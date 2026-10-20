España

Una trabajadora es despedida, lleva a su empresa a los tribunales pero el día del juicio no se presentan los abogados: consiguió sacarles 60.000 euros

La Justicia de Barcelona condenó a B.I. Logistique por un despido tras no presentarse a la audiencia laboral. La empresa demandó después a sus abogados, pero el tribunal rechazó responsabilizarlos por la pérdida del juicio

Una mujer de traje habla desde un atril ante una jueza en una sala judicial, junto a un hombre sentado y una mesa vacía en el lado opuesto.
Una trabajadora expone su caso ante la jueza durante un juicio laboral por despido frente a los asientos vacíos de la representación legal de la empresa. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Una ausencia injustificada en un juicio laboral puede costarle a una empresa decenas de miles de euros, aunque los hechos que motivaron la demanda original sean, en teoría, defendibles. Así lo refleja una sentencia dictada por la Sección Civil del Tribunal de Instancia de Barcelona, a la que ha tenido acceso Infobae, que repasa el caso de B.I. Logistique S.L., una empresa de logística conocida actualmente como SEKO Logistics, que ha sido condenada a pagar 59.597,89 euros a una extrabajadora después de no comparecer a una audiencia laboral.

El conflicto se originó años antes en el Juzgado de lo Social número 5 de Barcelona, donde la empleada demandó a la empresa francesa Bansard Internacional SAS y a FCS Bansard Internacional SL por un despido. La demandante amplió después la reclamación contra B.I. Logistique, una sociedad de reciente creación que, según argumentó, compartía socio único y objeto social con el grupo Bansard.

PUBLICIDAD

El juzgado social citó formalmente a B.I. Logistique para la vista, pero ningún representante de la compañía se presentó el día señalado. La empresa había solicitado varias suspensiones de la comparecencia, pero ninguna fue aceptada por el tribunal.

Esa ausencia tuvo consecuencias directas. El artículo 91 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social permite a los jueces tener por confesa a la parte demandada cuando no comparece sin causa justificada. El juzgado aplicó esa facultad y señaló, según consta en la sentencia, que la incomparecencia “ha imposibilitado la prueba de los hechos que amparan la decisión extintiva unilateral”. Dos días después de la audiencia, el 5 de abril de 2017, el juzgado dictó sentencia y condenó solidariamente a B.I. Logistique junto con FCS Bansard Internacional.

PUBLICIDAD

El fallo obligó a indemnizar a la trabajadora o a readmitirla

La sentencia laboral condenó a ambas empresas a optar entre indemnizar a la trabajadora con 15.833,88 euros o readmitirla, además de abonar los salarios de tramitación desde el despido hasta la readmisión, a razón de 98,50 euros diarios. B.I. Logistique nunca presentó recurso de suplicación, la única vía legal disponible en procesos de despido según el artículo 191.3 de la ley laboral. En su lugar, sus representantes legales presentaron un escrito de “subsanación por error patente”, que el tribunal determinó que no constituía un recurso válido.

Al no existir oposición firme, la trabajadora instó la ejecución forzosa de la sentencia. El 1 de marzo de 2018, el Juzgado de lo Social número 5 dictó un decreto que ordenó el embargo de bienes y derechos de B.I. Logistique por el importe total de la condena. Doce días después, el 13 de marzo, se embargaron 23.165,80 euros de una cuenta bancaria de la empresa. El 3 de abril, la Comisión Judicial practicó una diligencia adicional de embargo sobre otros bienes de la compañía.

Un mazo de madera sobre un libro abierto en una mesa oscura con una balanza de bronce al fondo.
Mazo de un juzgado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un mes más tarde, el 4 de mayo de 2018, B.I. Logistique ingresó en la cuenta del juzgado los 46.137,35 euros pendientes de pago para completar la liquidación. Tras los cálculos finales de intereses y costas, realizados el 21 de junio y el 20 de julio de ese año, el juzgado devolvió a la empresa el importe abonado en exceso. El total desembolsado por la compañía ascendió finalmente a 59.597,89 euros, cifra que incluyó el principal de la condena, los intereses provisionales y las costas del proceso de ejecución.

La empresa buscó responsabilizar a sus abogados, sin éxito

Una vez saldada la deuda, B.I. Logistique presentó una nueva demanda, esta vez civil, contra el despacho LVI Avocats Associes Selarl y uno de sus letrados, a quienes acusó de no haberle informado sobre las consecuencias de no asistir a la audiencia laboral ni de haber interpuesto el recurso correspondiente. La empresa sostuvo que, de haber actuado a tiempo, podría haber demostrado que nunca existió relación laboral con la trabajadora demandante.

El Tribunal de Instancia reconoció que la falta de asistencia a la vista, sin causa justificada, constituyó un incumplimiento de la obligación profesional del abogado conforme al artículo 1101 del Código Civil. Sin embargo, la jueza aplicó el criterio de la “pérdida de oportunidad”, según el cual el letrado solo debe indemnizar si existía una probabilidad real de éxito en el juicio original. En este caso, la sentencia concluyó que B.I. Logistique no aportó pruebas suficientes para acreditar que no existía vínculo laboral con la trabajadora ni que el resultado del juicio hubiera sido distinto de haber comparecido.

