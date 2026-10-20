España

El desplante que ha sufrido el príncipe Christian de Dinamarca en su debut en un banquete de Estado: “Algunos invitados le ignoraron porque no sabían quién era”

El hijo de los reyes Federico X y Mary de Dinamarca hizo su debut en un banquete de Estado este lunes para recibir al presidente de Vietnam, Tô Lâm, y su esposa, Ngô Phương Ly

Banquete de Estado en el Palacio de Christiansborg durante la visita de Estado de Vietnam a Dinamarca. (Mischa Schoemaker/Dutch Press Photo/Cover Images)
Banquete de Estado en el Palacio de Christiansborg durante la visita de Estado de Vietnam a Dinamarca. (Mischa Schoemaker/Dutch Press Photo/Cover Images)
Guardar

El príncipe Christian de Dinamarca ha vivido una noche importante en su progresiva incorporación a las responsabilidades de la Corona, aunque su debut en un banquete de Estado ha dejado una anécdota inesperada. Durante la recepción celebrada en el Palacio de Christiansborg, varios invitados pasaron por delante del heredero sin detenerse a estrecharle la mano. Un momento incómodo que las cámaras captaron y que los medios daneses han destacado, aunque el joven supo reaccionar con una sonrisa y sin perder la compostura.

La cena de gala se organizó con motivo de la visita de Estado del presidente de Vietnam, Tô Lâm, y su esposa, Ngô Phương Ly, recibidos por los reyes Federico X y Mary de Dinamarca. La velada tenía un significado especial para Christian, que participaba por primera vez en un banquete de estas características desde la llegada de sus padres al trono. Su presencia formaba parte de los pasos que está dando para prepararse para el futuro papel que le corresponde como príncipe heredero.

PUBLICIDAD

El incidente se produjo durante el tradicional besamanos, cuando los invitados avanzaban por la línea de recepción para saludar a los miembros de la familia real. Christian ocupaba el último puesto, después de sus padres, una circunstancia que pudo contribuir a que algunos asistentes no repararan en su identidad o no entendieran que también debían detenerse ante él.

Banquete de Estado en el Palacio de Christiansborg durante la visita de Estado de Vietnam a Dinamarca. (Mischa Schoemaker/Dutch Press Photo/Cover Images)
Banquete de Estado en el Palacio de Christiansborg durante la visita de Estado de Vietnam a Dinamarca. (Mischa Schoemaker/Dutch Press Photo/Cover Images)

Según relató el diario danés BT, varios invitados no llegaron a estrechar la mano del príncipe antes de acceder al banquete: “Ups, varios invitados olvidaron al príncipe. Varios comensales, curiosamente, olvidaron estrechar la mano de la última persona de la fila. Según Billed-Bladet, que estuvo presente a la llegada, el príncipe heredero simplemente se lo tomó con una gran sonrisa, ya que varios invitados vietnamitas aparentemente no sabían quién era y lo ignoraron”.

PUBLICIDAD

La escena llamó la atención precisamente porque no se trataba de una aparición privada ni de una cena familiar. El joven estaba allí en calidad de heredero y como parte de la representación institucional de Dinamarca. Por ello, el saludo tenía también un significado protocolario: después de recibir a los reyes, los invitados debían completar la recepción saludando al príncipe.

El rey Frederik, la reina María, el príncipe heredero Christian, el presidente de Vietnam To Lam y la primera dama Ngo Phuong Ly en el banquete de estado durante la visita de estado de Vietnam a Dinamarca. (Mischa Schoemaker/Cover Image).
El rey Frederik, la reina María, el príncipe heredero Christian, el presidente de Vietnam To Lam y la primera dama Ngo Phuong Ly en el banquete de estado durante la visita de estado de Vietnam a Dinamarca. (Mischa Schoemaker/Cover Image).

Christian mantiene la sonrisa ante las cámaras

Lejos de mostrar enfado, el príncipe mantuvo una actitud serena durante el encuentro. Su reacción fue uno de los aspectos más comentados del episodio, ya que consiguió superar con naturalidad una situación que podría haber resultado embarazosa para cualquier persona, especialmente bajo la atención de las cámaras.

El banquete supone, además, un nuevo paso en la trayectoria pública del primogénito de Federico y Mary. Aunque ya ha participado en acontecimientos destacados de la realeza europea y en las tradicionales cenas de Año Nuevo, esta cita tenía un carácter diferente por estar vinculada a una visita oficial de un jefe de Estado extranjero.

