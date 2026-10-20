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Siete trucos para ahorrar en los gastos del coche sin descuidar la seguridad

El combustible, el seguro, las revisiones y el aparcamiento concentran buena parte del presupuesto anual de los conductores

Planificar los desplazamientos y registrar los pagos facilita controlar el presupuesto del vehículo.
Una conducción eficiente y el mantenimiento al día ayudan a reducir el gasto anual del coche. (Magnific)
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El combustible suele concentrar la atención de quienes buscan reducir el gasto del coche, aunque representa solo una parte de la factura. El seguro, las revisiones, los neumáticos, el impuesto de circulación, la Inspección Técnica de Vehículos (ITV), los peajes y el aparcamiento también condicionan el presupuesto.

El Real Automóvil Club de España (RACE) sitúa el coste anual de un coche de combustión entre 2.000 y 3.500 euros, según el uso, el tipo de vehículo y los desembolsos que se incluyan.

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La primera vía de ahorro está al volante, ya que una conducción con aceleraciones progresivas, velocidad estable y distancia suficiente respecto al resto de vehículos permite anticipar frenadas y evitar cambios bruscos de ritmo.

La Dirección General de Tráfico (DGT) calcula que este estilo puede reducir el consumo medio de combustible en torno a un 15 %. También aconseja usar las marchas largas cuando sea posible, sin comprometer el control del vehículo, y evitar acelerones al iniciar la marcha.

Planificar, revisar y anticipar gastos

La planificación previa de los desplazamientos puede tener un efecto parecido. Consultar el estado del tráfico antes de salir ayuda a esquivar retenciones, obras y desvíos que suman tiempo y kilómetros.

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Agrupar varios recados en un mismo trayecto también limita el consumo y reduce el uso del aparcamiento de pago. En los viajes, conviene retirar los portaequipajes de techo cuando no sean necesarios, ya que empeoran la aerodinámica y elevan el gasto de carburante.

Esta es la presión que debes llevar en los neumáticos para ahorrar combustible en invierno (Flickr)
Esta es la presión que debes llevar en los neumáticos para ahorrar combustible en invierno (Flickr)

La presión de las ruedas merece una revisión mensual y antes de un viaje largo. Debe comprobarse con los neumáticos fríos y seguir la recomendación del fabricante, que suele figurar en el marco de la puerta, la tapa del depósito o el manual del vehículo. Circular con una presión inadecuada aumenta el consumo y acelera el desgaste de las cubiertas.

El RACE ha señalado que una presión 0,5 bares inferior a la indicada puede incrementar el gasto de combustible un 2 % en trayectos urbanos y un 4 % en carretera. Ese descuido también obliga a cambiar los neumáticos antes de lo previsto. Si el coche viaja cargado, es necesario adaptar la presión al peso adicional.

El mantenimiento preventivo tampoco debería quedar fuera de los recortes. Retrasar el cambio de aceite, filtros o líquidos puede derivar en una avería de mayor coste. Reservar una cantidad mensual para estas operaciones permite repartir los pagos y evita que una revisión prevista altere las cuentas de un solo mes.

Comparar precios y controlar los pagos fijos

Comparar presupuestos es otra medida útil, sobre todo fuera del periodo de garantía. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) situó en 249 euros el precio medio de una revisión rutinaria, aunque detectó diferencias amplias según la marca y el establecimiento.

Los talleres independientes registraron un coste medio de 200 euros, frente a 240 euros en los servicios oficiales. Antes de contratar, conviene solicitar un desglose con la mano de obra, las piezas, los impuestos y las condiciones de garantía.

El seguro requiere una revisión antes de cada renovación. El precio varía según el conductor, el vehículo, el municipio, el historial de siniestralidad y las coberturas. Comparar ofertas permite encontrar alternativas, aunque la elección no debería limitarse a la prima anual. La asistencia en carretera, las lunas, el coche de sustitución o la cobertura por robo pueden resultar necesarias según el uso del automóvil.

El Índice de Precios de Consumo (IPC) elevó su tasa interanual seis décimas en septiembre, hasta el 4,9%, su nivel más alto desde febrero de 2023, cuando se situó en el 6%, según los datos definitivos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que coinciden con los avanzados a finales del mes pasado. (Fuente: Congreso/ Europa Press)

También es recomendable llevar un registro de los desembolsos que pasan más desapercibidos: peajes, lavado, garaje, estacionamiento regulado o el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. La ITV debe entrar en esa previsión. Los turismos particulares están exentos durante sus primeros cuatro años; después pasan la inspección cada dos años hasta cumplir 10 y, desde entonces, deben hacerlo anualmente.

Anotar todos los pagos y dividir el total entre 12 permite saber cuánto cuesta realmente el coche cada mes. Ese cálculo ofrece una base para decidir si resulta más efectivo cambiar hábitos de conducción, ajustar el seguro, buscar otro taller o reducir los desplazamientos que no sean imprescindibles.

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