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Avance de ‘Sueños de libertad’ del lunes 19 al viernes 23 de octubre: Julia se va de casa y Gabriel acaba enfrentándose a Damián por ella

La serie de Atresmedia lleva al límite a la hija de Begoña y Jesús ante las nuevas actitudes de Gabriel y la proximidad de la boda de Andrés

Begoña en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).
Begoña en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).
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La tensión no deja de crecer en Sueños de libertad. Del lunes 19 al viernes 23 de octubre, los De la Reina tendrán que afrontar nuevos conflictos familiares, decisiones empresariales arriesgadas y secretos sentimentales que amenazan con salir a la luz. Gabriel conseguirá que Begoña cambie de postura respecto a Beatriz, mientras Marta tendrá que soportar una nueva humillación pública. Además, la relación entre Fina y Marta atravesará uno de sus momentos más delicados, Julia se enfrentará a su padrastro y Salva descubrirá que los motivos de la visita de su progenitor son mucho más dolorosos de lo que imaginaba.

Capítulo 671 del lunes 19 de octubre

Begoña está decidida a echar a Beatriz de su casa, pero Gabriel consigue hacerla cambiar de opinión. El abogado convence a su mujer de que debe permitir que la joven permanezca allí hasta que termine su embarazo, aunque la convivencia quedará limitada a una relación estrictamente profesional.

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En paralelo, Salva descubre que su padre no ha regresado a Toledo para reconciliarse con él, sino para romper definitivamente los lazos que todavía los unen. El cantinero encuentra consuelo en Paula, mientras Mabel se prepara para su primera cita con el chico al que conoció en el autobús.

Damián, por su parte, se derrumba ante Digna al comprobar cómo Gabriel le ha arrebatado en poco tiempo aquello que construyó durante toda una vida. Su mujer le anima a confiar en Marta y Andrés para recuperar lo perdido. Mientras tanto, el patriarca continúa preocupado por el contrato que Tasio ha conseguido para La Industrial, pese a que su hijo insiste en que todo está bajo control.

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Los preparativos de la boda de Andrés y Valentina también generan diferencias. Él quiere invitar a Gabriel y a su familia, algo que despierta las sospechas de su prometida. Begoña, entretanto, sufre al ver cómo el hombre al que todavía ama se prepara para casarse con otra mujer.

En la perfumería, Gabriel vuelve a humillar a Marta con un encargo especialmente desagradable. La joven intenta mantener la compostura, pero cree que su relación con Fina ya no tiene arreglo. Fina, convencida de que Marta ha interpretado mal su encuentro con Bianca, intenta aclarar la situación, aunque ambas comprueban que recuperar la normalidad será complicado.

Gabriel y Beatriz en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).
Gabriel y Beatriz en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).

Capítulo 672 del martes 20 de octubre

Andrés vuelve a descuidar los preparativos de su boda debido a sus obligaciones laborales, lo que aumenta el malestar de Valentina. La situación de Begoña tampoco mejora: descubre que Julia y Valentina están invitadas al enlace y debe disimular sus sentimientos mientras observa cómo Andrés construye una nueva vida.

Salva sigue sin entender la urgencia de su padre por vender la casa familiar. Durante una conversación con Paula, el cantinero encuentra una posible solución para conservar la propiedad. Además, los rumores sobre una supuesta relación entre ambos continúan extendiéndose por la colonia.

Mabel regresa decepcionada de su primera cita, aunque un nuevo encuentro con Josema le permite descubrir que tienen más cosas en común de las que esperaba. Por otro lado, Claudia consigue que Manuela reconozca su interés por Eduardo, pero el chófer cancela sus planes después de recibir una misteriosa carta acompañada de una fotografía.

En La Industrial, Damián comparte con Marta sus consejos para enfrentarse a Gabriel sin perder la dignidad. Los problemas con el primer pedido de electrodomésticos, sin embargo, siguen aumentando.

Beatriz vuelve a intervenir en los planes de Gabriel y consigue que el abogado se replantee su decisión de acudir a la boda. Sus palabras amenazan con empeorar la relación entre él, Begoña y Julia.

