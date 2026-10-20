Elma Saiz contraataca a Feijóo con la hucha de las pensiones: de vaciarse hasta los 5.000 millones con el PP a cerrar 2026 con 20.000

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz. Eduardo Parra - Europa Press

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La hucha de las pensiones vuelve al centro del enfrentamiento político entre el Gobierno y el Partido Popular. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, ha reclamado este martes al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, “un poco más de rigor” al hablar de la Seguridad Social y ha contrapuesto la situación del Fondo de Reserva durante los gobiernos populares con la previsión de que alcance alrededor de 20.000 millones de euros al cierre de 2026.

Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Saiz ha defendido la gestión del actual Ejecutivo y ha recordado que, bajo los gobiernos del PP, las pensiones llegaron a subir un 0,25%, mientras que la denominada hucha de las pensiones quedó prácticamente vacía. Según ha señalado, el Fondo de Reserva de la Seguridad Social se redujo entonces hasta situarse en apenas 5.000 millones de euros.

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La portavoz no ha limitado sus críticas a las cifras. En una intervención dirigida al presidente de los populares, ha cuestionado la autoridad de Feijóo para advertir sobre los problemas financieros del sistema público y ha señalado que “Para hablar de agujeros en el bolsillo de los pensionistas y en las cuentas de la Seguridad Social, desde luego es un especialista el señor Feijóo”.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha asegurado que el Gobierno "está rellenando la hucha de las pensiones" (Europa Press)

Revalorización de las pensiones

Frente a las advertencias del PP sobre el futuro de las prestaciones, la ministra ha reivindicado el compromiso del Gobierno con el mantenimiento del poder adquisitivo de los pensionistas. El Ejecutivo defiende que las pensiones se actualicen conforme a la evolución del índice de precios de consumo (IPC), una medida que vincula a la protección de los ingresos de quienes dependen de estas prestaciones.

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En ese contexto, la previsión de que el Fondo de Reserva alcance los 20.000 millones de euros al finalizar 2026 se ha convertido en uno de los principales argumentos de Saiz para defender la evolución de las cuentas de la Seguridad Social.

Las promesas de Feijóo a los pensionistas

La controversia llega después de que Feijóo presentara este lunes doce promesas que se compromete a cumplir si llega a la presidencia del Gobierno tras las elecciones generales previstas para el 29 de noviembre. Entre ellas, el dirigente popular ha incluido su disposición a revalorizar las pensiones cada año y a garantizar que las generaciones jóvenes puedan heredar el sistema público.

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Otras de sus prioridades son defender la soberanía nacional y la integridad territorial, con un refuerzo de las fronteras, recuperar la calidad de la democracia y el respeto a la separación de poderes y a la judicatura, un Estado más limpio y más ligero, para lo cual se promoverá una auditoría de cada euro y se recortarán los ministerios, altos cargos y asesores; construir al menos un millón de nuevas viviendas y “ordenar” la inmigración, entre otros compromisos.

Feijóo pretende situar las pensiones entre las prioridades de la propuesta política del PP, en un momento en que la sostenibilidad financiera del modelo y su capacidad para responder a las necesidades de una población cada vez más envejecida ocupan un lugar destacado en la discusión pública.

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Sin embargo, el debate se ha visto condicionado por la polémica desatada la semana pasada por Ester Muñoz, portavoz del PP en el Congreso. La dirigente popular generó controversia al advertir de que el sistema “va a petar”, una expresión que ha alimentado el intercambio de reproches entre ambas formaciones.