España

Pagar el alquiler o la hipoteca deja a 770.000 trabajadores españoles por debajo del umbral de pobreza

Oxfam Intermón advierte que una de cada tres personas que alquila a precio de mercado queda por debajo del umbral de pobreza tras pagar la renta mensual

Un cartel anuncia el alquiler de un piso en un portal. (Europa Press)
Un cartel anuncia el alquiler de un piso en un portal. (Europa Press)
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En España hay 3 millones de trabajadores en situación de pobreza laboral, de los cuales 770.000 lo son por el coste de la vivienda, según un informe de Oxfam Intermón publicado este martes. El estudio, titulado Cuando trabajar no es suficiente: el impacto del coste de la vivienda en la pobreza laboral, revela que una de cada tres personas con empleo que alquila a precio de mercado vive en la pobreza una vez pagada la renta.

El documento se ha dado a conocer en plena crisis del acceso a la vivienda, convertida en eje central del debate político de cara a las elecciones generales anticipadas del 29 de noviembre, convocadas por el presidente Pedro Sánchez tras el rechazo del Congreso a dos decretos para contener los precios del alquiler.

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La pobreza laboral se duplica al descontar los gastos de vivienda

Oxfam Intermón calcula que el 11,48% de los trabajadores se encuentran en pobreza laboral con datos de 2024, unos 2,2 millones de personas, con ingresos inferiores a 12.220 euros anuales en un hogar unipersonal o 25.663 euros en uno con dos adultos y dos menores. Al descontar el alquiler, la hipoteca o el IBI, otras 770.000 personas caen por debajo de ese umbral y la tasa se eleva al 15,49%.

El Pleno del Congreso ha rechazado este viernes el decreto ley de medidas sobre vivienda, incluyendo la prohibición de desahucios a personas vulnerables y la prórroga de los contratos de alquiler que vencen este año, con los votos del PP, Vox, Junts y UPN. (Fuente: Congreso)

El problema se ha cronificado: pasó del 11,64% en 2022 al 11,48% en 2024, pese a que el PIB creció más de un 6% en ese periodo. A ese ritmo, España tardaría 59 años en converger con la media europea, del 8,2%.

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Los inquilinos de mercado y migrantes, los más expuestos

Entre quienes alquilan a precio de mercado, la tasa de pobreza laboral pasa del 19,35% antes de pagar la vivienda al 34,08% después, casi el doble. Entre los hipotecados, la tasa después de gastos es del 10,22%, y del 7,95% entre quienes ya liquidaron su vivienda. Seis veces más personas están expuestas a alquileres de mercado que a rentas protegidas, señala el informe, en un contexto de oferta escasa: el Banco de España estima un déficit acumulado de 750.000 viviendas en el país.

La pobreza laboral alcanza el 31,4% entre los extranjeros de fuera de la Unión Europea, frente al 8,7% de los españoles. Es mayor también entre los trabajadores a jornada parcial (20,62% frente al 10,38% de jornada completa) y los autónomos (21,69% frente al 10,26% de asalariados). El empleo doméstico y de cuidados (27,48%), la agricultura y pesca (26,24%) y la hostelería (21,17%) registran las tasas más altas. En los hogares con hijos el riesgo aumenta: roza el 40% en familias numerosas y alcanza el 29,6% en monoparentales.

Madrid, Cataluña y Murcia, las más afectadas por la vivienda

Andalucía tiene la tasa de pobreza laboral más alta antes de vivienda (17,65%), seguida de la Comunidad Valenciana (16,95%) y Extremadura (16,54%). Al sumar el coste habitacional, es Madrid donde más sube el indicador, del 7,29% al 12,73%, seguida de Cataluña (del 7,9% al 12,8%) y Murcia (del 15,37% al 20,23%). Entre quienes alquilan a precio de mercado, el efecto se agrava en Castilla y León, donde la tasa llega al 50,68%, y en Castilla-La Mancha, al 48,69%.

De cara a las elecciones, la organización propone blindar por ley las actualizaciones del salario mínimo interprofesional y reforzar las políticas activas de empleo para los parados de larga duración. Considera que los decretos de vivienda no resuelven el problema estructural, aunque “alivian el sufrimiento de millones de personas”. “Una política de vivienda efectiva debe permitir no solo conservar un techo, sino vivir dignamente debajo de él”, concluye el informe.

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