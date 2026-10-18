Así decide el Banco de España el diseño de los billetes: analiza las miradas, el tacto y las emociones de las personas

Los diseños preseleccionados para los futuros billetes de euro se exhiben en la sede del BCE en Fráncfort, Alemania, el 23 de julio de 2026. REUTERS/Heiko Becker

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Un billete puede pasar de una mano a otra en cuestión de segundos. En ese tiempo, quien lo recibe suele mirarlo, palparlo o inclinarlo para comprobar alguno de sus elementos de seguridad. Son gestos cotidianos, casi automáticos, que ahora forman parte de una línea de investigación del Banco de España para estudiar cómo perciben las personas el dinero en efectivo.

La institución desarrolló junto con el Laboratorio de Neurociencia y Economía Experimental de la Universidad Politécnica de Valencia, LabLENI, una metodología denominada Neurocash. Su objetivo es observar qué sucede cuando un usuario se enfrenta a un billete: dónde fija la vista, qué características toca, cuánto esfuerzo necesita para localizar una señal de autenticidad y qué reacciones emocionales pueden aparecer durante esa comprobación.

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La idea es obtener información que una encuesta convencional no siempre permite recoger. Una persona puede decir que un billete es fácil de reconocer o que confía en sus medidas de seguridad. Pero esa respuesta no refleja necesariamente si tuvo dudas, si necesitó concentrarse mucho o si encontró intuitiva la forma de comprobarlo.

La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, presentó los diseños preseleccionados para los futuros billetes de euro en la sede del BCE en Fráncfort, Alemania, el 23 de julio de 2026. REUTERS/Heiko Becker

Neurocash intenta completar esa imagen. Según el Banco de España, la metodología estudia la atención visual, la percepción del tacto y la interacción de las personas con el efectivo. También busca identificar respuestas conscientes e inconscientes ante sus características.

El objetivo no es decidir por sí solo cómo será un futuro billete en euros. El Banco de España puede aportar estudios, herramientas y evidencia al trabajo común del Eurosistema, pero el diseño final corresponde al Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo.

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Qué puede revelar la mirada ante un billete

La atención visual es una de las dimensiones que contempla Neurocash. Saber qué parte de un billete llama primero la atención o qué detalles pasan inadvertidos puede ayudar a estudiar cómo se relacionan los usuarios con el efectivo.

Un billete debe transmitir información de forma rápida. Debe permitir que una persona reconozca su valor y que pueda comprobar algunos de sus rasgos de seguridad sin conocimientos especializados. La percepción visual interviene en ambos procesos.

El documento del Banco de España sitúa el análisis de la voz dentro de este marco más amplio. Los autores explican que las señales procedentes de la mirada, el tacto y otras respuestas fisiológicas pueden complementarse para conocer mejor la reacción de las personas ante el diseño del efectivo.

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No se trata de que una única señal determine si un billete funciona o no. La intención es reunir distintos indicadores y compararlos con las respuestas directas de los participantes. De esa forma, una institución puede conocer no solo lo que una persona declara sobre un billete, sino también cómo reacciona durante una prueba.

La voz podría aportar señales de duda, esfuerzo o confianza

El Documento Ocasional 2618 del Banco de España se centra en una posible ampliación de Neurocash: el reconocimiento de emociones en el habla. La propuesta consiste en analizar respuestas orales dadas por participantes durante una prueba. En vez de limitarse a elegir una opción en una pantalla, podrían responder a preguntas sobre lo que han visto o tocado. Después, un modelo informático examinaría aspectos de la voz como el tono, el ritmo, la intensidad, las pausas o la calidad vocal.

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El interés no estaría solo en las palabras. También importaría la forma de expresarlas. Los autores plantean que algunos cambios en la voz pueden aportar información sobre reacciones afectivas y cognitivas sutiles. Según los autores, el análisis podría aportar señales adicionales sobre el esfuerzo mental que exige una tarea o la sensación de seguridad que transmite un billete.

El informe evita presentar esta tecnología como un detector infalible de emociones. Sus autores advierten que no existe un modelo universal para interpretar la voz. Los resultados dependen del idioma, de la calidad de las grabaciones, de las condiciones en que se realizan las pruebas y de los datos con los que se entrenan los sistemas.

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Qué necesita una persona para confiar en un billete

El documento tampoco comunica la puesta en circulación de un nuevo billete ni ofrece resultados de un experimento concluido con ciudadanos. Es una revisión sobre el reconocimiento de emociones en el habla y una propuesta para incorporar esa herramienta a Neurocash.

Los autores también plantean que un uso futuro de estas tecnologías requeriría precauciones. Mencionan la necesidad de proteger la privacidad, pedir consentimiento a los participantes, informar con claridad sobre el tratamiento de las grabaciones y vigilar posibles sesgos.

La investigación parte de una pregunta sencilla: qué necesita una persona para entender y confiar en un billete. La respuesta, según este enfoque, puede estar en lo que dice sobre él, pero también en dónde mira, cómo lo toca y en las señales que deja su voz al intentar evaluarlo.

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