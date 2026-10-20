España

La búsqueda de los asesinos de un policía belga llega a Almería con tres detenidos cuando preparaban su huida a Marruecos

Los tres arrestado en España eran conocidos por la Fiscalía belga debido a antecedentes en causas vinculadas al narcotráfico

Oficiales de policía uniformados realizan el saludo militar frente a un retrato y arreglos florales junto a una bandera belga
Agentes de la policía belga rinden homenaje al oficial Nordine El Talbi frente a su fotografía durante una ceremonia en Bruselas. (Policía de Bélgica)
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La investigación por el asesinato de un agente de policía en Bélgica ha derivado en la detención de tres sospechosos en Almería, donde presuntamente se preparaban para abandonar España con destino a Marruecos. Nordine El Talbi, de 41 años, fue asesinado la pasada noche del 12 de octubre. El fiscal de Bruselas, Julien Moinil, anunció el 18 de octubre la detención de seis sospechosos el pasado domingo. Los arrestos en España los realizaron con la colaboración de la Guardia Civil, como ha podido confirmar Infobae. Los tres detenidos en territorio español tenían antecedentes por delitos relacionados con el tráfico de drogas y figuraban con órdenes internacionales de detención, según ha adelantado Europa Press.

El policía murió tras recibir un disparo en la cabeza durante una intervención en Jette, municipio de Bruselas. El agente inspeccionaba un automóvil robado a mano armada en Tubize, localidad situada al sur de la capital belga. A partir de ese hecho, la investigación se amplió fuera de Bélgica y derivó en un operativo coordinado con Francia y España. Los arrestados son cinco adultos y un menor de edad, todos residentes de Bruselas. Dos de ellos fueron capturados en Bélgica y continúan privados de libertad, mientras que un tercero fue interceptado en una estación de París cuando, según las autoridades, trataba de abandonar Francia. “Los otros tres sospechosos fueron interceptados en Almería cuando se disponían a huir a Marruecos”, declaró Moinil.

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Imágenes distribuidas por la Guardia Civil muestran una plantación de marihuana en una zona boscosa de la provincia de Girona. En la grabación se observa a agentes caminando entre las plantas.

Sospechosos serán extraditados a Bélgica

Los tres detenidos en España eran conocidos por la Fiscalía belga debido a antecedentes en causas vinculadas al narcotráfico. Sobre ellos pesaban órdenes internacionales de detención, según la información divulgada por las autoridades de Bélgica. Pese a los arrestos, los investigadores todavía deben establecer qué papel tuvo cada sospechoso en el homicidio del policía y si todos participaron de forma directa en los hechos ocurridos en Jette.

Los detenidos serán puestos a disposición de la Audiencia Nacional, órgano que deberá tramitar la solicitud de extradición presentada por Bélgica. La Fiscalía no detalló la fecha en que podría concretarse el traslado de los arrestados ni especificó las acusaciones que se imputan a cada uno dentro de la causa. El procedimiento abierto en Francia sigue una vía similar. El hombre localizado en una estación de París quedó bajo jurisdicción de la Fiscalía francesa después de que Bélgica activara una Orden Europea de Detención para requerir su entrega. El fiscal de Bruselas, Julien Moinil, indicó que este sospechoso también era conocido por su oficina por antecedentes relacionados con delitos de drogas.

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La Fiscalía de Bruselas destacó el apoyo recibido de España y Francia para localizar a los investigados. Moinil afirmó que los equipos movilizados trabajaron “día y noche” en la búsqueda, el intercambio de información y la coordinación de las capturas en varios países. La causa permanece abierta y no se difundieron detalles sobre las pruebas reunidas ni sobre la secuencia completa del ataque. Los investigadores deberán analizar los elementos recogidos, las comunicaciones entre los sospechosos y las declaraciones que puedan aportar durante las diligencias judiciales.

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