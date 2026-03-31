Maquiavelo, filósofo italiano: “Resulta fácil convencer a los pueblos, lo difícil es mantenerlos convencidos”

Nicolás Maquiavelo fue un filósofo, diplomático y escritor italiano, ampliamente reconocido como el padre de la ciencia política moderna (Retrato póstumo por Santi di Tito)

Publicado en 1513, El Príncipe es la obra más influyente de Nicolás Maquiavelo y un pilar de la ciencia política moderna. Escrito como un regalo para Lorenzo de Médici con el fin de recuperar su favor político, el libro funciona como un manual práctico sobre cómo obtener, mantener y expandir el poder.

¿Por qué es tan importante este libro? A diferencia de los filósofos anteriores que buscaban el “Estado ideal”, Maquiavelo se enfoca en la “verdad efectiva” de las cosas, en el “realismo político”, analizando cómo actúan los hombres en la realidad y no cómo deberían actuar. También habla de la relación entre suerte y virtud: el éxito de un gobernante depende del equilibrio entre el azar y la capacidad, inteligencia y valentía para dominar las circunstancias.

En este sentido, Maquiavelo es un autor que vela por la razón de Estado: sugiere que el bienestar y la estabilidad del Estado son el bien supremo, lo que a veces obliga al príncipe a actuar contra la moral, la religión o la palabra dada si el fin lo justifica.

En ese libro escribió frases de gran envergadura como “el fin justifica los medios”, “es mucho más seguro ser temido que amado, si no se puede ser ambas cosas”, “los hombres ofenden antes al que aman que al que temen”, “los hombres juzgan más por los ojos que por las manos, porque ver les corresponde a todos, tocar a pocos” y “las guerras no se evitan, solo se posponen para beneficio de otros”.

Publicado en 1513, "El Príncipe" es la obra más influyente de Nicolás Maquiavelo y un pilar de la ciencia política moderna (Imagen Ilustrativa Infobae)

También escribió: “La naturaleza de los pueblos es muy poco constante; resulta fácil convencerles de una cosa, pero resulta difícil mantenerles convencidos”. Está en el capítulo VI titulado “De las soberanías nuevas que uno adquiere con sus propias armas y valor”. Una primera lectura habla de la volatilidad de la opinión pública. Maquiavelo observa que las personas, en conjunto, suelen cambiar de parecer con facilidad. Es sencillo lograr que acepten una idea o apoyen una causa en un primer momento. Sin embargo, ese apoyo tiende a ser inestable y pasajero, y mantener la adhesión de la sociedad a lo largo del tiempo requiere un esfuerzo constante.

En el contexto de El Príncipe, Maquiavelo advierte sobre la dificultad de gobernar basándose solo en la aprobación popular, ya que esta puede desaparecer rápidamente si cambian las circunstancias o si surgen nuevas influencias. Para un gobernante, esto implica que debe buscar formas de consolidar su poder y legitimidad más allá de la simple persuasión inicial.

Quién fue Maquiavelo

Nicolás Maquiavelo fue un filósofo, diplomático y escritor italiano, ampliamente reconocido como el padre de la ciencia política moderna. Su pensamiento marcó una ruptura con la tradición medieval al separar la política de la moralidad religiosa, enfocándose en cómo se obtiene y se mantiene el poder en la realidad.

La escultura más famosa de Nicolás Maquiavelo es la estatua de mármol situada en el exterior de la Galería Uffizi en Florencia, Italia

Nació en 1469 en Florencia durante el Renacimiento. Se desempeñó como funcionario público y diplomático de la República Florentina, lo que le permitió observar de cerca las intrigas de las cortes europeas. Su obra más famosa, escrita durante su exilio, se titula El Príncipe (1513). Allí analiza la naturaleza del poder y sugiere que un gobernante debe ser capaz de actuar con astucia y, si es necesario, sin escrúpulos para preservar el Estado.

Debido a sus crudos análisis, surgió el término “maquiavélico”: su apellido se convirtió en un adjetivo que suele usarse de forma negativa para describir a alguien astuto, engañoso o que cree que “el fin justifica los medios” (aunque esta frase exacta no aparece en sus libros). Sin embargo, en sus Discursos sobre la primera década de Tito Livio defendió la libertad cívica y la importancia de las instituciones republicanas y el papel del pueblo, por lo que su pensamiento es republicano.

También fue un destacado dramaturgo, autor de la popular comedia La Mandrágora, y escribió sobre estrategia militar en Del arte de la guerra. Falleció en 1527, poco después de la caída de los Médici y la restauración de la República, sin haber recuperado su antiguo cargo público.