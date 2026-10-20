A Pedro Sánchez le ha encantado la última canción de Rosalía: “Cautivadora y llena de amor, una pasada”

A Pedro Sánchez le ha encantado la nueva canción de Rosalía

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recomendó este 19 de octubre Where Is Gone?, la canción que reúne a Rosalía y la banda irlandesa Fontaines D.C., después de participar en un acto del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en Valladolid. “Volviendo de Valladolid y escuchando esta canción cautivadora y llena de amor. Una pasada”, escribió en su cuenta de X. El mensaje puso el foco sobre una colaboración que llegó hace pocos días y que forma parte de Dopamine Chamber, el quinto álbum del grupo de Dublín. La frase de Sánchez, difundida junto al enlace al tema, que esta misma semana podrán escuchar en directo muchas personas con la llegada de la banda a Madrid y Barcelona.

No es la primera vez que el jefe del Ejecutivo expresa su admiración por Rosalía. En 2023, durante una entrevista con el pódcast La Pija y la Quinqui, había definido a la cantante como “una artistaza” y señaló que Candy, incluida en Motomami, era una de sus canciones favoritas. “Where Is Gone?” se publicó el 12 de octubre como tercer adelanto de Dopamine Chamber, que llegó a las plataformas el 16 de octubre. El tema representa la primera colaboración de Fontaines D.C. con una voz invitada en uno de sus álbumes.

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La canción une las voces de Rosalía y del cantante Grian Chatten en una balada de arreglos orquestales, guitarra acústica y percusión. Ambos se alternan en las estrofas y confluyen en el estribillo, dentro de una composición que se distancia del sonido más directo del pospunk asociado a los primeros trabajos del grupo. La producción estuvo a cargo de James Ford, habitual colaborador de Arctic Monkeys, Blur, Gorillaz y Depeche Mode. Ford también trabajó en Romance, el anterior disco de Fontaines D.C., publicado en 2024. En el álbum, Where Is Gone? ocupa el octavo lugar de una lista de 11 canciones. Antes de su lanzamiento, la banda había presentado Marianne y Tongue, dos temas que anticipaban la continuidad de la atmósfera sombría y electrónica que empezó a tomar forma en Romance.

La banda irlandesa Fontaines D.C. se alía con Rosalía para su nuevo álbum, 'Dopamine Chamber'

“Ella ha hecho por España lo que nosotros por Irlanda”

Para Fontaines D.C., la participación de Rosalía responde a una admiración que se remonta a los primeros trabajos de la artista. Carlos O’Connell, guitarrista de la banda, explicó que la sigue desde Los Ángeles, el álbum que publicó en 2017 junto a Raül Refree. O’Connell, nacido en Madrid y de madre dublinesa, encontró una afinidad entre la forma en que Rosalía se acercó al flamenco y la búsqueda de Fontaines D.C. alrededor de la tradición musical irlandesa. “Hemos sido fans de ella desde que apareció en 2017 con su primer álbum”, señaló en declaraciones difundidas por el grupo.

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El músico sostuvo que le interesó la voluntad de Rosalía de mantener vivas referencias de la música española y el flamenco. A su juicio, esa actitud tiene puntos de contacto con el recorrido de Fontaines D.C., una banda que incorporó en sus letras, imágenes y referencias culturales elementos ligados a Dublín e Irlanda. “Ella ha hecho algo por España que sentimos que es similar a lo que nosotros hemos hecho por Irlanda, abriendo las compuertas”, afirmó O’Connell. La colaboración, por tanto, une a dos proyectos que han reformulado tradiciones locales desde lenguajes contemporáneos. Chatten también se refirió a la presencia de Rosalía en el disco. El vocalista la definió como una compositora, arreglista y letrista “increíble” y consideró que el trabajo conjunto era un momento destacado en su carrera.

La colaboración llega tras otro vínculo reciente entre Rosalía e Irlanda. U2 incluyó en su próximo álbum, Carnaval de Luz, una canción titulada The Mirror Maker (Rosalía), que Bono presentó como un homenaje a la artista española. El grupo publicará ese disco el 13 de noviembre. Antes, Fontaines D.C. tocará el 22 de octubre en el Movistar Arena de Madrid y el 24 de octubre en el Sant Jordi Club de Barcelona. Ambos conciertos formarán parte de la gira europea con la que presentará en directo Dopamine Chamber.

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