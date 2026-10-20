Mounir Nasraoui, padre de Lamine Yamal, critica a Santiago Abascal y al Ayuntamiento de Barcelona: “A mí no me hace falta hablar español”

Mounir Nasraoui, padre de Lamine Yamal, y el futbolista en la gala del Balón de Oro. (REUTERS/Benoit Tessier)

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Mounir Nasraoui, padre de Lamine Yamal, ha vuelto a generar polémica en redes sociales. El progenitor de la estrella del FC Barcelona, muy activo en Instagram, ha publicado un vídeo desde un parque del barrio barcelonés de Pedralbes para quejarse de que las fuentes no tienen agua para los perros.

Cargó contra el Ayuntamiento de la ciudad; sin embargo, rápidamente sé la queja derivó en un rifirrafe con algunos seguidores que cuestionaron su situación laboral y personal. Nasraoui empezó la grabación con una broma sobre Ceuta: “Buenos días, España, yo vine de Ceuta, no sé hablar español”. Y ahora sí, fue al motivo del vídeo: “Llevamos dos semanas así. Queremos agua. Estamos en Pedralbes”

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Fue entonces cuando un usuario le escribió que se pusiera a trabajar. El comentario no sentó bien y el padre de Lamine Yamal reaccionó: “Sinvergüenza, la madre que te parió. A mí no me hace falta hablar español, muchacho. Adopta un perro, guarro. A mí no me hace falta trabajar, tengo millones, gracias a Dios”.

Mounir Nasraoui y Lamine Yamal. (Europa Press)

Un mensaje para Abascal

Antes de despedirse, Nasraoui tuvo unas palabras para el líder de Vox: “Abascal, que no vales para nada”.

El presidente de Vox, Santiago Abascal. (Diego Radamés/Europa Press)

No es la primera vez

Esta no es la primera vez que hay reproches para el padre de la estrella por vivir a costa de su hijo. En otros directos anteriores, algunos mientras cocinaba (Lamine Yamal está estudiando cocina), respondió con ironía: “Me dicen que por qué no voy a trabajar, que vivo de mi hijo. Gracias hijo, te lo estaré siempre agradecido. Viviré de ti toda la vida”.

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No obstante, en el pasado ya había criticado a la juventud por no querer trabajar, algo que, según él, explicaba el porqué de las elevadas cifras en la tasa de paro. Ahora son los jóvenes lo que le echan en cara su situación.

Mientras unos usuarios se centran en sus declaraciones, otros vuelven a cuestionar el protagonismo público que mantiene desde que Lamine se consolidó como una de las grandes figuras del fútbol mundial.

El jugador del FC Barcelona expresó en los Laureus su deseo de ser campeón del mundo con España en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México.

Del mural al “19,3″

Nasraoui dejó Rocafonda para vivir en Pedralbes hace año y medio. En su casa mandó pintar un mural con su silueta, enorme, junto a la de su hijo, algo que también dio mucho que hablar en redes. Tras la renovación millonaria de Lamine con el Barça, publicó un mensaje enigmático con la cifra “19,3″, que muchos asociaron al salario del futbolista.

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Precisamente es el barrio donde creció su hijo cuando perdió los nervios al encontrarse una carpa informativa contra la inmigración a escasos metros del colegio. El padre de Lamine fue condenado a pagar una pequeña indemnización económica y se defendió en el juicio: “Mi madre ha cotizado aquí durante años y mi abuelo fue militar aquí. No tienen derecho a decirme ‘vete a tu país’, porque mi país es este”, se recoge en el libro Fenómeno Lamine Yamal.

Mientras sus hijos trabajaban, Fátima, la abuela de Lamine Yamal ayudó a criar a sus 24 nietos. La matriarca fue una figura fundamental durante la infancia del futbolista y quien le transmitió consejos que sigue llevando por bandera. “Cuida a tus padres”, le repetía una y otra vez.

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