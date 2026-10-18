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Feijóo encarga a Xavier García-Albiol liderar la ley antiokupas en el Congreso tras el 29N

El alcalde de Badalona, baluarte del PP contra la inmigración irregular, será el número uno en la lista en Barcelona

Alberto Núñez Feijóo y Xavier Albiol en un mitin en Barcelona. (David Mudarra/PP)
Alberto Núñez Feijóo y Xavier Albiol en un mitin en Barcelona. (David Mudarra/PP)
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El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha proclamado al alcalde de Badalona, Xavier García-Albiol, como número uno del partido en la lista por Barcelona para las elecciones generales del 29 de noviembre. Así lo ha certificado este domingo el jefe de la oposición, en un mitin en el que le ha encomendado liderar la ley antiokupas en el Congreso de los Diputados.

El alcalde de Badalona es uno de los máximos activos electorales del PP catalán. Baluarte del partido contra la inmigración irregular, Albiol ha cosechado cuatro victorias consecutivas en su ciudad gracias al discurso que vincula la inmigración con la delincuencia, una estrategia que le permitió encadenar cuatro victorias consecutivas en la cuarta ciudad más poblada de Cataluña. La última le otorgó una mayoría récord y fue capaz de frenar a Vox. “Xavier es el político peatonal de Cataluña. Conoce cada barrio, cada lugar, las plazas. Conoce cómo funciona Cataluña”, ha afirmado el líder del PP nacional.

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El propio Albiol aseguró que su acuerdo con Feijóo para dar el salto adelante al Congreso no implicaría su salida del consistorio, pese a que las normas internas del partido impiden la simultaneidad de funciones. “Quiero dejar algo muy claro: voy a seguir siendo alcalde de Badalona y mi compromiso de presente y futuro con mi ciudad sigue intacto”, subrayó este sábado en un mensaje publicado en la red social X. Los otros cabezas de cartel del PP en Cataluña serán Roger Melero por Lleida, Diana Moya por Girona y Mónica Landete por Tarragona, según han informado fuentes del Partido Popular.

Feijóo sabe de la importancia de cosechar un buen resultado en Cataluña por el elevado número de diputados que reparte (Barcelona reparte 32 de los 48 escaños de esta comunidad). Cataluña fue clave para que Pedro Sánchez pudiese repetir en el gobierno en 2023 y, previamente, para que el popular Mariano Rajoy revalidase su mayoría en 2011.

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Y el fichaje de Albiol busca precisamente competir contra Vox en uno de los terrenos favoritos de los de Santiago Abascal. En las últimas elecciones generales, el PP obtuvo 5 representantes en la capital catalana y 1 en Tarragona, mientras que en Girona y Lleida no alcanzó el umbral mínimo para obtener representación.

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