothée Chalamet por Marty Supreme, Leonardo DiCaprio por Una batalla tras otra y Michael B. Jordan por Los pecadores.

El reconocimiento generó sorpresa por los grandes nombres con los que competía, aunque la actuación de Aramayo sostiene buena parte del relato. El actor retrata los momentos de humor involuntario asociados a los tics, junto con el sufrimiento, la discriminación y el desgaste que atraviesa el personaje.

Robert Aramayo y Maxine Peake en 'Incontrolable (I Swear)', distribuida por Selectavision Films
Robert Aramayo y Maxine Peake en 'Incontrolable (I Swear)', distribuida por Selectavision Films

La película no se había estrenado en Estados Unidos, solo en Reino Unido. Esa situación habría impedido su participación en premios de ese país, por lo que entraría en la campaña de premios de este año, donde podría participar en la categoría de mejor actor protagonista.

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La película está dirigida por Kirk Jones, quien también firma el guion. La historia adapta la trayectoria de Davidson a una estructura de largometraje biográfico, con episodios de avances y retrocesos en la vida del protagonista.

Los primeros signos del Tourette

La primera parte de la película se concentra en la adolescencia de Davidson, interpretado por Scott Ellis Watson. El relato expone la aparición abrupta de los tics, el aislamiento social y el acoso escolar que enfrenta el joven.

Su familia tampoco logra comprender de inmediato lo que ocurre. El padre permanece absorbido por su rutina en el bar, mientras que la madre, interpretada por Shirley Henderson, afronta una situación para la que no encuentra respuestas.

La historia presenta esos primeros años como un período marcado por la exclusión. Davidson carece de recursos, explicaciones y acompañamiento en una comunidad que reacciona ante sus síntomas con incomprensión.

El guion también aborda las consecuencias de esa falta de apoyo. Los tics verbales y motores alteran la vida cotidiana del protagonista y condicionan la forma en que otras personas lo perciben, incluso antes de que exista una comprensión adecuada sobre su diagnóstico.

Una red de apoyo frente a la discriminación

El segundo tramo incorpora a Dottie Achenbach, interpretada por Maxine Peake, madre de un amigo de infancia de Davidson y enfermera de salud mental. También aparece Tommy, el trabajador social al que da vida Peter Mullan.

Ambos personajes se integran en la red de personas que acompañan a Davidson en distintas etapas. Dottie enfrenta un diagnóstico de cáncer terminal, un elemento que añade otra dimensión al relato sobre los cuidados y la vulnerabilidad.

Robert Aramayo interpreta al activista con síndrome de Tourette, John Davidson en 'Incontrolable (I Swear)'
Robert Aramayo interpreta al activista con síndrome de Tourette, John Davidson en 'Incontrolable (I Swear)'

Cada avance del protagonista encuentra nuevos límites. Conseguir un empleo, resolver un conflicto judicial o acceder a una vivienda no elimina los obstáculos, ya que los rechazos vuelven a aparecer por la reacción de los demás ante su condición neurológica.

La película señala cómo la sociedad puede convertir los síntomas en motivo de sospecha. Davidson afronta insultos, agresiones físicas y episodios de discriminación, además de situaciones en las que sus tics son interpretados como una conducta voluntaria o desafiante.

El Tourette ante la justicia y la reacción social

Una de las escenas sitúa a Davidson ante un juez. Tommy declara ante el tribunal: “No puede fingir lo que le cuesta la vida diaria”. La intervención pone el foco en la dificultad de explicar el síndrome de Tourette dentro de ámbitos que exigen comportamientos regulados y previsibles.

El filme trata la falta de adaptación del entorno y la tendencia a criminalizar los síntomas. Davidson llega a enfrentarse a situaciones en las que sus tics verbales complican su relación con la autoridad, con desconocidos y con quienes interpretan sus expresiones compulsivas como provocaciones.

El relato también introduce la posibilidad de diagnósticos insuficientes o excesivos sobre condiciones neurológicas. La película no reduce la experiencia de Davidson a una historia de superación, sino que muestra la repetición de barreras sociales y personales.

En uno de los puntos de mayor tensión, Davidson contempla involucrarse en actos ilícitos. Sus tics, imprevisibles y audibles, dificultan incluso esa salida, ya que lo exponen de inmediato frente a los demás.

Los grupos de apoyo y el camino hacia el activismo

La película representa las primeras visitas de Davidson a grupos de apoyo para jóvenes con Tourette. Esos encuentros ofrecen un espacio en el que las personas pueden compartir experiencias sin que sus tics sean tratados como una anomalía o una amenaza.

Una escena muestra a dos personas dentro de un automóvil que intercambian exclamaciones compulsivas hasta recuperar la calma. La secuencia presenta el efecto de esos vínculos colectivos y la posibilidad de reconocer los síntomas sin temor al juicio ajeno.

Peter Mulan, auténtico veterano del cine británico y Robert Aramayo en 'I Swear'
Peter Mulan, auténtico veterano del cine británico y Robert Aramayo en 'I Swear'

La parte final sigue el paso de Davidson hacia el activismo. El protagonista desarrolla actividades de divulgación, impulsa espacios de acompañamiento y adquiere presencia en los medios del Reino Unido.

John Davidson recibió la distinción MBE en 2019 por su labor educativa y social. La película incorpora imágenes documentales reales de ese momento, aunque deja fuera aspectos de su vida privada, entre ellos el efecto del síndrome en sus relaciones sentimentales.

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