El PP confirma que está negociando con Vox para blindar la mayoría de derecha en el Senado

El Partido Popular confirma estar negociando con Vox para blindar la mayoría en el Senado (Herrera en Cope)

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Vox y el PP mantienen abierta una negociación para evitar dividirse el voto en el Senado de cara a las elecciones del 29 de noviembre, en respuesta al pacto que el PSOE ha cerrado con el Frente Amplio, Compromís, Chunta Aragonesista y Batzarre para presentarse juntos a esa cámara.

Santiago Abascal fue el primero en reconocer públicamente la existencia de conversaciones, durante una declaración institucional el lunes desde la sede de su partido. Este martes, Alberto Núñez Feijóo ha confirmado, en una entrevista en Cope, que ambas formaciones están hablando sobre el asunto porque sería “un error facilitar al sanchismo de forma directa o indirecta al Senado”.

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Abascal plantea, pero evita detallar, un posible pacto con el PP para el Senado (Diego Radamés - Europa Press)

Abascal plantea, pero evita detallar, un posible pacto con el PP para el Senado

Abascal defendió que la alianza del PSOE con la izquierda “exige sacrificios” a los partidos de la oposición y expresó su disposición a buscar “algún entendimiento que proteja al Senado de los acuerdos que Sánchez ha alcanzado con la extrema izquierda”. El líder de Vox no quiso precisar cómo podría concretarse un eventual pacto con el PP ni si las negociaciones ya estaban en marcha en ese momento, pero sí dejó claro su diagnóstico sobre el contexto político: “No es el momento de pedir más sacrificios a los españoles. Hay que sacrificar las políticas que nos han traído hasta aquí y hay que recuperar las instituciones para el pueblo español”.

El dirigente de Vox aprovechó su comparecencia para cargar contra Pedro Sánchez. Según Abascal, el dirigente socialista “está sembrando la coacción y la violencia para influir en las próximas elecciones generales”. También acusó al Gobierno de intentar utilizar el Tribunal Constitucional para alterar el censo electoral, en lo que describió como un intento de “robar” los comicios. “No será la primera vez que manipulen el proceso electoral y la única manera de evitarlo en esta ocasión es con una respuesta masiva en las urnas por parte de la inmensa mayoría de los españoles”, añadió.

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Antes de entrar en la actualidad española, Abascal dedicó los primeros minutos de su intervención a los disturbios registrados en Francia, donde ratificó su respaldo a Marine Le Pen y Jordan Bardella, a quienes definió como representantes de “una nueva esperanza” en un momento que calificó de grave para el país vecino. Atribuyó la responsabilidad de esas revueltas a lo que llamó “izquierda islamista”, según dice aliada de Sánchez, y acusó al Gobierno español de haber favorecido movimientos similares en territorios como Ceuta, Melilla o Cataluña. “Los españoles ya hemos sufrido demasiado estos gobiernos que han abierto la puerta a la invasión migratoria”, afirmó.

Lee la entrevista completa de Carlos Herrera y @JorgeBustos1 a Alberto Núñez Feijóo sobre las elecciones del 29N https://t.co/JzwSGuOmMe — Herrera en COPE (@HerreraenCOPE) October 20, 2026

Feijóo confirma las negociaciones

Este martes, Feijóo ha confirmado en Cope que el objetivo del PP es concentrar el voto de la derecha para ampliar su ventaja frente a la coalición que forman el PSOE y Frente Amplio en la Cámara Alta. “Estamos hablando y vamos a seguir hablando con Vox, desde la discreción y desde el respeto. Si Vox está a la altura, vamos a seguir hablando con Vox”.

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El líder del PP ha explicado también que ambas formaciones han pactado mantener la discreción sobre el contenido exacto de las conversaciones. “Yo voy a seguir cumpliendo esa discreción y respeto. Ellos saben hasta dónde podemos llegar y que tenemos sentido de Estado”, señaló. Según detalló, la fórmula que gana terreno en la negociación consiste en que el PP ceda a Vox senadores de designación autonómica, en lugar de que ambos compitan por los mismos escaños elegidos directamente en las urnas. “En ese contexto hay posibilidades de llegar a un punto de encuentro”, apuntó.

Feijóo subrayó que mantener el Senado “fuera del sanchismo” no es solo un objetivo del PP, sino “un reto” que, dijo, “convoca a todos”. Precisó que la aspiración conjunta de ambos partidos no se limita a revalidar la mayoría absoluta que el PP ya tiene en solitario, sino a alcanzar los tres quintos de la cámara. Como antecedente, recordó que PP y Vox ya firmaron “pactos transparentes” tras las últimas elecciones autonómicas en cuatro comunidades, y que de cara a las generales del 29 de noviembre el PP ha cerrado además alianzas con Unión del Pueblo Navarro y con Foro Asturias.

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