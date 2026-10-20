Hallan muerto a un agricultor cerca de Oliva tras las inundaciones de la DANA: se elevan a seis las víctimas mortales

Un helicóptero de Salvamento Marítimo ha rescatado este lunes en la localidad de Oliva, en la comarca valenciana de la Safor, una de las más afectadas por la dana Adam, a ocho adultos, un niño, un bebé y un perro. (EFE/ Manuel Bruque)

Guardar

Los servicios de rescate han localizado este martes el cadáver de un agricultor en una parcela del marjal de Pego-Oliva, una de las zonas más afectadas por las inundaciones tras el paso de la DANA Adam por la Comunidad Valenciana. De confirmarse la causa de su muerte, se elevarían a seis las víctimas mortales por el temporal y a cuatro dentro de la comunidad autónoma.

Ha sido uno de los trabajadores de una empresa próxima a la parcela quien ha dado el aviso, según ha informado Efe. El hombre encontró el cuerpo del agricultor en un campo cercano a la carretera N-332 en el término de Oliva antes de las diez de la mañana de este martes.

PUBLICIDAD

Por el momento, las autoridades investigan si esta muerte está relacionada con el episodio de lluvias torrenciales. Según la Guardia Civil, al parecer el agricultor habría acudido a su parcela y sufrido un problema de salud que le provocó la muerte.

Oliva, el municipio más afectado por la DANA

Los efectivos de rescate trabajan en evacuar a las personas que continúan atrapadas por los efectos de la dana Adam, que ha afectado principalmente a las comarcas de la Marina Alta (Alicante) y la Safor (Valencia). La localidad valenciana de Oliva es una de las que está soportando con más rigor la fuerza del temporal y, de hecho, allí se han registrado dos víctimas mortales. (Europa Press)

Oliva ha sido la localidad más afectada por el temporal que llegó a la península el pasado sábado. Desde que la DANA comenzó a hacer sus estragos en el litoral mediterráneo, se han notificado 719 incidencias en este municipio.

Tan solo en esta zona se han registrado dos de los fallecidos: una mujer de 79 años con problemas de movilidad y un hombre de 64 años, muerto a causa de un paro cardiorrespiratorio. El agricultor encontrado este martes por los equipos de rescate sería el tercer fallecido de la localidad y el cuarto de la región. En total, el temporal se habría cobrado la vida de seis personas.

PUBLICIDAD

La DANA Adam provocó la acumulación de más de 700 litros por metro cuadrado en puntos de la costa sur valenciana y el norte de Alicante. Los equipos de emergencias han atendido más de 1.800 incidencias en la Comunidad Valenciana desde el inicio del temporal el pasado sábado hasta las 07:00 horas de este martes.

Las acumulaciones de agua, los rescates de personas, los casos de incomunicación y los vehículos bloqueados concentraron buena parte de las actuaciones. También se registraron daños materiales en inmuebles, vías públicas, carreteras y suministros básicos.

Del total, 1.259 incidentes correspondieron a Valencia, 595 a Alicante y 22 a Castellón. Oliva fue el municipio con más avisos, con 759 incidentes, seguido de Xàbia (146), Gandia (112), Alicante (88), Dénia (86) y Pego (78).

PUBLICIDAD

*Noticia en ampliación