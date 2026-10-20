Así están los sondeos de las elecciones generales de España 2026

Pedro Sánchez, Irene Montero, Gabriel Rufián, Santiago Abascal, Ada Colau y Alberto Núñez Feijóo, candidatos en las elecciones generales.

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Las encuestas de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre llevan semanas moviéndose en una misma dirección, con una excepción poco sorprendente. La mayoría de los institutos demoscópicos privados sitúa al Partido Popular como ganador de los comicios, con una suma de escaños junto a Vox que rondaría o superaría los 200 diputados en el Congreso, muy por encima de la mayoría absoluta, fijada en 176. El Centro de Investigaciones Sociológicas, el organismo público que dirige José Félix Tezanos, rompe esa tendencia y sitúa al PSOE como primera fuerza, con una ventaja de casi 12 puntos sobre los populares.

La media de 16 institutos demoscópicos, según el portal Demócrata, da al PP un 31,7% de los votos, seguido del PSOE con un 26,8%, Vox con un 18,7%, Sumar con un 6,3% y Podemos con un 3,1%. Con este reparto, la suma de PP y Vox rondaría los 204 escaños.

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Vox será el partido que más crece estás elecciones

El avance de Vox es uno de los pocos puntos en los que coinciden casi todas las encuestas, públicas y privadas. El sondeo de Sigma Dos para El Mundo, con trabajo de campo realizado entre el uno y el 14 de octubre sobre más de tres mil entrevistas, le da un 19,5% de los votos y 65 escaños, el doble de los que tiene ahora. El barómetro de GAD3 para ABC, publicado el 12 de octubre, coincide en ese número de diputados, aunque con una estimación de voto algo menor. Incluso el CIS, pese a dibujar un escenario distinto para el resto de partidos, reconoce esa subida: le atribuye un 17,1% de los votos y lo mantiene como tercera fuerza en el Congreso.

Estimación de voto según el Barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) publicado en octubre de 2026. (Europa Press)

En cuanto al PP, la horquilla de los sondeos privados se mueve entre el 30% y el 34% de los votos. El instituto DYM, en un estudio para Heraldo, le otorga un 34% y entre 139 y 143 escaños; en otro trabajo, esta vez para Henneo, sube hasta el 34,7% y 148 diputados. Sigma Dos calcula un 31,5% y 136 escaños para Alberto Núñez Feijóo. El CIS, de nuevo, se desmarca: le da solo un 22,2% de los votos, su peor resultado en el último año y 3,3 puntos menos que en septiembre, según el barómetro recogido por ABC.

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El PSOE vive una situación parecida pero a la inversa. Casi todas las encuestas privadas lo dejan por debajo del 29% de los votos, con el dato más bajo en Sigma Dos, un 25,3%. El CIS, sin embargo, le da un 34%, tres puntos más que en su anterior barómetro. Según la proyección de Sigma Dos, recogida por Demócrata, Pedro Sánchez perdería entre 31 y 36 diputados respecto a los 121 que obtuvo en 2023.

El fracaso del acuerdo entre Frente Amplio y Podemos para presentarse juntos, salvo en Canarias y la Comunidad Valenciana, tiene su reflejo en las encuestas. Sigma Dos calcula que ambas formaciones, junto a la alianza valenciana, sumarían apenas 13 escaños, frente a los 31 que lograron juntas en 2023 bajo la marca Sumar. El sondeo de NC Report para La Razón cifra esa pérdida en hasta 22 escaños, de los que entre 14 y 15 irían a parar a PP y Vox.

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Con todos estos datos sobre la mesa, la conclusión que repiten casi todos los institutos, menos el CIS, es que solo una coalición entre PP y Vox reuniría los apoyos necesarios para gobernar España tras el 29 de noviembre. El plazo para que las encuestas sigan publicándose se mantiene abierto hasta el 23 de ese mes, última fecha permitida antes de la jornada electoral.