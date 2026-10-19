Netflix retransmitirá La Velada del Año de Ibai Llanos durante los próximos tres años

El creador de contenido Ibai Llanos (Europa Press)

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El fenómeno creado por Ibai Llanos seguirá creciendo lejos de las plataformas en las que comenzó su historia. La Velada del Año ha cerrado un acuerdo con Netflix para emitir sus próximas tres ediciones, previstas para 2027, 2028 y 2029. El movimiento abre una nueva etapa para el evento, que aspira a llegar a una audiencia internacional más amplia sin renunciar a la comunidad que lo ha convertido en uno de los grandes acontecimientos del entretenimiento digital en español.

La alianza supone un cambio relevante en la distribución de una cita que, desde su estreno en 2021, ha ido ampliando su dimensión hasta convertirse en un espectáculo que combina boxeo amateur, música y entretenimiento. Lo que comenzó como una competición entre creadores de contenido ha terminado reuniendo a millones de espectadores y llenando algunos de los recintos más importantes del país. Ahora, Netflix se incorpora al recorrido del proyecto con un acuerdo que abarcará tres años consecutivos.

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La evolución de La Velada del Año permite entender el alcance de esta operación. En sus inicios, el evento se celebró en una sala de conciertos de Barcelona, lejos de las dimensiones que alcanzaría posteriormente. Con el paso de las ediciones, la propuesta fue ganando espectadores y trasladándose a escenarios de mayor capacidad, hasta llenar estadios como el Metropolitano de Madrid, el Santiago Bernabéu y La Cartuja de Sevilla. El crecimiento no se ha limitado a la asistencia presencial. La audiencia digital también ha registrado cifras destacadas, con un pico de 9,3 millones de espectadores simultáneos en la quinta edición, celebrada en 2025. Además, la audiencia media ha pasado de cerca de un millón en 2021 a más de seis millones en 2026.

La Velada del Año 6 de Ibai Llanos

Estas cifras reflejan la transformación de una iniciativa vinculada inicialmente al mundo de los creadores digitales en un espectáculo de gran formato. Los combates entre personalidades de internet conviven con actuaciones musicales y una producción concebida tanto para quienes acuden al recinto como para quienes siguen la retransmisión desde sus dispositivos.

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Hasta ahora, Twitch había sido la principal ventana para seguir La Velada del Año, a través del canal de Ibai Llanos. Sin embargo, el evento comenzó a ampliar sus vías de distribución en 2026, cuando incorporó YouTube y TikTok a su retransmisión. La llegada a Netflix prolongará esa expansión a partir de 2027 y permitirá explorar un nuevo alcance internacional. “En 2021 montamos La Velada en una sala de conciertos de Barcelona sin saber hasta dónde podía llegar. Cinco años después la han visto millones de personas a la vez, y llevarla a Netflix durante los próximos tres años nos permite hacerla todavía más grande sin perder lo que la hace especial: la comunidad que la hace posible”, afirma Ibai Llanos.

Netflix apuesta por el entretenimiento en directo

La plataforma también ha destacado el significado de esta incorporación, que vincula con la evolución de los formatos digitales y su capacidad para atraer grandes audiencias. La Velada representa una combinación de competición deportiva, actuaciones musicales y figuras populares de internet que ha conseguido consolidarse a lo largo de seis ediciones. La llegada a Netflix “abre así una nueva etapa para un formato que, desde su nacimiento, ha redefinido la relación entre los creadores digitales, el entretenimiento en directo y las grandes audiencias”, según ha destacado la plataforma internacional.

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Ibai Llanos responde a la pregunta de a quién no invitaría nunca a su exitoso evento de boxeo, destacando su negativa a involucrar la política.

El reto para los próximos años será mantener el atractivo de un evento que ha crecido edición tras edición y que ha encontrado en su público uno de sus principales pilares. La ampliación de la distribución abre una nueva vía para llegar a espectadores de distintos mercados, mientras que el acuerdo garantiza la presencia de La Velada del Año en Netflix durante las tres ediciones anunciadas. Con este movimiento, Ibai Llanos prepara el siguiente capítulo de un proyecto que ha pasado de una sala de conciertos a algunos de los mayores estadios de España. A partir de 2027, el evento iniciará una nueva etapa con la mirada puesta en una audiencia global.