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Jean-Jacques Rousseau, filósofo: “No deberíamos basar nuestra felicidad en las opiniones de los demás cuando podemos encontrarla en nuestro propio corazón”

El pensador francés reflexionó sobre la prisión invisible que pueden suponer los juicios colectivos y propuso un camino alternativo para alcanzar la serenidad

Cuadro de Jean-Jacques Rousseau pintado por Maurice Quentin de La Tour.
Cuadro de Jean-Jacques Rousseau pintado por Maurice Quentin de La Tour.
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La búsqueda de la felicidad ha sido una de las grandes obsesiones de la filosofía desde la Antigüedad. Pensadores de distintas épocas, como Aristóteles, Epicuro, Séneca o Baruch Spinoza, dedicaron gran parte de sus obras a desentrañar el secreto de una vida que alcanzara la dicha. Del mismo modo, en el siglo XVIII, Jean-Jacques Rousseau (autor del famoso El contrato social) hizo lo mismo al proponer que el auténtico bienestar reside en la sencillez de la naturaleza y no en los juicios ajenos.

Para el filósofo nacido en Ginebra, la sociedad moderna pervertía la felicidad innata del ser humano al instaurar una competencia constante basada en el orgullo y la vanidad. Por ello, Rousseau distinguía entre el amor propio saludable, que busca la preservación personal, y el amor propio deformado por la comparación social. Según su visión, la auténtica plenitud se alcanza al alejarse de las exigencias del entorno y reconectar con la libertad interior y la tranquilidad del alma.

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En la misma línea, Rousseau llegó a lanzar la siguiente pregunta: “¿Por qué deberíamos construir nuestra felicidad sobre las opiniones de los demás, cuando podemos encontrarla en nuestros propios corazones?”. Con esta cuestión, plasmada en su obra Las ensoñaciones del paseante solitario, el gran filósofo de la Ilustración francesa defendía que, lejos del aplauso o el reconocimiento, la dicha nace de un ejercicio previo de introspección.

'Las ensoñaciones del paseante solitario', de Jean-Jacques Rousseau
'Las ensoñaciones del paseante solitario', de Jean-Jacques Rousseau. (Alianza Editorial)

El significado de la frase de Rousseau

Para entender mejor el pensamiento de este pensador, es importante tener en cuenta que Rousseau consideraba la mirada social como una prisión invisible. En su célebre tratado Emilio, afirmaba que “el hombre civil nace, vive y muere en la esclavitud”. Para él, la sociedad civil y sus instituciones corrompían al ser humano y lo sometían a cadenas artificiales. Esto actuaba no solo desde un plano político, sino también psicológico, convirtiendo a las personas en rehenes de la aprobación colectiva y apartándolas de la voz de su propia conciencia.

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Las ideas de Rousseau no solo encajaban con la época que él mismo presenció, sino que siguen describiendo con eficacia nuestro tiempo. Un claro ejemplo contemporáneo de esta dinámica se observa en el uso compulsivo de las redes sociales. Hoy en día, millones de personas miden su valor personal mediante la aprobación digital acumulada en forma de likes y comentarios. Bajo el prisma del filósofo francés, al depender del juicio ajeno para sentirnos realizados, estamos entregando las llaves de nuestro propio bienestar a una multitud anónima.

Frente a esta servidumbre del ego, el filósofo proponía el retorno a un aislamiento simple y de carácter contemplativo. “Nunca he creído que la libertad del hombre consista en hacer lo que quiere, sino en no hacer nunca lo que no quiere”, sentenciaba en sus escritos autobiográficos. Y es que, para él, el verdadero camino hacia la plenitud exigía romper las cadenas de la vanidad para escuchar, con absoluta honestidad, qué tenemos que decir nosotros mismos sobre nuestra vida.

El filósofo y ensayista alemán de origen surcoreano Byung-Chul Han, galardonado con el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2025. (Fundación Princesa de Asturias/UIMP/MOME)

En busca de la felicidad

En una línea cercana a lo que Rousseau proponía, el filósofo estoico y emperador Marco Aurelio escribió en sus Meditaciones: “La felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos”. Esta máxima, una de las más recordadas del estoicismo, defiende que ningún bien externo (el cual bien podría ser un juicio de otra persona) puede alterar la paz mental si el individuo es capaz de construir un refugio en su propio interior.

Siglos más tarde, el pesimista Arthur Schopenhauer adoptaría también una postura similar al reflexionar sobre el sufrimiento humano. El filósofo alemán afirmaba que “lo que uno es por sí mismo contribuye mucho más a su felicidad que lo que tiene o lo que representa”. De este modo, Schopenhauer coincidía con el diagnóstico de Rousseau: basar la felicidad en las opiniones ajenas puede convertirse en una fuente de ansiedad e insatisfacción.

Desde diferentes épocas y lugares, la tradición filosófica ha subrayado que depender de los demás para sentir que lo que estamos haciendo es correcto e incluso quiénes somos puede debilitar nuestra serenidad. Por eso, ese “mirar en el corazón” del que habla el filósofo francés no es un llamamiento a aislarnos de forma egocéntrica, sino a comprender que, si de verdad queremos ser auténtica e independientemente felices, debemos dar ese paso.

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