Andrés en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).
Andrés en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).

Capítulo 673 del miércoles 21 de octubre

Marta logra afrontar con dignidad la humillación que Gabriel le había preparado ante la prensa. Sin embargo, la distancia con Fina parece definitiva: después de la dolorosa confesión de Marta, la joven decide abandonar su puesto en la perfumería para alejarse de ella.

Mientras tanto, Gabriel cambia de opinión sobre la boda de Andrés y Valentina. Influido por Beatriz, decide no asistir y ofrece a Begoña una excusa poco convincente. Cuando Julia descubre que su padre no acudirá al enlace, se enfrenta a él y provoca que muestre su peor cara. La discusión termina con la pequeña abandonando la casa sin que Begoña consiga detenerla.

En el terreno empresarial, los problemas con el pedido de electrodomésticos obligan a Damián a exigir explicaciones a Tasio. Pablo también se siente culpable por la desaparición del apellido De la Reina del nombre de la empresa.

Salva, por su parte, ve cómo su amistad con Tasio se fortalece, aunque la relación secreta de este con Paula amenaza con complicar las cosas.

Tasio y Damián en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).
Tasio y Damián en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).

Capítulo 674 del jueves 22 de octubre

Digna y Damián no quieren que Julia regrese a casa con Gabriel después de lo ocurrido. Por eso, plantean a Begoña una alternativa que obligaría a la enfermera a renunciar a algo importante. Ella confía en conseguir que su marido entre en razón, pero Beatriz vuelve a manipularlo.

Cuando Gabriel aparece en casa de los De la Reina dispuesto a llevarse a Julia, la situación se vuelve violenta al intentar imponer su voluntad. La pequeña continúa asustada y su familia teme las consecuencias de lo sucedido.

Mientras tanto, Marta y Fina recuperan parte de su complicidad al trabajar juntas, pero la inesperada aparición de Bianca vuelve a distanciarlas. La pintora ha decidido regresar a Argentina y quiere que Fina la acompañe.

En La Industrial, Tasio toma una decisión arriesgada que puede ocasionar importantes pérdidas económicas. Damián recibe una llamada que hace saltar todas las alarmas, mientras Digna intenta aconsejarle sobre cómo afrontar los errores de su hijo.

Además, Andrés comunica a Valentina que su primo Luis regresará a Toledo durante unos días. Claudia y Valentina descubren que Paula les está mintiendo sobre sus encuentros en la cantina, aunque todavía desconocen quién es el hombre al que ve a escondidas.

Gabriel y Begoña en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).
Gabriel y Begoña en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).

Capítulo 675 del viernes 23 de octubre

Digna está decidida a impedir que Julia vuelva con Gabriel, aunque Marta duda de que pueda conseguirlo porque la ley favorece al abogado. Begoña también se enfrenta a su marido por haber intentado llevarse a la pequeña contra su voluntad, pero él resta importancia a lo sucedido y vuelve a cambiar de postura bajo la influencia de Beatriz.

Gabriel exige a Damián que le devuelva a su hija, aunque descubre que recuperarla será más difícil de lo que esperaba. Julia sigue aterrorizada tras el enfrentamiento.

Por otro lado, Damián considera que Saucedo, el químico, debe asumir las consecuencias de los problemas con el pedido de electrodomésticos. Tasio discrepa y cree que sería injusto responsabilizarlo de todos los errores.

Fina sorprende a Claudia al pedirle que conozca a Bianca, después de que la pintora le haya propuesto marcharse juntas a Argentina. Mientras tanto, Eduardo se disculpa con Manuela, pero continúa ocultándole la identidad de las dos mujeres que aparecen en la fotografía recibida desde Guatemala.

Salva en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).
Salva en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).

La semana termina con un nuevo golpe para Salva: recibe una llamada que le comunica que su padre ha sufrido una importante agresión. La noticia llega en el peor momento para una relación familiar ya marcada por el distanciamiento y los reproches.

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