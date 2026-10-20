Los jóvenes de hasta 36 años no pagarán impuestos al comprar su primera vivienda en Baleares

Dos jóvenes miran los anuncios de viviendas en alquiler en una inmobiliaria. Tomàs Moyà / Europa Press

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El Govern balear eliminará la carga fiscal autonómica sobre la primera compra de vivienda de los jóvenes de hasta 36 años, según ha anunciado este martes la presidenta, Marga Prohens, durante el Debate de Política General celebrado en el Parlament.

La medida forma parte de un paquete que combina rebajas tributarias, avales públicos, ayudas directas y nuevas actuaciones residenciales ante las dificultades de acceso a una vivienda en Baleares. El Ejecutivo regional también prevé destinar recursos del Impuesto de Turismo Sostenible a políticas de vivienda.

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Los compradores de hasta 36 años quedarán exentos del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados cuando adquieran su primera vivienda. Las personas de entre 36 y 40 años tendrán una reducción del 50% en ambos gravámenes.

La medida amplía una bonificación que estaba vigente en Baleares desde 2023. Hasta ahora, la exención total en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales se limitaba a los menores de 30 años, mientras que los compradores de hasta 36 años pagaban la mitad.

Las hipotecas tendrán una rebaja del 50% en un impuesto autonómico

La exención total anunciada para la compra de la primera vivienda no se aplicará a los créditos hipotecarios. En estos casos, el Govern prevé reducir a la mitad el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados para los menores de 36 años y las personas con discapacidad.

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Además, el Ejecutivo creará una deducción autonómica en el IRPF para las cuentas de ahorro joven destinadas a reunir dinero para adquirir una primera vivienda.

La huelga general por la crisis de la vivienda que tienen previsto convocar CCOO, UGT y el Sindicato de Inquilinas tendrá lugar el próximo 11 de noviembre, según ha confirmado el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, en unas declaraciones a Televisión Española.

El impuesto turístico podrá financiar medidas de vivienda

El Ejecutivo balear modificará la ley para destinar parte de la recaudación del Impuesto de Turismo Sostenible a medidas de vivienda.

Por ahora, el Govern no ha precisado qué cuantía del impuesto turístico se destinará a esta finalidad ni cuándo llevará al Parlament el cambio legislativo.

La presidenta anunció además dos promociones para trabajadores públicos desplazados: 80 viviendas para profesionales sanitarios en Ibiza y 40 para docentes destinados en Formentera. Ambas actuaciones se dirigen a empleados que deben trasladarse a estas islas para cubrir plazas de servicios públicos.

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El plan HabitaIB 4+4 prevé 100 medidas hasta 2031

El nuevo Plan Estratégico de Vivienda, denominado HabitaIB 4+4, reunirá 50 medidas aprobadas y actuaciones activadas desde 2023. A esa base se añadirán otras 50 propuestas para el periodo 2027-2031.

El documento movilizará 3.000 millones de euros y aspira a llegar a 87.000 ciudadanos. El Govern prevé presentarlo antes de que termine el año.

Entre las líneas previstas figuran nuevas promociones de vivienda pública, ayudas a la promoción de vivienda protegida y subvenciones para rehabilitar inmuebles vacíos que se incorporen al alquiler asequible. Estas ayudas estarán dirigidas a residentes que acrediten que han vivido al menos cinco años en las islas.

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El plan incluirá un registro de solares sin edificar y otro de edificios inacabados u obsoletos para impulsar su transformación en viviendas. El Ejecutivo también pondrá en marcha un programa piloto de alojamiento para personas mayores en situación de exclusión residencial.

Aumentan los fondos de los avales públicos para la Nueva Hipoteca Joven

La Nueva Hipoteca Joven es un programa del Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi) por el que la Administración pública avala una parte de la hipoteca. El objetivo es que los bancos puedan financiar hasta el 100% del precio de compra, frente al 80% habitual.

El aval puede cubrir hasta el 20% del valor de la vivienda para jóvenes de hasta 40 años, además de otros colectivos. Para acceder al programa, la vivienda debe ser la residencia habitual del comprador, que debe acreditar al menos cinco años de residencia en Baleares y no ser propietario de otra casa, salvo las excepciones previstas.

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El fondo destinado a estos avales pasará de 30 a 45 millones de euros. El cambio busca atender más solicitudes dentro del programa.

Más ayudas para comprar vivienda y una bonificación mayor en Sucesiones

El Govern también ampliará el presupuesto de las ayudas directas de 10.000 euros para menores de 40 años que compren una vivienda. En este caso, se trata de una subvención destinada a cubrir parte del coste de adquisición, distinta del aval hipotecario. El anuncio no ha concretado los requisitos, el precio máximo de los inmuebles ni el calendario de la próxima convocatoria.

Por último, en materia de sucesiones, Prohens ha anunciado que la bonificación del impuesto ascenderá al 75% para las herencias entre hermanos o entre tíos y sobrinos cuando la persona fallecida no tenga descendencia directa.

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