España

Arranca por 95 millones de euros la convocatoria para construir las primeras 4.000 viviendas del Nuevo Barrio Campamento

El Estado abre el plazo para que las empresas presenten ofertas antes del 10 de noviembre y pone en marcha el desarrollo que llevaba años en pausa tras el abandono de la actividad militar en el terreno

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, durante el acto de demolición de los primeros edificios del acuartelamiento de Campamento, a 12 de enero de 2026, en Madrid (España)
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, durante el acto del nuevo barrio Campamento (Alberto Ortega / Europa Press)
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El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este martes el anuncio de licitación de las obras de urbanización de las Fases 1 y 2 del proyecto Nuevo Barrio Campamento, en Madrid. El contrato tiene un valor estimado de casi 95 millones de euros y abre un plazo de tres semanas para que las empresas interesadas presenten sus ofertas para la llamada Operación Campamento, hasta las 13:00 horas del 10 de noviembre.

La publicación formaliza el proceso que el Consejo de Ministros había autorizado el pasado 29 de julio, cuando dio luz verde a la celebración del contrato por un importe de 94.889.179,37 euros, 114,8 millones de euros con impuestos incluidos. Aquella aprobación representaba un paso administrativo previo; el anuncio de hoy constituye la convocatoria vinculante que da inicio al proceso de selección de la constructora.

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Un procedimiento abierto con el precio como único criterio

La licitación se tramita bajo un procedimiento abierto en el que el criterio de adjudicación es exclusivamente el precio, con una ponderación del 100%. Las empresas candidatas deben acreditar la clasificación G6-6, correspondiente a obras viales sin cualificación específica para contratos superiores a cinco millones de euros, y presentar sus propuestas de forma electrónica a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público.

Las obras tendrán una duración prevista de 28 meses. La apertura del sobre con la oferta económica se realizará de forma electrónica, en acto privado, el mismo 10 de noviembre a las 14:00 horas. Los licitadores estarán obligados a mantener su propuesta durante seis meses tras la presentación.

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Las obras habilitarán cerca de 4.000 viviendas

El contrato cubre la urbanización de las Fases 1 y 2 del ámbito, ubicadas al sur de la autovía A-5, además de las conexiones exteriores necesarias para garantizar su funcionalidad. Según los datos difundidos por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana en julio, estas dos primeras fases permitirán poner a disposición de la ciudadanía cerca de 4.000 viviendas asequibles, dentro de un proyecto total que contempla la construcción de 10.700 viviendas.

Fase 1 y 2 de las obras de Nuevo Barrio Campamento. (Ministerio de Vivienda/Casa 47)
Fase 1 y 2 de las obras de Nuevo Barrio Campamento. (Ministerio de Vivienda/Casa 47)

Nuevo Barrio Campamento se levanta sobre la mayor bolsa de suelo del suroeste de Madrid, en terrenos que permanecieron varias décadas en desuso tras el abandono de la actividad militar. El proyecto incluye alrededor de 365.000 metros cuadrados de zonas verdes y 442.000 metros cuadrados de equipamientos y servicios públicos.

El rol de Casa 47 en el desarrollo del proyecto

Casa 47, propietaria de casi el 98% de los terrenos del ámbito, es la entidad que impulsa la licitación de las obras de urbanización. La compañía aprobó en junio una aportación económica de 140 millones de euros a la Junta de Compensación, entidad administrativa que representa al conjunto de propietarios del suelo, destinada a sufragar los gastos necesarios para el desarrollo del área.

Casa 47 gestionará el ciclo residencial completo del proyecto, desde la urbanización de los suelos hasta la edificación, entrega de llaves y administración posterior de las viviendas, que pasarán a integrar de manera permanente el parque estatal de vivienda asequible.

Próximos pasos del proceso

Una vez cerrado el plazo de presentación de ofertas el 10 de noviembre, la Junta de Compensación procederá a la evaluación de las propuestas recibidas. La solvencia técnica de las empresas se acreditará, según el pliego de cláusulas administrativas, a la compañía que obtenga la mejor puntuación, una vez le sea requerida esa documentación. Cualquier recurso contra el procedimiento deberá presentarse ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales en un plazo de 15 días hábiles desde la publicación del anuncio en el perfil del contratante.

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