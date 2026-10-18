La Policía Nacional realiza un operativo para localizar migrantes en los barrios de Ceuta y decenas de ellos huyen por el monte

La frontera del Tarajal en Ceuta. (Samuel Vega/JNA via ZUMA Press/DPA)

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La Policía Nacional realiza este domingo un operativo para localizar migrantes en varios puntos de Ceuta tras el desmantelamiento de asentamientos en las playas y en las proximidades de la frontera del Tarajal, una actuación que ha llevado a decenas de personas a huir hacia zonas de monte con sus escasas pertenencias.

El operativo de este domingo abarca tanto el entorno industrial del Tarajal como las barriadas del Poblado de Regulares y Los Rosales, donde los agentes buscan a quienes abandonaron los campamentos tras las intervenciones policiales. La actuación se produce después del desmantelamiento de los asentamientos instalados en las playas de Benítez, el Trampolín y la Fábrica del Guano. Muchos de los migrantes que vivían allí se desplazaron a otros puntos de la ciudad para evitar ser localizados.

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Los agentes están desplegados desde primeras horas de la mañana en el Poblado de Regulares y en el entorno de Los Rosales, dos de las zonas periféricas donde se detectó una mayor presencia de estas personas. La operación tiene como objetivo identificar a los migrantes que entraron en Ceuta los días 30 y 31 de julio y que todavía permanecen en la ciudad. El delegado del Gobierno, David de la Encina, había anunciado durante la semana que la intervención policial llegaría a los barrios una vez desmantelados los campamentos de Benítez, el Trampolín y la Fábrica del Guano. La primera fase ha concluido a las 9.00 horas. Una vez finalizada la actuación en Los Rosales y Benítez, los efectivos se han desplazado hasta el entorno del polígono industrial del Tarajal.

La mayoría de quienes se encuentran ahora en esos barrios procedían de los asentamientos costeros y huyeron cuando los policías comenzaron a retirar las estructuras instaladas en las playas.

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La Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos (FPAV) se reunió con la Delegación del Gobierno para trasladar las reclamaciones de distintas barriadas, donde se había acumulado un número elevado de migrantes. Los migrantes que sean encontrados serán trasladados al CATE del Tarajal para completar su filiación. En respuesta, muchos de ellos han huido durante la mañana por los montes próximos a la frontera del Tarajal, cerca de las naves de esta zona.

Los Reyes Felipe y Letizia han visitado Melilla por primera vez desde que ascendieron al trono en 2014. Los monarcas han querido mostrar su apoyo a los melillenses y el compromiso incondicional de la Corona con la ciudad, tal y como hicieron con Ceuta este martes después la grave crisis migratoria del pasado 30 de julio.

La Policía interviene en el Tarajal ante la proliferación de chabolas

El procedimiento que se está siguiendo es el mismo que se aplicó durante los desalojos de las playas de Benítez y el Trampolín, así como en el asentamiento del Guano. Los migrantes son trasladados inicialmente al CATE, donde se tramita su filiación y se determina su posterior derivación al campamento de acogida de Loma Colmenar. También se les ofrece la posibilidad de regresar voluntariamente a Marruecos, una opción a la que se prevé que se acoja una parte mayoritaria de los trasladados, atendiendo a las experiencias anteriores. Tras los desalojos de las playas, la inmensa mayoría optó por retornar.

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El CETI y el CATE son instalaciones distintas. La primera acoge temporalmente a migrantes en Ceuta, mientras que la segunda está destinada a su identificación y filiación tras su localización por parte de las fuerzas de seguridad.