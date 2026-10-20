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Anatomía de un remontada casi imposible: un desolador gol de Cavani, siete minutos de locura en el partido entre PSG y Barcelona y el milagro de Sergi Roberto

Este martes, el club azulgrana y el equipo parisino vuelven a verse las caras en un partido de Champions

Los jugadores del FC Barcelona celebrando la clasificación (Reuters)
Los jugadores del FC Barcelona celebrando la clasificación (Reuters)
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El FC Barcelona regresa a París bajo el contexto de la Champions. Lo hará sin Messi, tampoco Sergi Roberto ni Piqué o Busquets, algunos de los protagonistas de la mágica noche azulgrana de hace nueve años. Será en una ciudad en llamas con un equipo liderado por Lamine Yamal, con Pedri, batuta en mano, o Cubarsí defendiendo la portería. Al otro lado se encontrarán con el vigente campeón del Viejo Continente: el PSG de Luis Enrique, un equipo incontestable en la competición europea desde hace dos años. La historia la escribieron en el pasado los azulgranas, que quieren volver a repetir la gesta.

Era 8 de marzo de 2017. La noche de Champions se presentaba extremadamente complicada para el FC Barcelona, entonces liderado por Luis Enrique. El Parque de los Príncipes acogió la aplastante victoria de los suyos en el duelo de ida por 4-0. En el Camp Nou, la remontada era obligada para seguir soñando con la competición de la estrella. El desafío se presentaba imposible antes de que los jugadores saltaran al terreno de juego y la hemeroteca no daba esperanza: ningún equipo en la historia de la Champions había remontado tal resultado, pero el fútbol no entiende de lógica.

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96.290 espectadores llenaron el Camp Nou hasta la bandera para apoyar a los suyos. El ambiente enrarecido por un cielo nublado y un optimismo desesperado inundaron la previa del encuentro. Había un atisbo de esperanza en la mirada de los culés que se encomendaron a su dios en la tierra, con el número diez a la espalda, argentino de nacimiento y barcelonés de acogida. Luis Enrique sabía que era hora de quemar los barcos y apostó por la verticalidad. El sistema estaba diseñado para asfixiar a los rivales. No quería que tuvieran tiempo de pensar y crear.

Los jugadores del FC Barcelona celebrando un gol (Reuters)
Los jugadores del FC Barcelona celebrando un gol (Reuters)

El libreto del técnico español dio resultado a los tres minutos del inicio del partido. Con el pitido inicial todavía resonando por los cuatro costados del estadio, llegó el gol de Luis Suárez. Un remate de cabeza perfecto que Thomas Meunier no pudo rechazar. Un gol tempranero para disparar la esperanza y recortar la ventaja en el marcador, mientras desataba la presión y los nervios de los parisinos. En el minuto 40, Andrés Iniesta realizó un taconazo magistral que provocó que Layvin Kurzawa metiera gol en propia. Se marcharon al descanso con un 2-0. Lo imposible empezaba a vislumbrarse tangible.

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El caos, el gol desolador de Cavani y el milagro de Sergi Roberto

La segunda parte desató el caos. Los dos equipos salieron dispuestos a luchar con uñas y dientes por la clasificación. En tan solo cinco minutos, un desafortunado resbalón de Meunier acabó en una falta sobre Neymar dentro del área. Messi no falló y transformó el disparo desde los once metros en el tercer gol de los azulgranas. Con ese gol se cayó el estadio. La remontada estaba a solo un paso. El guion, sin embargo, dio un giro de 180 grados para posponer la épica. En el minuto 62, Cavani enganchó una semivolea que entró por la escuadra.

El brasileño festejó como Spider-Man y desató las especulaciones sobre un mensaje a Julián Álvarez

Los parisinos debieron pensar que había dado el golpe de gracia. También lo debieron pensar los culés porque el Camp Nou se sumió en el silencio más absoluto. En el minuto 87, algunos aficionados empezaron a abandonar el estadio, con la ilusión perdida. Pero el fútbol siempre tiene un capítulo más en su libro. Esta vez fue un capítulo de voluntad, de sueños, de esperanza y de confianza en un equipo capaz de todo. En el 88, Neymar protagonizó uno de los golazos de la noche con un magistral disparo de falta que entró por la escuadra. Tan solo tres minutos después, Luis Suárez fue derribado en el área.

El brasileño asumió la responsabilidad y transformó el disparo desde los once metros para poner el 5-1. Entrados ya en los instantes finales del descuento, con el cómputo general en 5-5, llegó el milagro. Neymar mandó un centro desesperado por encima de la línea defensiva. En ese momento, pareció pararse el mundo. Sergi Roberto se elevó por encima de todos los jugadores y tocó lo justo el balón para que entrara en la portería del PSG. Unos instantes después, el árbitro certificaba la histórica remontada azulgrana. Ahora vuelven a enfrentarse a aquellos ante los que un día se hicieron eternos.

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