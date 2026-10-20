A qué y dónde ver el partido de Champions entre el PSG y el FC Barcelona: un duelo entre los dos titanes europeos

Los jugadores del FC Barcelona (EFE)

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El Parque de los Príncipes acoge este martes una de las grandes citas de la tercera jornada de la fase liga de la Champions. El Paris Saint-Germain y el FC Barcelona se enfrentan en la capital francesa con un objetivo compartido: prolongar su pleno de victorias en Europa y dar un golpe sobre la mesa en la pelea por el liderato. Los dos equipos suman seis puntos después de ganar sus dos primeros compromisos continentales, por lo que el resultado puede marcar diferencias en la clasificación.

El desafío llega en un momento especialmente favorable para ambos conjuntos. El PSG afronta el choque después de imponerse por 4-2 al Manchester City en la anterior jornada europea, un resultado que refuerza la confianza del equipo dirigido por Luis Enrique. Los parisinos quieren aprovechar el apoyo de su afición para superar a un rival que también ha comenzado la temporada con argumentos de sobra para aspirar a todo. La capacidad ofensiva del conjunto francés será una de las principales amenazas para el Barcelona. Ousmane Dembélé y Bradley Barcola destacan entre los nombres llamados a generar peligro en un encuentro en el que los espacios pueden resultar determinantes. La velocidad de los atacantes del PSG obligará al equipo azulgrana a mantener la concentración durante los noventa minutos, especialmente si decide defender lejos de su propia portería.

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En el otro lado, el Barcelona llega a París después de firmar dos victorias contundentes en sus últimos compromisos. El equipo de Hansi Flick superó por 4-1 al Galatasaray en la Champions League y confirmó sus buenas sensaciones en el campeonato doméstico con un triunfo por 5-2 frente al Real Betis. Los resultados reflejan la capacidad goleadora de un conjunto que ha convertido la presión adelantada y la búsqueda constante de la portería rival en algunas de sus principales señas de identidad.

Los jugadores del PSG (REUTERS/Benoit Tessier)

Lamine Yamal será uno de los futbolistas que centrarán las miradas. El joven atacante representa una de las grandes bazas ofensivas del Barcelona y su talento puede ser importante para desarmar la defensa parisina. Flick buscará que sus jugadores dominen el balón, reduzcan el margen de maniobra del rival y aprovechen las ocasiones que consigan generar. El reto será mantener ese planteamiento sin exponerse a las rápidas transiciones del PSG.

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El enfrentamiento también tendrá un componente especial en los banquillos. Luis Enrique volverá a encontrarse con el Barcelona, el club con el que protagonizó una etapa histórica, en un partido que enfrenta dos equipos con vocación ofensiva. La batalla táctica estará marcada por la capacidad de los azulgranas para dificultar la salida de balón del conjunto francés y por la respuesta de los locales ante la presión rival.

Para el Barcelona, evitar las pérdidas en zonas comprometidas será una de las claves de la noche. Un error en la circulación puede convertirse en una oportunidad para los extremos parisinos, capaces de aprovechar los espacios cuando el adversario tiene las líneas adelantadas. El PSG, por su parte, deberá encontrar soluciones ante la presión azulgrana y evitar que el conjunto de Flick imponga su ritmo durante largos tramos del encuentro. Otro de los focos estará en Ferran Torres, que vivirá su primer enfrentamiento oficial contra el Barcelona después de abandonar el club catalán. El delantero valenciano afronta esta nueva etapa bajo las órdenes de Luis Enrique y ha comenzado la temporada en un buen estado de forma. Su reencuentro con sus antiguos compañeros añade un ingrediente particular a una cita que ya cuenta con suficientes alicientes deportivos.

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El delantero español Ferran Torres abandona el FC Barcelona tras cuatro temporadas y media y jugará hasta 2031 en el Paris Saint-Germain, donde se reencontrará con Luis Enrique, después de que ambas entidades hayan llegado a un acuerdo para su traspaso. (Fuente: Europa Press/PSG/FC Barcelona/RFEF)

A qué hora y dónde ver el partido?

El encuentro se disputa este martes 20 de octubre a las 21:00 horas, según el horario peninsular español, en el Parque de los Príncipes de París. El choque corresponde a la tercera jornada de la fase liga de la UEFA Champions League y podrá seguirse en directo en España a través de Movistar+, en el canal M+ Liga de Campeones. Con seis puntos por cabeza, PSG y Barcelona saben que una victoria supondría algo más que sumar tres unidades. El vencedor reforzaría su posición en la clasificación y ganaría terreno en la lucha por terminar en lo más alto de la fase liga. La igualdad en los resultados previos anticipa un duelo exigente, en el que los detalles pueden decidir qué equipo sale reforzado de París.