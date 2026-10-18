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Los Javis y el elenco de ‘La bola negra’ se van de fiesta en Hollywood: sus fotos con Kim Kardashian y Pamela Anderson al ritmo de Taylor Swift

Los directores de la película del momento se han codeado con los grandes rostros del cine en Estados Unidos junto al reparto de la película

Carlos González, Javi Ambrossi, Kim Kardashian, Guitarricadelafuente y Miguel Bernardeau (INSTAGRAM).
Carlos González, Javi Ambrossi, Kim Kardashian, Guitarricadelafuente y Miguel Bernardeau (INSTAGRAM).
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Los Javis han conquistado América con su talento y La bola negra continúa ampliando sus fronteras. Los directores han viajado a Estados Unidos para impulsar la proyección internacional de su película y, pocos días después de su llegada, han vivido una de las noches más exclusivas de la industria cinematográfica: la sexta edición de la Academy Museum Gala, celebrada en Los Ángeles. Una cita repleta de estrellas en la que han coincidido con figuras como Taylor Swift, Kim Kardashian y Pamela Anderson.

Los directores no han acudido solos. Junto a ellos han desfilado varios de los protagonistas de la cinta: Miguel Bernardeau, Guitarricadelafuente, Carlos González y Milo Quifes. El encuentro ha dejado imágenes poco habituales que muestran al equipo español compartiendo velada con algunas de las personalidades más reconocidas del cine, la música y la televisión internacional.

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La gala del Academy Museum of Motion Pictures se ha convertido en uno de los acontecimientos destacados del calendario social de Hollywood. En esta sexta edición, la alfombra roja ha reunido a nombres tan conocidos como Charlize Theron, Demi Moore, Sabrina Carpenter, Eva Longoria, Sofía Vergara, Amanda Seyfried y Jacob Elordi, entre muchos otros.

Carlos González, Jessica Lange y Pamela Anderson (INSTAGRAM).
Carlos González, Jessica Lange y Pamela Anderson (INSTAGRAM).

También ha estado presente Ana de Armas, en una noche que ha contado con una amplia representación de artistas internacionales. La cantante Taylor Swift ha sido una de las grandes protagonistas, tanto por su presencia como por su actuación musical.

Los Javis, entre las grandes estrellas de Hollywood

Precisamente, las fotografías compartidas en redes sociales por el equipo de La bola negra han despertado una enorme expectación. Carlos González ha publicado varias instantáneas en las que aparece junto a Ambrossi, Guitarricadelafuente y Bernardeau, además de imágenes junto a figuras como Taylor Swift, Kim Kardashian, Jessica Lange y Pamela Anderson.

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El elenco también ha difundido un vídeo en el que se les ve disfrutando de la actuación de Swift mientras interpreta Love Story. Los actores y los directores cantan y bailan al ritmo de uno de los temas más conocidos de la artista, en unas imágenes que no han tardado en circular por las redes sociales.

Carlos González, Taylor Swift y Javi Ambrossi (INSTAGRAM).
Carlos González, Taylor Swift y Javi Ambrossi (INSTAGRAM).

Taylor Swift y Guitarricadelafuente, rivales

La fotografía de Taylor Swift junto a miembros del equipo ha provocado todo tipo de reacciones entre los seguidores de la película. Una de las bromas que más comentarios ha generado gira en torno a la posibilidad de que la cantante estadounidense y Guitarricadelafuente terminen compitiendo por el Oscar a mejor canción original.

Y es que la presencia de los Javis y sus actores en Los Ángeles llega después de un recorrido que comenzó en el Festival de Cannes y que ha continuado con una intensa campaña promocional en Estados Unidos. El equipo ha concedido entrevistas a distintos medios y ha participado en encuentros destinados a dar a conocer la película entre el público y la crítica internacional.

El guionista Javier Ambrossi (i) y el director Javier Calvo, galardonados con el Premio a la Dirección (Director Award). (EFE/ Ómar Alonso).
El guionista Javier Ambrossi (i) y el director Javier Calvo, galardonados con el Premio a la Dirección (Director Award). (EFE/ Ómar Alonso).

El filme, que se estrenó en Estados Unidos el pasado 16 de octubre, representa a España en la carrera hacia los Oscar, cuya ceremonia está prevista para el 14 de marzo de 2027. Su trayectoria ha alimentado las expectativas de cara a una posible presencia en las nominaciones, aunque todavía habrá que esperar para conocer el resultado.

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