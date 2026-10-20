Andrés Gómez, meteorólogo, sobre la DANA de Valencia: “Aunque hay pocas probabilidades de que el escenario extremo se cumpla, está dentro de la baraja de que se produzca”

Andrés Gómez analiza el impacto de la DANA Adam. (Montaje)

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El paso de la DANA Adam ha vuelto a sacudir con fuerza el litoral mediterráneo. La intensidad de las lluvias ha dejado un trágico balance que asciende ya a siete víctimas mortales. La enorme acumulación de agua obligó a desplegar un operativo de rescate masivo con embarcaciones y helicópteros para socorrer a cientos de vecinos atrapados en sus viviendas en múltiples localidades de la Comunitat Valenciana y Baleares.

“La DANA de 2024 nos demostró que, aunque con pocas o bajas probabilidades de que se cumpla un escenario extremo, ese escenario extremo entra dentro de la baraja de cartas que tú tienes”, advirtió el meteorólogo Andrés Gómez en el programa La Hora de La 1 de TVE, defendiendo la importancia de activar medidas de precaución aun cuando los modelos planteen escenarios poco probables.

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El experto hizo hincapié en el elevado coste que supone decretar alertas de máxima gravedad, pero advirtió de que no actuar a tiempo puede derivar en catástrofes irreversibles: “Es verdad que movilizar a servicios de emergencia, activar avisos rojos, enviar mensajes de Es-Alert o cancelar clases tiene un coste. Pero también es verdad que, sobre todo en estos casos extremos, si no actúas, las consecuencias son devastadores”.

La dana Adam mantiene la situación de emergencia en la Comunidad Valenciana tras dejar cuatro víctimas mortales y más de 1.700 incidentes.

Un Mediterráneo desbocado

Gómez subrayó que el episodio actual no es un caso aislado, sino el reflejo del calentamiento global. “Hablamos de precipitaciones muy importantes”, afirmó en referencia a los más de 700 litros acumulados por la DANA Adam. “Es muy llamativo que hemos tenido dos DANAs en menos de dos años que nos han dejado cantidades extraordinarias de precipitación”, señaló en alusión a la catástrofe vivida en la región hace apenas dos años, que causó 229 muertos e incalculables daños materiales.

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Madre e hijo mirando la inundación causada por la DANA. (Europa Press)

“El Mediterráneo está cada vez más caliente, ahora mismo tenemos etres grados por encima de lo normal y esta es la nueva realidad, ese es el nuevo clima tropicalizado”, advirtió el meteorólogo sobre el impacto de la temperatura marina. “A esto le añadimos que esta DANA ha sido la peor de los últimos cuarenta años, pero los daños son mucho más cuantiosos incluso”, explicó sobre un episodio cuyos costes económicos totales están aún pendientes de evaluación, pero que amenaza con rivalizar con los más de 10.000 millones de euros en pérdidas materiales que dejó la riada de 2024.

“Seguimos sin planes de ordenación, seguimos con poca política hidráulica y, por lo tanto, los problemas y los peligros que entrañan estas lluvias torrenciales para la población y para los bienes materiales son realmente muy numerosos”, añadió Gómez, haciendo hincapié en la vulnerabilidad de miles de viviendas e infraestructuras construidas en zonas inundables o muy próximas a cursos de agua que se desbordan con facilidad.

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Efectivos de la UME desplegados en las calles de Eivissa para paliar los efectos de la dana Adam (Germán Lama / Europa Press)

En cuanto a las soluciones planteadas habitualmente tras una riada, el experto quiso desmontar simplificaciones técnicas respecto al mantenimiento de ríos y barrancos. “Hay mucha gente que piensa que la solución es limpiar cauces. Pero hidrológicamente está demostrado que la maleza, las cañas y todo esto ralentiza el flujo de agua”, detalló. “Es verdad que puede circular más agua cuando tenemos el cauce libre, pero también es verdad que la mayor velocidad puede tener mayor impacto, sobre todo pueblos abajo”.

“La solución a todo este problema son políticas a largo plazo. No podemos reducir y simplificar el problema a limpiar cauces o simplemente a poner cemento y a intentar variar los distintos cursos fluviales. El cemento, insisto, no es la solución, sino planes de ordenación, repensar bien cómo queremos ocupar el territorio de una forma inteligente y adaptarnos a los nuevos riesgos y a los nuevos peligros que sin duda conlleva el cambio climático”, indicó Gómez.

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