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Final española en el Masters 1.000 de Shanghái: Davidovich y Jódar competirán por un título histórico

El ganador será el primer tenista de España que levante el trofeo del torneo chino

Davidovich y Jódar disputarán la final del Masters 1000 de Shanghái
Davidovich y Jódar disputarán la final del Masters 1000 de Shanghái
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España tendrá por primera vez un campeón en el Masters 1.000 de Shanghái. Alejandro Davidovich Fokina y Rafa Jódar disputarán este domingo 18 de octubre la final del torneo chino, después de imponerse en sus respectivas semifinales a Alexander Zverev y Daniil Medvedev.

La definición en la pista central del complejo de Qizhong, en Shanghái, pondrá fin a una ausencia histórica. El certamen era el único Masters 1.000 que todavía no había tenido un ganador español desde su creación.

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También será un duelo inédito. Davidovich, de 27 años y situado en el puesto 26 del ranking mundial, buscará el primer título de esta categoría de su carrera. Jódar, de 20 y decimotercero del escalafón, jugará su primera final en un Masters 1.000.

Davidovich remontó ante Zverev

El malagueño accedió primero a la final tras vencer por 5-7, 6-4 y 6-3 al alemán Alexander Zverev, quien ya tiene asegurado el número uno del mundo al cierre de 2026. Zverev se adjudicó el primer set gracias a una rotura en el undécimo juego, en un partido en el que su servicio volvió a ser una de sus principales armas. El alemán firmó 18 aces y no concedió opciones de quiebre durante buena parte del encuentro.

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Davidovich tuvo sus primeras oportunidades en el cuarto juego del segundo parcial. No pudo aprovechar dos bolas de break en un turno de saque que se extendió durante más de nueve minutos y que incluyó una advertencia a Zverev por demora. El español mantuvo la presión y encontró la rotura en el momento decisivo, con un passing de revés que le permitió igualar el partido.

Alejandro Davidovich vence a Zverev. (REUTERS/Tyrone Siu)
Alejandro Davidovich vence a Zverev. (REUTERS/Tyrone Siu)

El tercer set se inclinó pronto a favor de Davidovich Fokina. Zverev cometió una doble falta que abrió la puerta al quiebre inicial y el español consolidó la ventaja hasta ponerse 3-0. Desde allí, sostuvo sus turnos de servicio y cerró el triunfo después de poco más de dos horas.

El resultado modificó además una tendencia adversa. Zverev había ganado seis de sus siete enfrentamientos anteriores ante Davidovich, cuya única victoria hasta ahora se había producido en el Masters de Canadá de 2023.

La final de Shanghái representa para el español una segunda oportunidad de conquistar un Masters 1.000. En 2022 perdió la definición de Montecarlo ante el griego Stefanos Tsitsipas.

Jódar alcanza su primera final de Masters 1.000

Horas después, Rafa Jódar completó la presencia española en la definición al derrotar por 6-3 y 6-4 al ruso Daniil Medvedev, sexto del ranking y campeón de Shanghái en 2019.

El tenista de Leganés llegaba al partido como el semifinalista más joven en la historia del torneo. Con el triunfo, extendió esa marca hasta la final y quedó ante la posibilidad de conseguir uno de los títulos más importantes de su carrera.

Jódar vence a Medvedev. (REUTERS/Tyrone Siu)
Jódar vence a Medvedev. (REUTERS/Tyrone Siu)

El primer set tuvo varios quiebres. Jódar consiguió el primero en el cuarto juego para adelantarse 3-1, aunque Medvedev respondió de inmediato. El español volvió a quebrar el servicio de su rival en el tramo final del parcial y se llevó una manga que tuvo una particularidad: fue la primera vez que evitó el tie-break en sus cinco partidos de esta edición.

Medvedev comenzó el segundo set con un juego de saque perdido. El ruso recuperó después el quiebre, pero volvió a ceder su servicio en el séptimo juego, esta vez sin sumar un punto. Jódar protegió la diferencia y selló el pase a la final.

La victoria instaló a dos españoles en una definición sin precedentes en el torneo. Davidovich y Jódar nunca se han enfrentado en el circuito, por lo que la final de este domingo también estrenará un antecedente directo entre ambos.

Shanghái pondrá fin a la espera española

La presencia de dos jugadores españoles en el último partido garantiza que el Masters 1.000 de Shanghái tendrá un campeón de ese país por primera vez. Rafael Nadal, Carlos Alcaraz y otros referentes españoles habían participado en ediciones anteriores, pero ninguno logró levantar el trofeo.

Rafa Jódar, Dani Landaluce y Dani Mérida, las tres joyas del tenis español que crecieron en las pistas del Club de Chamartín.

Davidovich buscará aprovechar su experiencia en partidos decisivos de Masters 1.000. Jódar intentará prolongar una semana que ya lo ha convertido en el finalista más joven de la historia del certamen. El vencedor sucederá en el palmarés a los campeones que ha tenido el torneo desde 2009, en concreto al monegasco Valentin Vacherot, y añadirá a España a la lista de países con títulos en la cita asiática.

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