España Deportes

Mounir Nasraoui, padre de Lamine Yamal, critica a Santiago Abascal y al Ayuntamiento de Barcelona: “A mí no me hace falta hablar español”

Un vídeo grabado en un parque de Pedralbes para quejarse de la falta de agua para los perros acabó en discusión con un seguidor

Mounir Nasraoui, padre de Lamine Yamal, y el futbolista en la gala del Balón de Oro. (REUTERS/Benoit Tessier)
Mounir Nasraoui, padre de Lamine Yamal, y el futbolista en la gala del Balón de Oro. (REUTERS/Benoit Tessier)
Guardar

Mounir Nasraoui, padre de Lamine Yamal, ha vuelto a generar polémica en redes sociales. El progenitor de la estrella del FC Barcelona, muy activo en Instagram, ha publicado un vídeo desde un parque del barrio barcelonés de Pedralbes para quejarse de que las fuentes no tienen agua para los perros.

Cargó contra el Ayuntamiento de la ciudad; sin embargo, rápidamente sé la queja derivó en un rifirrafe con algunos seguidores que cuestionaron su situación laboral y personal. Nasraoui empezó la grabación con una broma sobre Ceuta: “Buenos días, España, yo vine de Ceuta, no sé hablar español”. Y ahora sí, fue al motivo del vídeo: “Llevamos dos semanas así. Queremos agua. Estamos en Pedralbes”

PUBLICIDAD

Fue entonces cuando un usuario le escribió que se pusiera a trabajar. El comentario no sentó bien y el padre de Lamine Yamal reaccionó: “Sinvergüenza, la madre que te parió. A mí no me hace falta hablar español, muchacho. Adopta un perro, guarro. A mí no me hace falta trabajar, tengo millones, gracias a Dios”.

Mounir Nasraoui y Lamine Yamal. (Europa Press)
Mounir Nasraoui y Lamine Yamal. (Europa Press)

Un mensaje para Abascal

Antes de despedirse, Nasraoui tuvo unas palabras para el líder de Vox: “Abascal, que no vales para nada”.

El presidente de Vox, Santiago Abascal. (Diego Radamés/Europa Press)
El presidente de Vox, Santiago Abascal. (Diego Radamés/Europa Press)

No es la primera vez

Esta no es la primera vez que hay reproches para el padre de la estrella por vivir a costa de su hijo. En otros directos anteriores, algunos mientras cocinaba (Lamine Yamal está estudiando cocina), respondió con ironía: “Me dicen que por qué no voy a trabajar, que vivo de mi hijo. Gracias hijo, te lo estaré siempre agradecido. Viviré de ti toda la vida”.

PUBLICIDAD

No obstante, en el pasado ya había criticado a la juventud por no querer trabajar, algo que, según él, explicaba el porqué de las elevadas cifras en la tasa de paro. Ahora son los jóvenes lo que le echan en cara su situación.

Mientras unos usuarios se centran en sus declaraciones, otros vuelven a cuestionar el protagonismo público que mantiene desde que Lamine se consolidó como una de las grandes figuras del fútbol mundial.

El jugador del FC Barcelona expresó en los Laureus su deseo de ser campeón del mundo con España en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México.

Del mural al “19,3″

Nasraoui dejó Rocafonda para vivir en Pedralbes hace año y medio. En su casa mandó pintar un mural con su silueta, enorme, junto a la de su hijo, algo que también dio mucho que hablar en redes. Tras la renovación millonaria de Lamine con el Barça, publicó un mensaje enigmático con la cifra “19,3″, que muchos asociaron al salario del futbolista.

Precisamente es el barrio donde creció su hijo cuando perdió los nervios al encontrarse una carpa informativa contra la inmigración a escasos metros del colegio. El padre de Lamine fue condenado a pagar una pequeña indemnización económica y se defendió en el juicio: “Mi madre ha cotizado aquí durante años y mi abuelo fue militar aquí. No tienen derecho a decirme ‘vete a tu país’, porque mi país es este”, se recoge en el libro Fenómeno Lamine Yamal.

Mientras sus hijos trabajaban, Fátima, la abuela de Lamine Yamal ayudó a criar a sus 24 nietos. La matriarca fue una figura fundamental durante la infancia del futbolista y quien le transmitió consejos que sigue llevando por bandera. “Cuida a tus padres”, le repetía una y otra vez.