Por el contrario, el tribunal valoró como indicio en contra de la empresa el hecho de que Bansard Internacional SAS figurara como socio único de B.I. Logistique, dato que respaldaba la versión de la trabajadora sobre una posible confusión de empresas. Ante la falta de prueba de esa pérdida real de oportunidad, la jueza desestimó íntegramente la demanda de daños y perjuicios e impuso las costas del proceso a B.I. Logistique.

Temas Relacionados

Sentencias EspañaJusticiaJusticia EspañaTribunalesTribunales EspañaEmpleoEmpleo EspañaÚltima Hora EspañaEspaña-NacionalEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La factura oculta del edadismo: despedir a los mayores de 45 años les sale caro a las empresas españolas, más de 27.000 millones al año

Las compañías prescindieron de 1.138.519 trabajadores mayores de 45 años entre 2020 y 2024, lo que equivale al 14,30% de los ocupados de esa edad y al 5,10% del total de personas con empleo en el país

La factura oculta del edadismo: despedir a los mayores de 45 años les sale caro a las empresas españolas, más de 27.000 millones al año

Elecciones generales 29-N, en directo: Mónica García renuncia a la lista de Frente Amplio y Tesh Sidi será la número dos en Madrid

A 40 días del 29N, la izquierda llega dividida tras el fracaso del pacto entre Frente Amplio y Podemos. Las encuestas otorgan la victoria al bloque de derechas con una suma PP-Vox que rozaría los 200 diputados

Elecciones generales 29-N, en directo: Mónica García renuncia a la lista de Frente Amplio y Tesh Sidi será la número dos en Madrid

Siete trucos para ahorrar en los gastos del coche sin descuidar la seguridad

El combustible, el seguro, las revisiones y el aparcamiento concentran buena parte del presupuesto anual de los conductores

Siete trucos para ahorrar en los gastos del coche sin descuidar la seguridad

El iPhone tendría más funciones en Reino Unido: este sería el cambio con Apple Pay y el NFC

La propuesta busca impulsar billeteras digitales que compitan con Apple Pay y facilitar pagos, identificaciones y pases de transporte desde el iPhone

El iPhone tendría más funciones en Reino Unido: este sería el cambio con Apple Pay y el NFC

Alfred Marshall, economista británico, sobre por qué construir más no siempre baja los alquileres: “El precio de la vivienda nunca cae mucho, salvo cuando se pierden habitantes”

El autor de ‘Principios de economía’ estudió cómo la oferta y la demanda determinan los precios, que no dependen de un único factor

Alfred Marshall, economista británico, sobre por qué construir más no siempre baja los alquileres: “El precio de la vivienda nunca cae mucho, salvo cuando se pierden habitantes”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Elecciones generales 29-N, en directo: Mónica García renuncia a la lista de Frente Amplio y Tesh Sidi será la número dos en Madrid

Elecciones generales 29-N, en directo: Mónica García renuncia a la lista de Frente Amplio y Tesh Sidi será la número dos en Madrid

Siete trucos para ahorrar en los gastos del coche sin descuidar la seguridad

La DGT pone el foco en el móvil como el gran problema de los conductores: más del 40% de las multas al volante son por usar estos dispositivos

Christina Koch, Premio Princesa de Asturias 2026: la primera mujer astronauta que viajó a la Luna y que renunció a un puesto en la NASA para pasar un invierno en la Antártida

La Audiencia de Madrid permite a la UCO ampliar la investigación sobre González Amador y rastrear sus cuentas bancarias desde 2014

ECONOMÍA

La factura oculta del edadismo: despedir a los mayores de 45 años les sale caro a las empresas españolas, más de 27.000 millones al año

La factura oculta del edadismo: despedir a los mayores de 45 años les sale caro a las empresas españolas, más de 27.000 millones al año

Alfred Marshall, economista británico, sobre por qué construir más no siempre baja los alquileres: “El precio de la vivienda nunca cae mucho, salvo cuando se pierden habitantes”

Los jóvenes de hasta 36 años no pagarán impuestos al comprar su primera vivienda en Baleares

Arranca por 95 millones de euros la convocatoria para construir las primeras 4.000 viviendas del Nuevo Barrio Campamento

UGT denuncia a Idealista y Fotocasa por anunciar pisos alquilados como okupados

DEPORTES

A qué y dónde ver el partido de Champions entre el PSG y el FC Barcelona: un duelo entre los dos titanes europeos

A qué y dónde ver el partido de Champions entre el PSG y el FC Barcelona: un duelo entre los dos titanes europeos

Mounir Nasraoui, padre de Lamine Yamal, critica a Santiago Abascal y al Ayuntamiento de Barcelona: “A mí no me hace falta hablar español”

Anatomía de un remontada casi imposible: un desolador gol de Cavani, siete minutos de locura en el partido entre PSG y Barcelona y el milagro de Sergi Roberto

Paddy Pimblett considera que Topuria ya no volverá a ser el mismo:“Ha sido derrotado, eso se le ha quedado grabado en la cabeza"

Toni Nadal elige entre Sinner y Alcaraz: “Me quedo con Carlos... es un tenista inteligente y muy completo en pista”