Tarifa de la luz en España este 19 de octubre

La tarifa del servicio de la luz se actualiza cada hora (Europa Press)

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El precio de energía eléctrica en España varían constantemente, por lo que es importante conocerlo para saber cuál es el mejor momento para utilizarla.

Aquí están los precios promedio de la energía eléctrica en el país para este lunes 19 de octubre, detallando las horas con las tarifas más altas y más bajas para que no te tomen por sorpresa.

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Precio del servicio eléctrico

Día: 19 de octubre

Tarifa media: 214.38 euros por megavatio hora

Tarifa máxima: 299.0 euros por megavatio hora

Tarifa mínima: 169.0 euros por megavatio hora

La tarifa de la luz cada hora

Dependiendo la hora del día, es el precio de la luz en España (Europa Press)

A lo largo de este lunes 19 de octubre, la tarifa de la luz por hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 179.0 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, la tarifa de la luz será de 170.46 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, el precio de la electricidad será de 169.0 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, la tarifa de la luz será de 169.98 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 170.46 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 174.24 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 202.04 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 221.95 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, la tarifa de la luz será de 260.2 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 268.54 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, el precio de la electricidad será de 240.41 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, la tarifa de la luz será de 200.3 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, el precio de la electricidad será de 170.46 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, la tarifa de la luz será de 170.46 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 172.02 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 177.0 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 189.99 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, el precio de la luz será de 226.0 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 252.21 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 280.0 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, el precio de la luz será de 290.7 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, la tarifa de la luz será de 299.0 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 259.0 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 231.78 euros por megavatio hora.