El desplante que ha sufrido el príncipe Christian de Dinamarca en su debut en un banquete de Estado: “Algunos invitados le ignoraron porque no sabían quién era”

Banquete de Estado en el Palacio de Christiansborg durante la visita de Estado de Vietnam a Dinamarca. (Mischa Schoemaker/Dutch Press Photo/Cover Images)

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El príncipe Christian de Dinamarca ha vivido una noche importante en su progresiva incorporación a las responsabilidades de la Corona, aunque su debut en un banquete de Estado ha dejado una anécdota inesperada. Durante la recepción celebrada en el Palacio de Christiansborg, varios invitados pasaron por delante del heredero sin detenerse a estrecharle la mano. Un momento incómodo que las cámaras captaron y que los medios daneses han destacado, aunque el joven supo reaccionar con una sonrisa y sin perder la compostura.

La cena de gala se organizó con motivo de la visita de Estado del presidente de Vietnam, Tô Lâm, y su esposa, Ngô Phương Ly, recibidos por los reyes Federico X y Mary de Dinamarca. La velada tenía un significado especial para Christian, que participaba por primera vez en un banquete de estas características desde la llegada de sus padres al trono. Su presencia formaba parte de los pasos que está dando para prepararse para el futuro papel que le corresponde como príncipe heredero.

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El incidente se produjo durante el tradicional besamanos, cuando los invitados avanzaban por la línea de recepción para saludar a los miembros de la familia real. Christian ocupaba el último puesto, después de sus padres, una circunstancia que pudo contribuir a que algunos asistentes no repararan en su identidad o no entendieran que también debían detenerse ante él.

Banquete de Estado en el Palacio de Christiansborg durante la visita de Estado de Vietnam a Dinamarca. (Mischa Schoemaker/Dutch Press Photo/Cover Images)

Según relató el diario danés BT, varios invitados no llegaron a estrechar la mano del príncipe antes de acceder al banquete: “Ups, varios invitados olvidaron al príncipe. Varios comensales, curiosamente, olvidaron estrechar la mano de la última persona de la fila. Según Billed-Bladet, que estuvo presente a la llegada, el príncipe heredero simplemente se lo tomó con una gran sonrisa, ya que varios invitados vietnamitas aparentemente no sabían quién era y lo ignoraron”.

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La escena llamó la atención precisamente porque no se trataba de una aparición privada ni de una cena familiar. El joven estaba allí en calidad de heredero y como parte de la representación institucional de Dinamarca. Por ello, el saludo tenía también un significado protocolario: después de recibir a los reyes, los invitados debían completar la recepción saludando al príncipe.

El rey Frederik, la reina María, el príncipe heredero Christian, el presidente de Vietnam To Lam y la primera dama Ngo Phuong Ly en el banquete de estado durante la visita de estado de Vietnam a Dinamarca. (Mischa Schoemaker/Cover Image).

Christian mantiene la sonrisa ante las cámaras

Lejos de mostrar enfado, el príncipe mantuvo una actitud serena durante el encuentro. Su reacción fue uno de los aspectos más comentados del episodio, ya que consiguió superar con naturalidad una situación que podría haber resultado embarazosa para cualquier persona, especialmente bajo la atención de las cámaras.

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El banquete supone, además, un nuevo paso en la trayectoria pública del primogénito de Federico y Mary. Aunque ya ha participado en acontecimientos destacados de la realeza europea y en las tradicionales cenas de Año Nuevo, esta cita tenía un carácter diferente por estar vinculada a una visita oficial de un jefe de Estado extranjero.

Estos son los miembros de la familia real de Dinamarca

Christian, que acaba de cumplir 21 años, ha comenzado a asumir una mayor presencia en los compromisos de la institución. También ha completado una etapa de formación militar y ejerce como segundo teniente y jefe de pelotón de la Guardia Real. De hecho, para la cena eligió el uniforme de gala de la Guardia Real, acompañado del Gran Cordón de Comendador de la Orden de Dannebrog, distinción que le concedió su padre con motivo de su cumpleaños.

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