Estos son los miembros de la familia real de Dinamarca

Christian, que acaba de cumplir 21 años, ha comenzado a asumir una mayor presencia en los compromisos de la institución. También ha completado una etapa de formación militar y ejerce como segundo teniente y jefe de pelotón de la Guardia Real. De hecho, para la cena eligió el uniforme de gala de la Guardia Real, acompañado del Gran Cordón de Comendador de la Orden de Dannebrog, distinción que le concedió su padre con motivo de su cumpleaños.

Temas Relacionados

Christian de DinamarcaCasa Real DanesaCasas RealesCorazón y Estilo EspañaEspaña-entretenimientoEspaña-NoticiasÚltima Hora España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El Partido Popular confirma que está negociando con Vox para blindar la mayoría en el Senado

Así lo ha confirmado Feijóo este martes en una entrevista en Cope, argumentando que sería un “error facilitar al sanchismo de forma directa o indirecta al Senado”

El Partido Popular confirma que está negociando con Vox para blindar la mayoría en el Senado

Hallan muerto a un agricultor cerca de Oliva tras las inundaciones de la DANA: se elevan a seis las víctimas mortales

Las autoridades investigan si su muerte estuvo relacionada con el temporal

Hallan muerto a un agricultor cerca de Oliva tras las inundaciones de la DANA: se elevan a seis las víctimas mortales

La policía portuguesa desaloja por la fuerza las acampadas por la vivienda en Lisboa y Oporto

La intervención ha comenzado en la madrugada del martes, después de un ultimátum lanzado por el gobierno para desmontar las tiendas

La policía portuguesa desaloja por la fuerza las acampadas por la vivienda en Lisboa y Oporto

Resultados del Sorteo 1 Super Once: ganadores y números premiados

Juegos Once publicó la combinación ganadora del sorteo 1 de las 10:00 horas

Resultados del Sorteo 1 Super Once: ganadores y números premiados

Marc Giró entrevistará por primera vez a Óscar Puente en ‘Cara al Show’ antes de las elecciones del 29N

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible visitará el programa de laSexta el miércoles 21 de octubr

Marc Giró entrevistará por primera vez a Óscar Puente en ‘Cara al Show’ antes de las elecciones del 29N
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Partido Popular confirma que está negociando con Vox para blindar la mayoría en el Senado

El Partido Popular confirma que está negociando con Vox para blindar la mayoría en el Senado

La búsqueda de los asesinos de un policía belga llega a Almería con tres detenidos cuando preparaban su huida a Marruecos

Así están los sondeos de las elecciones generales de España 2026

Las protestas por la educación llegan a Marruecos: la policía interviene para frenar a los profesores que se manifiestan en el Parlamento

Elecciones generales 29-N, en directo: Feijóo confirma negociaciones con Vox para blindar la mayoría en el Senado

ECONOMÍA

Pagar el alquiler o la hipoteca deja a 770.000 trabajadores españoles por debajo del umbral de pobreza

Pagar el alquiler o la hipoteca deja a 770.000 trabajadores españoles por debajo del umbral de pobreza

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

La propuesta que el PP quiere llevar a cabo si gobierna tras el 29-N y que también quiso aplicar Milei en Argentina

La España rural se queda sin bancos: cerca de 28.000 oficinas cierran en 17 años y las regiones más afectadas son Castilla y León y Navarra

El Gobierno inicia la cuenta atrás hasta el 29-N: nuevas ayudas sociales y 45 millones para la vivienda de universitarios a seis semanas de ir a las urnas

DEPORTES

Anatomía de un remontada casi imposible: un desolador gol de Cavani, siete minutos de locura en el partido entre PSG y Barcelona y el milagro de Sergi Roberto

Anatomía de un remontada casi imposible: un desolador gol de Cavani, siete minutos de locura en el partido entre PSG y Barcelona y el milagro de Sergi Roberto

Paddy Pimblett considera que Topuria ya no volverá a ser el mismo:“Ha sido derrotado, eso se le ha quedado grabado en la cabeza"

Toni Nadal elige entre Sinner y Alcaraz: “Me quedo con Carlos... es un tenista inteligente y muy completo en pista”

Netflix retransmitirá La Velada del Año de Ibai Llanos durante los próximos tres años

La reflexión de Rodri sobre sus estudios: “Tenía 19 años cuando jugué mi primer partido de La Liga y estaba en la universidad y la gente decía: ‘¡¿Es el mismo tipo?!’”