La factura oculta del edadismo: despedir a los mayores de 45 años les sale caro a las empresas españolas, más de 27.000 millones al año

Dos empleados mayores de 45 años trabajan frente al ordenador. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Las empresas españolas pagan un alto precio por sustituir a los trabajadores de más edad. El coste que afrontaron por reemplazar a los profesionales mayores de 45 años ascendió a 27.037 millones de euros en 2025, según un recoge un informe elaborado por Talengo, firma especializada en liderazgo y gestión del talento. El estudio advierte de una tendencia creciente a prescindir de empleados sénior para rejuvenecer las plantillas, una estrategia que puede terminar erosionando el conocimiento acumulado dentro de las organizaciones.

La factura se repartió entre los distintos grupos de edad y categorías profesionales. Los trabajadores de entre 45 y 54 años representaron un coste de sustitución de 14.973,4 millones de euros, mientras que reemplazar a los mayores de 55 años supuso otros 12.063,2 millones. La diferencia también resulta significativa según la responsabilidad del puesto: los profesionales sin cargos directivos generaron 2.181,4 millones de euros en costes, frente a los 24.845,2 millones correspondientes a quienes tenían equipos a su cargo. De esta última cantidad, 3.524,4 millones se atribuyeron a la alta dirección.

PUBLICIDAD

El problema, según Talengo, va más allá de un ejercicio concreto. Entre 2020 y 2024, el coste acumulado de reemplazar a estos profesionales superó los 136.000 millones de euros. La firma considera que las decisiones empresariales orientadas a reducir gastos inmediatos pueden acabar generando desembolsos mucho mayores, especialmente cuando afectan a puestos que requieren experiencia, formación específica y un conocimiento profundo del funcionamiento interno de las compañías.

Más de 1,1 millones de despedidos mayores de 45 en cuatro años

“Las empresas están siguiendo una tendencia que les ha costado un precio alto en el pasado y es tomar decisiones mirando las cifras solo a corto plazo», advierte Vivian Acosta, socia de Talengo, en declaraciones recogidas por Europa Press. En su opinión, el contexto económico lleva a muchas compañías a recortar costes de plantilla y a poner el foco en los salarios más elevados, que suelen corresponder a trabajadores con más años de trayectoria. Sin embargo, también son quienes poseen el conocimiento especializado de la empresa. “Así que se están descapitalizando”, sostiene Acosta, que califica esta tendencia de “imparable”.

PUBLICIDAD

Estudios demuestran que esto sucede debido a que la esperanza de vida aumenta

Las cifras de despidos respaldan la preocupación de los expertos. Entre 2020 y 2024, las empresas prescindieron en España de 1.138.519 trabajadores mayores de 45 años, de acuerdo con los datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social. Esta cifra equivale al 14,30% de los ocupados de esa edad y al 5,10% del total de personas con empleo en el país. Solo en 2024 se produjeron alrededor de 272.000 despidos de profesionales sénior.

El grupo más castigado fue el de los trabajadores de entre 45 y 54 años, con 642.761 salidas durante el quinquenio, el 56,45% del total. El informe sitúa a partir de 2022 una aceleración: aquel año se superaron los 200.000 despidos y, en los tres años siguientes, el número de profesionales sénior echados aumentó más de un 20%. El fenómeno afecta a un colectivo que tiene un peso considerable en el mercado laboral: según la Encuesta de Población Activa del INE, los mayores de 45 años representan el 50,70% de las personas ocupadas en España.

PUBLICIDAD

Sustituir a un trabajador sénior puede costar hasta cuatro veces su salario

No todos los despidos terminan con la contratación de otra persona. Aunque no existe una cifra exacta sobre cuántos puestos desaparecen definitivamente, los datos manejados por sindicatos y analistas legales especializados en despidos colectivos apuntan a que alrededor del 10% de las posiciones amortizadas no vuelven a ocuparse. El 90% restante sí se reemplaza, con unos costes que pueden ser elevados.

Según los baremos del Human Capital Index y de la Sociedad para la Gestión de Recursos Humanos (SHRM), sustituir a un trabajador puede costar entre la mitad y cuatro veces su salario bruto anual.

La cuantía depende de la experiencia y los conocimientos del profesional que abandona la empresa, así como de las características del puesto. A la contratación se suman la búsqueda de candidatos, la selección, la formación y el tiempo necesario para que la nueva incorporación alcance el nivel de desempeño requerido.

PUBLICIDAD

Camareros trabajando en un restaurante, uno de ellos mayor de 45 años. (Infobae España)

En los puestos ocupados por trabajadores sénior, ese periodo de adaptación puede prolongarse entre 18 y 24 meses, según las estimaciones de Talengo. Durante ese tiempo, la empresa debe asumir los costes de incorporación mientras el nuevo empleado adquiere el dominio de las tareas y los conocimientos específicos que exige el puesto. La consultora recuerda, además, que los mayores de 45 años ocupan más del 40% de los puestos críticos de las compañías españolas, según el informe Brújula del talento sénior 2026, elaborado por EY.

Ahorrar en salarios vs conservar el talento y la experiencia

La sustitución de perfiles con responsabilidades elevadas puede disparar aún más la factura. “Los costes de reemplazo de este grupo de profesionales se multiplican. Al coste de la búsqueda, normalmente realizada a través un ‘headhunter’, se unen planes de formación y desarrollo que pueden oscilar entre los 30.000 y los 50.000 euros y hasta cuatro veces su salario en concepto de adaptación hasta que la persona domina todas las claves del puesto y puede ofrecer lo mejor de sí, algo que puede tardar en conseguir hasta dos años”, señala el informe.

PUBLICIDAD

La distribución de los puestos directivos también ayuda a dimensionar el alcance del fenómeno. Dentro de esta categoría, el 85% corresponde a mandos intermedios, el 14% a integrantes de comités de dirección y el 1% a posiciones de alta dirección, como consejeros delegados o miembros de consejos. La pérdida de profesionales experimentados puede afectar, por tanto, a funciones clave para la gestión cotidiana y la toma de decisiones.