Nueva oferta de empleo público en Andalucía: más de 400 plazas, sueldos de hasta 46.000 euros y sin título de idiomas

El nuevo modelo de oposición, con formación de dos años para los puestos más altos (Flickr)

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La Junta de Andalucía publicó este jueves en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) una nueva oferta de empleo público que reparte 431 plazas de los cuerpos superiores A1 y A2, correspondientes a las vacantes acumuladas durante 2024 y 2025. El sistema de selección es de oposición pura, sin fase de concurso, un formato que determina la plaza exclusivamente a partir de la nota obtenida en los exámenes. El plazo de inscripción se abrió el martes 14 de octubre y se extiende hasta el 27 de octubre.

Del total convocado, 337 corresponden al Subgrupo A1: 251 para Administración General y 86 para Gestión Financiera. Las 94 restantes pertenecen al Subgrupo A2 y se reparten entre Trabajo Social (56 plazas), Educación Social (20), Turismo (ocho), Enfermería (cinco) e Ingeniería Técnica en Topografía (cinco). A esta cifra se suman 85 plazas adicionales que nutrirán la bolsa de empleo, de las cuales 67 corresponden al A1 y 18 al A2. La Consejería de Inteligencia Artificial, Administración Local y Función Pública confirmó además la aplicación de un 20% de plazas extra sobre las aprobadas, tal como permite la normativa autonómica de función pública, lo que eleva el cómputo total por encima de las 500 vacantes según el detalle de distintas convocatorias previas.

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Sueldos de hasta 46.000 euros anuales sin exigir el B1 de inglés

Las retribuciones brutas anuales de entrada para el Subgrupo A1 oscilan entre 40.000 y 46.000 euros, mientras que las del Subgrupo A2 se ubican entre 29.500 y 35.000 euros. Los puestos incluyen una jornada laboral de 35 horas semanales y la posibilidad de teletrabajo entre dos y tres días según el perfil del cargo. El requisito de acceso exige contar con titulación universitaria acorde al cuerpo al que se postula.

Consejos para elegir oposiciones

Uno de los aspectos que distingue a esta convocatoria es la ausencia del requisito del nivel B1 en idiomas, una condición que la Junta analiza todavía con los sindicatos para definir el calendario de su futura implementación. Esta decisión amplía el número de aspirantes que pueden competir por las plazas, al eliminar una barrera que sí se exige en otros procesos selectivos de la administración pública.

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Cómo inscribirse y qué documentación se requiere

Las solicitudes deben presentarse de manera exclusivamente electrónica, a través de la sede de empleo público de la Junta de Andalucía o de su página web institucional. El trámite exige completar el formulario de la convocatoria, seleccionar la especialidad correspondiente, indicar el turno de participación, adjuntar la documentación requerida y abonar las tasas antes de registrar la solicitud. La oferta contempla, además, una reserva de plazas para personas con discapacidad igual o superior al 33%.

Las pruebas no se realizarán antes de diciembre

La Junta aún no fijó una fecha concreta para los exámenes, aunque adelantó que no se celebrarán antes del 1 de diciembre de 2026. Las pruebas tendrán lugar en Sevilla. Para el Subgrupo A1, el proceso selectivo consta de dos ejercicios eliminatorios: un primer examen tipo test y un segundo ejercicio en el que los aspirantes deberán desarrollar por escrito uno de dos temas propuestos y defenderlo oralmente ante el tribunal.

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Quienes aprueben las fases eliminatorias del examen sin alcanzar una plaza fija podrán integrar de forma automática la bolsa de selección de personal funcionario interino, siempre que hayan manifestado previamente su voluntad de formar parte de ella y señalado las provincias de su interés. Esta vía constituye, para buena parte de los aspirantes, una alternativa de incorporación al empleo público mientras se resuelven los resultados definitivos de la oposición.