Temas Relacionados

FC BarcelonaLamine YamalFútbolFútbol EspañaPolítica EspañaSantiago AbascalVoxEspaña DeportesEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

A qué y dónde ver el partido de Champions entre el PSG y el FC Barcelona: un duelo entre los dos titanes europeos

Los azulgranas se enfrentarán al club parisino este martes en la competición europea

A qué y dónde ver el partido de Champions entre el PSG y el FC Barcelona: un duelo entre los dos titanes europeos

Anatomía de un remontada casi imposible: un desolador gol de Cavani, siete minutos de locura en el partido entre PSG y Barcelona y el milagro de Sergi Roberto

Este martes, el club azulgrana y el equipo parisino vuelven a verse las caras en un partido de Champions

Anatomía de un remontada casi imposible: un desolador gol de Cavani, siete minutos de locura en el partido entre PSG y Barcelona y el milagro de Sergi Roberto

Paddy Pimblett considera que Topuria ya no volverá a ser el mismo:“Ha sido derrotado, eso se le ha quedado grabado en la cabeza"

El luchador británico ha dado su opinión sobre lo que le podría ocurrir al hispanogeorgiano

Paddy Pimblett considera que Topuria ya no volverá a ser el mismo:“Ha sido derrotado, eso se le ha quedado grabado en la cabeza"

Toni Nadal elige entre Sinner y Alcaraz: “Me quedo con Carlos... es un tenista inteligente y muy completo en pista”

El tío de Rafa Nadal ha hablado sobre los dos grandes tenistas del momento

Toni Nadal elige entre Sinner y Alcaraz: “Me quedo con Carlos... es un tenista inteligente y muy completo en pista”

Netflix retransmitirá La Velada del Año de Ibai Llanos durante los próximos tres años

El evento de boxeo se emitirá en exclusiva y en directo en la plataforma

Netflix retransmitirá La Velada del Año de Ibai Llanos durante los próximos tres años
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La DGT pone el foco en el móvil como el gran problema de los conductores: más del 40% de las multas al volante son por usar estos dispositivos

La DGT pone el foco en el móvil como el gran problema de los conductores: más del 40% de las multas al volante son por usar estos dispositivos

Elecciones generales 29-N, en directo: Mónica García renuncia a la lista de Frente Amplio y Tesh Sidi será la número dos en Madrid

Christina Koch, Premio Princesa de Asturias 2026: la primera mujer astronauta que viajó a la Luna y que renunció a un puesto en la NASA para pasar un invierno en la Antártida

Una trabajadora es despedida, lleva a su empresa a los tribunales pero el día del juicio no se presentan los abogados: consiguió sacarles 60.000 euros

La Audiencia de Madrid permite a la UCO ampliar la investigación sobre González Amador y rastrear sus cuentas bancarias desde 2014

ECONOMÍA

Los jóvenes de hasta 36 años no pagarán impuestos al comprar su primera vivienda en Baleares

Los jóvenes de hasta 36 años no pagarán impuestos al comprar su primera vivienda en Baleares

Arranca por 95 millones de euros la convocatoria para construir las primeras 4.000 viviendas del Nuevo Barrio Campamento

UGT denuncia a Idealista y Fotocasa por anunciar pisos alquilados como okupados

El sistema de pensiones español aprueba con nota en lo que paga pero suspende en sostenibilidad futura, gran debate de las elecciones

Pagar el alquiler o la hipoteca deja a 770.000 trabajadores españoles por debajo del umbral de pobreza

DEPORTES

Anatomía de un remontada casi imposible: un desolador gol de Cavani, siete minutos de locura en el partido entre PSG y Barcelona y el milagro de Sergi Roberto

Anatomía de un remontada casi imposible: un desolador gol de Cavani, siete minutos de locura en el partido entre PSG y Barcelona y el milagro de Sergi Roberto

Paddy Pimblett considera que Topuria ya no volverá a ser el mismo:“Ha sido derrotado, eso se le ha quedado grabado en la cabeza"

Toni Nadal elige entre Sinner y Alcaraz: “Me quedo con Carlos... es un tenista inteligente y muy completo en pista”

Netflix retransmitirá La Velada del Año de Ibai Llanos durante los próximos tres años

La reflexión de Rodri sobre sus estudios: “Tenía 19 años cuando jugué mi primer partido de La Liga y estaba en la universidad y la gente decía: ‘¡¿Es el mismo tipo?!’”