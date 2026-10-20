España

Guille Rodríguez, cocinero: “Se puede preparar croquetas para toda la familia por menos de 3 euros”

El experto comparte una receta sencilla y económica, con carne picada y mozzarella, para preparar alrededor de 40 unidades

Croquetas de carne
Montaje infobae en el que aparece Guille Rodríguez y unas croquetas. (Magnific)
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Las croquetas son uno de esos platos que están muy presentes en la cocina española. Crujientes por fuera, cremosas por dentro y con infinidad de rellenos posibles, se han ganado un lugar privilegiado tanto en las comidas familiares como en las cartas de bares y restaurantes. Aunque las más populares suelen llevar jamón, pollo o bacalao, también existen alternativas económicas que permiten disfrutar de este clásico sin gastar demasiado.

El cocinero y creador de contenido gastronómico Guille Rodríguez, conocido por su proyecto Pilpileando, ha compartido una receta con la que demuestra que no hace falta invertir mucho dinero para preparar una buena tanda de croquetas en casa. En uno de sus últimos vídeos, explica cómo elaborar este plato para varias personas con un presupuesto muy ajustado. “Preparo croquetas para toda la familia por menos de tres euros”, afirma durante los primeros segundos del vídeo.

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Ingredientes para hacer unas 40 croquetas de carne

La propuesta parte de una bechamel casera a la que añade carne picada de cerdo y queso mozzarella para conseguir un interior especialmente cremoso. Con estas cantidades, el cocinero prepara alrededor de 40 unidades, por lo que es una opción interesante para compartir en familia o guardar algunas para otra ocasión.

  • 250 g de carne picada de cerdo
  • 1 litro de leche
  • 40 g de queso mozzarella rallado
  • 80 g de harina de trigo
  • 70 g de aceite de oliva suave
  • 1 cucharadita de nuez moscada
  • Sal y pimienta

Para el empanado:

  • Harina de trigo
  • Huevo
  • Pan rallado

Cómo hacer croquetas de carne paso a paso

  • Calienta una cazuela con un poco de aceite de oliva suave y añade la carne. Salpimienta al gusto y deja que se dore bien, ya que este paso es importante para potenciar el sabor del relleno. Cuando esté hecha, incorpora el resto del aceite.
  • Echa la harina de trigo y remueve durante unos tres minutos para que se cocine y pierda el sabor a crudo. Este paso también ayuda a conseguir una bechamel bien integrada y sin gusto a harina.
  • Vierte la leche a temperatura ambiente en varias tandas, sin dejar de remover para evitar que se formen grumos. Cuando hayas integrado toda la leche y la mezcla empiece a hervir, cocina a fuego medio durante unos 10-15 minutos, removiendo de forma constante hasta que espese.
  • Añade sal, pimienta si fuera necesario y una cucharadita de nuez moscada. Incorpora después la mozzarella rallada y mezcla hasta que se funda. Este queso aporta una textura más cremosa sin enmascarar el sabor de la carne.
Croquetas
Relleno de las croquetas. (Youtube: Guille Rodríguez)
  • Pasa la mezcla a uno o varios recipientes ligeramente humedecidos con agua para evitar que se pegue. Deja que alcance la temperatura ambiente, cubre la superficie con film transparente en contacto directo con la masa y guarda en la nevera durante varias horas, preferiblemente toda la noche, hasta que esté firme.
  • Cuando la masa esté fría, prepara tres recipientes con harina, huevo batido con una pizca de sal y pan rallado. Toma porciones con una cuchara para que tengan un tamaño parecido, pásalas primero por harina, después por huevo y, finalmente, por pan rallado. Dales forma con las manos y repite el proceso hasta terminar toda la masa.
  • Calienta abundante aceite y fríe las croquetas por tandas hasta que queden doradas por fuera. Retíralas y déjalas sobre papel de cocina para eliminar el exceso de grasa. Guille Rodríguez recomienda servirlas recién hechas, cuando el interior todavía está caliente y cremoso.

Cuánto tiempo se pueden conservar las croquetas

Una vez preparadas, las croquetas se pueden guardar en la nevera durante 4 días, preferiblemente en un recipiente hermético. Si se quieren conservar durante más tiempo, lo más práctico es congelarlas. De esta forma, pueden mantenerse en buenas condiciones durante unos 3 meses.

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