La DGT pone el foco en el móvil como el gran problema de los conductores: más del 40% de las multas al volante son por usar estos dispositivos

Mujer usando el móvil mientras conduce. (Magnific-)

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Los teléfonos móviles y, en concreto los smartphones se han convertido en una parte inseparable de nuestra rutina. Los utilizamos para comunicarnos, consultar información, orientarnos cuando viajamos o resolver cualquier duda en cuestión de segundos. Sin embargo, el uso de estos dispositivos también ha traído consigo nuevos problemas que afectan a distintos ámbitos de la vida cotidiana.

Muchas veces, este hábito se manifiesta de forma casi inconsciente. Cogemos el móvil para mirar una notificación, consultar la hora o responder un mensaje y, cuando nos damos cuenta, llevamos varios minutos pendientes de la pantalla.

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Esta conducta que puede parecer inofensiva en el día a día, pero que se vuelve especialmente peligrosa cuando estamos al volante. En ese contexto, una simple distracción basta para dejar de prestar atención a la carretera y poner en riesgo tanto nuestra seguridad como la del resto de usuarios de la vía.

Durante su última campaña de vigilancia, llevada a cabo entre el 5 y el 11 de octubre, la Dirección General de Tráfico registró 9.245 denuncias por distracciones al volante, de las cuales el 42,3% estuvieron relacionadas con el uso indebido del teléfono móvil. Esta infracción se castiga con la retirada de 6 puntos y 200 euros.

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📢 Resultados #CampañaEspecialControlYVigilancia de #Distracciones (5-11 octubre): 🟨 Los agentes de la #ATGC han controlado 422.927 vehículos y han formulado 9.245 denuncias. ❌🤳 El 42,3% fueron por utilizar indebidamente el teléfono móvil. ℹ️https://t.co/ZnYxg4Lopk https://t.co/fq1PmLalUr — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) October 19, 2026

Según los datos del Ministerio del Interior, hablar por el móvil, aunque sea con el manos libres, el conductor no percibe el 40% de las señales, su velocidad media baja un 12%, el ritmo cardiaco se acelera bruscamente durante la llamada, y se tarda más en reaccionar.

Otras infracciones de la campaña

Aunque el uso del teléfono móvil concentra la mayor parte de las denuncias, no es la única conducta que preocupa a la DGT. Durante la campaña, los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil controlaron 422.927 vehículos y detectaron otras acciones que también desvían la atención de la carretera.

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Tras sujetar el móvil con la mano mientras se conduce, las infracciones más frecuentes fueron circular con cascos o auriculares conectados a reproductores de sonido, con 441 denuncias, y abrocharse el cinturón de seguridad con el vehículo en marcha, con 421. Además, se formularon 257 denuncias por leer al volante, 136 por buscar objetos mientras se conducía, 112 por distraerse con los ocupantes del vehículo, 83 por comer y 29 por fumar.

Los agentes también registraron 49 denuncias por utilizar indebidamente los sistemas de navegación y otras 70 por emplear sistemas de comunicación. A estas infracciones se sumaron 1.839 denuncias por otros tipos de distracciones durante la conducción.

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La campaña también permitió detectar a conductores que combinaban estas distracciones con el consumo de sustancias. En concreto, 1.061 conductores fueron denunciados por superar la tasa de alcohol permitida y cometer alguna distracción al volante, mientras que otros 931 dieron positivo en drogas.

Las distracciones aumentan el riesgo de accidente

La atención es fundamental para reaccionar a tiempo ante cualquier imprevisto en la carretera. Un frenazo brusco, un peatón que cruza o un vehículo que cambia de carril obligan al conductor a interpretar lo que ocurre y responder en cuestión de segundos. Cuando parte de esa atención se desvía hacia el teléfono móvil u otra actividad, la capacidad de anticiparse a estas situaciones puede verse comprometida. Por ello, la DGT insiste en la importancia de evitar cualquier conducta que aparte al conductor de su tarea principal: circular con seguridad y prestar atención al entorno.

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